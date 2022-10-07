«Будем надеяться, что президента поздравят наши военные»: Владимиру Путину исполнилось 70 лет

Сергей Степашин, экс-премьер России Фото: Иван МАКЕЕВ

Кто вместе с нами, нашими читателями и радиослушателями, может поздравить Владимира Путина с юбилеем?

Мы не долго думали над этим вопросом.

Ну, конечно - Степашин.

Во-первых, они с Путиным почти ровесники (Сергей Вадимович родился в том же 1952-м, но - на несколько месяцев раньше, 2 марта.)

Во-вторых, оба земляки-ленинградцы, детство провели в городе на Неве,

В-третьих, и тот и другой - чекисты. (Руководили одной из самых мощных силовых структур - Лубянкой, разумеется, в разное время.)

Наконец, и Степашин, и Путин - занимали пост премьер-министра в одном и том же, тревожном 1999-м. Причем, Сергей Вадимович «уступил» (конечно, мы немножко намеренно упрощаем то, что тогда произошло) пост председателя правительства Владимиру Владимировичу, и это стало для Путина настоящим трамплином для стремительного взлета в президентское кресло.

Фото: REUTERS

А еще - давний друг и Герой «Комсомолки» Степашин (а нас связывают десятилетия!) приготовил ко дню рождения земляка-президента подарок, к которому имеет отношение и наша «Комсомольская правда». Впрочем, все по порядку. И вот о чем мы говорили со Степашиным накануне.

… - Сергей Вадимович, я так понял, что книга «Путь Путина» Рафа Гусейнова (так до сих пор называют у нас в редакции этого известнейшего журналиста, выходца из «Комсомолки»), которую вы презентовали не так давно на Московской международной книжной ярмарке, родилась не случайно…

- Идея-то, Саша, какая была, на самом деле? Российский книжный союз (РКС), который я уже 21 год представляю (проще говоря, экс-премьер эту общественную организацию возглавляет. - А.Г.), решил поздравить президента с юбилеем. Мы думали-думали, что бы ему такое подарить?

Ну, в наше ленинградское с ним время книга всегда была лучшим подарком. Надеюсь, так это и сейчас.

И вот тогда Леонид Палько, глава издательства «Вече» и мой зам по РКС, сказал – давайте мы сделаем книгу интересную…

Книга «Путь Путина» Рафа Гусейнова

- Извините, перебиваю - Леонид Палько - он, прежде всего, ответорганизатор ЦК ВЛКСМ, мы его таким представляем. Правильно?

- Слушай, я тоже был членом ЦК ВЛКСМ, так что ты мне тут не дави на психику. (смеется) Вот была такая идея, и Рафаэль Гусейнов взялся за это дело.

Но, самое интересное – это книга, в которой собраны интервью… Не с кем-нибудь, а с Роем Медведевым, человеком уникальным, ему за 90, он - историк с мировым именем. (Беседы, разумеется, с перерывами, продолжались целый год. - А.Г.)

И ещё… Рой Александрович никогда не кланялся, что называется, имел (сохраняет и сегодня) свою жесткую, четкую и ясную позицию.

Во-первых, получилось блестящее издание.

Но, вот я многие же факты знаю, что называется, не понаслышке, изнутри…Там нет вранья, там все по-честному. С интересными оценками, с определенными выводами, критикой.

Говорят, наш президент про себя книги не читает. Но я бы все-таки и Владимиру Владимировичу рекомендовал хотя бы полистать эту книгу - вдруг зацепит?

- Сергей Вадимович, какие фрагменты вам показались наиболее интересными?

- Во-первых, отношения в семье Путиным…

Я много раз рассказывал, но как-то многие не помнят, что, когда Владимира назначили директором ФСБ, он отпросился у Ельцина в субботу-воскресенье ездить в Ленинград на «Красной стреле».

- У него отец болел, Владимир Спиридонович.

- Да, отец тяжело болел. И он в течение года за ним ухаживал. Вот на это я бы хотел обратить внимание.

Ну и, конечно, вот сегодняшняя история, сегодняшняя ситуация. Чтобы было понятно, почему было принято такое решение.

- Какое решение вы имеете в виду?

- По Крыму, по вхождению Донбасса и Новороссии в состав России.

Это же не спонтанные решения, не с бухты-барахты. Там хорошо прослеживается логика принятия решения президентом.

- Понятно. Скажите, пожалуйста, вот я не могу не задать вам такой вопрос. Вы обычно на него не отвечаете, но я просто вот сейчас схитрю, вы же меня уже изучили – можете хотя бы в такой день сказать – вот когда вы вместе с Владимиром Путиным и со всем ленинградским землячеством собираетесь - и довольно узким кругом, - как это все проходит? Кто там бывает? Выпиваете или нет? Чем закусываете? О чем говорите? Обнимаетесь или нет?

- Саш, ну, все равно не получится.

Во-первых, это было достаточно давно,

до пандемии. Во-вторых, люди для того и собираются, чтобы пообщаться, а не рассказывать потом об этом. Ну, зачем? Мы же не какие-нибудь пиарщики из команды Байдена или Шольца. У нас все по-другому.

