Египет ввел войска в треугольник Халаиба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В октябре в состав России по итогам референдумов вошли четыре региона Новороссии. Запад ответил на воссоединение предсказуемой истерикой, почти все проамериканские игроки выкатили подкопирочные заявления о «непризнании», «осуждении» и «неприятии аннексии». Этим змеиным словом «зарубежные партнёры» называют присоединение к России новых субъектов.

Проблема в том, что аннексиями (настоящими, без кавычек — по праву силы) замарали себя ключевые американские партнёры. И ничего, дядя Сэм в ус не дует, не ссориться же с союзниками из-за географических новостей. Причём о большинстве этих случаев вы, наверно, даже не слышали — когда мировым СМИ о чём-либо говорить не выгодно, они стыдливо молчат. Войны США - не исключение.

СУДАН, ЕГИПЕТ И НЕФТЯНОЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Начнём с экзотики. Спроси у читателей: где находится «треугольник Халаиба» — не скажут. Это труднодоступная местность между Суданом и Египтом площадью 20 тысяч квадратных километров (площадь такой страны, как Словения). Некогда оба государства де-факто были британскими колониями, и королевские чиновники провели границу «грамотно» — дабы заложить мину для дальнейших противоречий между двумя народами.

Про дикий и малонаселённый «треугольник Халаиба» долгое время никто не вспоминал, но в новейшее время там нашли чёрное золото. Которое в перспективе можно экспортировать, ведь спорный регион имеет выход к Красному морю. Поэтому в 1995 году, когда Судан раздирала гражданская война, Египет воспользовался слабостью южного соседа и ввёл в «нефтяной треугольник» войска.

И… ничего не произошло, Египет считается важнейшим союзником США среди не-натовских стран, с 1979 по 2003 год данная страна получила военную поддержку Белого дома на $19 млрд (большинство этих средств пошло на покупку американских же вооружений, так что дядя Сэм внакладе не остался). Или вот из последнего, новость от 2021 года: «Госдеп анонсировал продажу ракет Каиру на сумму $197 млн». Это тоже войны США, хоть в большей степени и экономические.

Что интересно, Москва, в отличие от Вашингтона, признаёт «треугольник Халаиба» частью Судана — но тоже успешно работает с Египтом. В нынешнем году там началось строительство АЭС по нашему проекту. Потому что Россия придерживается разумного прагматизма: мы зарабатываем деньги, а что там между Каиром и Хартумом — это их дело. По сути, точно так же поступают и США — просто, в отличие от нас, они пафосно называют себя «лидером свободного мира, стоящим на страже демократии» — и искренне не понимают, почему этот самый мир, сопоставив слова и дела, лишь молча крутит пальцем у виска.

МАРОККАНСКИЙ ГАМБИТ

Ладно, «треугольник Халаиба» находится у чёрта на рогах. А вот вы слышали, что некий союзник США аннексировал целую страну?

Речь о Западной Сахаре. Эта дикая местность на атлантическом побережье Африки некогда была колонией Испании. Но ещё раньше местные правители находились в вассальной зависимости от марокканских султанов. На каковом основании Марокко в 1970-е ввело в эту область войска. И до сих пор контролирует — или, если по мнению некоторых, оккупирует — 80% самых «вкусных» территорий Западной Сахары.

У местного населения на сей счёт другое мнение, оно мечтает о независимости, почти 60 государств признают Западную Сахару самостоятельным государством. В 1991 году ООН (которая тогда ещё не была американской марионеткой) постановила провести на спорной территории референдум. И… всё, референдум так и не проведён — ну не будет же Марокко стрелять себе в ногу.

В Испании проходят демонстрации за свободу Западной Сахары. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но даже это не самое смешное. В 2020 году президент Дональд Трамп признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Другими словами — США официально одобрили аннексию. Почему? Листаем заокеанские оборонно-промышленные журналы. «В 2009 году концерн «Локхид-Мартин» получил контракт в $842 млн на поставку 24 истребителей F-16 в Марокко».

