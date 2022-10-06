Тинькофф запустил льготную цифровую ипотеку на новостройки: как ее получить и какие документы потребуются

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Тинькофф запустил цифровую ипотеку на новостройки по программе господдержки. Кредит на покупку жилья от застройщиков можно получить по льготной ставке 6,7%.

Напомним, льготный ипотечный кредит по госпрограмме оформляется на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - 12 млн.рублей, в других регионах — 6 млн.руб. Минимальный первоначальный взнос — не менее 15% от суммы кредита.

По программе льготной ипотеки можно приобрести любые квартиры от застройщика, при условии, что продажа осуществляется через эскроу-счет и объект строится в рамках 214-ФЗ.

Итак, что нужно сделать, чтобы получить льготную цифровую ипотеку от Тинькофф:

• Заявка на получение ипотечного кредита оформляется застройщиком. Подать ее можно, как в офисе продаж, так и дистанционно. Весь процесс займет не более 5 минут.

• Для выдачи кредита Тинькофф нужен минимум документов: это паспорт и СНИЛС. Трудовая книжка или справка 2-НДФЛ, которые обычно запрашиваются банками, не потребуются.

• После того, как заявка оформлена, в течение нескольких минут банк дает ответ. Если решение положительное, застройщик оформляет договор участия в долевом строительстве, а клиент подает заявку на открытие эскроу-счета в банке.

Все документы по ипотечной сделке подписываются в отдельном приложении Тинькофф Подпись (его можно скачать в AppStore или Google Play). Документы скрепляются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), которую банк выпустит дистанционно. Представитель банка привезет клиенту заявление на оформление УКЭП в удобное время и место.

Еще один плюс цифровой ипотеки Тинькофф: банк будет сопровождать сделку по покупке недвижимости на всех этапах, включая взаимодействие с Росреестром. Клиенту даже не придется ходить в МФЦ. Банк самостоятельно и бесплатно направит пакет документов на государственную регистрацию и безопасно проведет расчеты по сделке. За открытие аккредитива для проведения расчетов по сделке также не придется платить.

Вносить платежи по ипотеке можно будет через мобильное приложение Тинькофф или интернет-банк на сайте tinkoff.ru. Если заемщик до оформления кредита не являлся клиентом Тинькофф, банк выпустит для него карту и бесплатно привезет по указанному адресу. Счет можно пополнять через банкомат Тинькофф, а также с помощью партнеров банка.

- Мы продолжаем оцифровывать ипотечное кредитование, начали с рефинансирования, а сейчас подключили возможность приобрести жилье в новостройке, так как видим большой спрос со стороны клиентов, - говорит руководитель Тинькофф Ипотеки Александр Лобов. - Ипотека от Тинькофф — это двусторонний win-win. Клиенты оперативно получают решение и помощь в процессе проведения сделки без дополнительных неожиданных расходов. Застройщики — доступ к большой клиентской базе Тинькофф, простое и быстрое подключение к нашим технологиям без запроса документов, согласования объектов и договоров участия в долевом строительстве.

По словам Александра Лобова, вскоре Тинькофф также планирует начать выдачу ипотечных кредитов на вторичном рынке.

К цифровой ипотеке Тинькофф уже присоединились более 200 девелоперов по всей России, включая крупнейшие компании в сфере строительства жилой недвижимости: А101, «Ак Барс Дом», «Интеко», «Кортрос», «Каркас», «КМ-Инвест», «Монолит», «Самолет», «Страна», «Уни строй», «Форум-групп», «Юг Строй Империал», Dogma и другие. Уже проведены первые сделки на покупку квартир в жилых комплексах Москвы и Санкт-Петербурга.