Или ещё деталь: в Западной Сахаре в районе городка Бу-Краа находится одно из крупнейших в мире месторождений фосфатов. Эти вещества используются для производства удобрений. Не будет удобрений — не будет урожаев. Вероятно, по мысли американцев, пусть лучше Бу-Краа в свете угрозы мирового голода находится в руках их партнёров, чем не понятно у кого. Свои войны США ведет очень хитро.

ТУРЕЦКИЕ ВТОРЖЕНИЯ

Средиземноморский Кипр чем-то похож на Украину, только маленькую. Одна часть жителей острова всегда смотрела на Восток и была этнически и религиозно близка к Турции. А другая тяготела на Запад, к Греции. В 1974 году на острове вспыхнула гражданская война. Турция для защиты соотечественников ввела войска и провозгласила на севере Кипра свою «прокси-республику». Которая существует до сих пор, не признанная ни одним игроком, за исключением Анкары.

Удалось один раз — почему бы не повторить? В 2018-м, в разгар гражданской войны в Сирии, турецкие армия зашла на северо-запад этой страны, заняла 44-тысячный город Африн и прилегающую территорию. И не подкопаешься — некогда он входил в состав Османской империи, и, по мнению некоторых этнографов, здесь живёт близкий туркам народ. То есть целая области Сирии уже много лет по сути оккупирована. Опять-таки, безо всяких референдумов и прочей демократической мишуры. «Это ведь другое». Турция — второй по значению после США член НАТО, ругаться из-за таких «мелочей» с ней никто не будет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Арсеном Татаром Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еда распаляет аппетит — теперь Анкара хочет «в целях безопасности» занять приграничные территории, например, в соседнем Ираке. И покрикивает на Грецию — мол, греческие острова как-то слишком близко подобрались к суверенной территории Турции. А Запад, конечно, молчит, пока войны США уничтожают чужую страну.

КОНЕЦ ГДР

Но самый большой слон, как водится, нагло топчет клумбы прямо по вашем дачном участке — и вы этого десятилетиями не замечаете. 3 октября — как раз в день присоединения четырёх областей Новороссии — мир отметил 32-ю годовщину объединения Германии.

Эта страна, как известно, после Второй мировой распалась на две части по границам советской и англо-американской оккупационных зон: ФРГ и ГДР. Последняя быстро стала международно признанным государством с мощной экономикой, армией, валютой и другими атрибутами суверенитета. Но к концу 1980-х соцлагерь стал загибаться, а тысячи восточных немцев — бежать за «длинной маркой» на сытый Запад.

Весной 1990 года в ГДР прошли первые за много десятилетий свободный выборы, на которых коммунистов победила партия тогдашних «демократов». С нехитрой программой «пути в Европу». Люди ведь думали, что они будут хорошо жить и считать зарплату в валюте — никто им не объяснял, что транснациональные корпорации частью скупят, а частью развалят заводы в 16-миллионной стране, чтобы задушить экономических конкурентов.

Падение Берлинской стены - символ объединения Западной и Восточной Германии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И вот одним росчерком пера все пять земель уже бывшей ГДР вошли в состав ФРГ. Тоже безо всякого референдума, в ходе закулисных переговоров между США, Францией, Англией и прозападным Горбачёвым. Некоторые эксперты полагают, что здесь можно говорить о самой настоящей аннексии — капиталистическая Германия в прямом смысле поглотила Восточную, упразднив все её законы и институты.

Бывшая ГДР даже сейчас, спустя 32 года после «октябрьского праздника», живёт беднее, чем богатые западные земли. Многие из её некогда промышленно развитых зон страдают от экономической депрессии и депопуляции. Но никто «событиями 1990 года» не возмущается. Та аннексия — кого надо аннексия, поскольку советские военные базы после этого были убраны из центра Европы. Ради такого праздника можно и закрыть глаза на «сомнительные с точки зрения демократии» процедуры, ведь правда? Такие они, войны США.