Тем более, давайте тоже, все-таки Владимир Владимирович человек не то что закрытый, он не любит, когда лезут в такие вопросы - личные, семейные... Я думаю, он прав. Зачем это вытряхивать наружу? Ну, зачем?

- А вот еще у него такое качество – это не только вы мне рассказывали, а его соратники, некоторые сейчас ещё работают, некоторые ушли. Говорят, что он очень предан друзьям - всем тем, с кем когда-то работал. Независимо от того, представители это искусства, бизнеса или политики. Вот это чем объяснить? Что он, такой консерватор? Ведь в политике так нельзя.

- Это не консерватизм. Это наше ленинградское детство. Это наш ленинградский двор. Это наши отношения.

Если угодно, это пацанство, в хорошем смысле этого слова. Мы своих не отдаем. Единственное, кому он никогда руку не подаст – это те, кто его предал. И - кто ворует.

- Ясно. И еще один вопрос. Вот когда журналисты кремлевского пула, такие, как автор этих строк, не сильно еще Владимиру Владимировичу надоели, он нас звал на дни рождения. Мы даже однажды ему самокат подарили, а я футболку «Комсомолки», интервью в рамке - «Государственный переворот России не грозит», которое он давал нам у нас в редакции в ранге секретаря Совбеза. А однажды мы, группа журналистов, сидели с Путиным в Кремле, в Президентской библиотеке. И он тогда нам рассказал эпизод из своего детства. На спор… по-моему, он на третьем этаже тогда жил.

- Спрыгнул из окна, да.

- Нет, не прыгнул, а на балконе - держась руками за прутья, свесил ноги, и вот так висел. Скажите, какие-то ситуации в его политической карьере не напоминают эту гимнастическую фигуру?

- Я думаю, что надо уже давно встать на балкон, посмотреть сверху и наказать тех, кто пытается сегодня убивать наших сограждан, теперь уже в России.

- То есть, я неправильный образ привел?

- Нет, он был пока чисто молодёжный тогда.

Слушай, я почему говорю - «спрыгнул из окна»… У нас, там, где я жил на Выборгской стороне, был так называемый красный дом, ну, примерно два с половиной этажа, и мы зимой в сугроб прыгали, видимо, в десантники готовились. Ну, так из меня десантник-то и не получился.

- А Путин прыгал?

- Не знаю, спроси у него. По-моему, нет.

- Но вот на балконе висел…

- Ну, что ж… как любой мальчишка. Господи, это нормально все. В детстве чего только ни бывало. Сейчас взрослое время пришло.

- Ясно. Ладно. Поздравлять заранее неудобно, у нас еще будет с вами звонок в 10 часов 7-го числа.

- Будем надеяться, что Владимира Путина должны поздравить 7-го числа наши военные.

- Вы не будете расшифровывать - как именно?

- А это и так понятно.

- Сергей Вадимович, извините меня за несколько провокационные вопросы, но вот такая профессия… и это «не лечится».

- Это нормально. «Комсомолка» не врет.

- Спасибо вам огромное.

Рой Медведев: Подлинным основателем Российского государства стал не Ельцин, а Путин

(Главы из книги Рафаэля Гусейнова)

— …О Путине много пишут. Но вы один из немногих авторов, который общался с ним лично.

(Кстати, Рой Медведев, начиная с 2000 года, как утверждает Гусейнов, написал более чем 13 книг о жизни и деятельности Российского президента. - А.Г.) Как вы считаете, сильно ли он изменился за эти годы и каким вам видится его политическое будущее?

— Стремительный взлет Путина к власти, его укрепление и то, что он так долго возглавляет Россию, стали предметом большого интереса как наших сограждан, так и зарубежных политиков, историков.

В книге «Кто есть кто в России», которая готовилась в 1999 году, а вышла в свет в 2000-м, биографии Путина нет. Обо мне в разделе «Ученые» написано, а о нем нет. Я, как и многие россияне, его не знал. Так сложилось, что в это же время я закончил работу над книгой «Неизвестный Андропов» и получил несколько авторских экземпляров. Неожиданно ко мне домой приехал неизвестный человек, представился сотрудником ФСБ и обратился с просьбой подписать один экземпляр для «моего шефа», как он выразился. Полагая, что имени «шефа» я могу и не знать, оно было аккуратно написано на бумажке: «Владимир Владимирович Путин». Книгу я подписал, но на этом история не закончилась. Через несколько дней ко мне приехал генерал-полковник ФСБ Валерий Александрович Тимофеев, занимавший в то время должность начальника Академии ФСБ. Он и передал мне просьбу Путина: провести презентацию этой книги об Андропове на расширенном заседании коллегии ФСБ, где будет отмечаться 85-летие Юрия Андропова. Тогда же Путин сказал мне, что в книге ему понравилась объективность изложения…

Фото: REUTERS

Мне это предложение показалось интересным и как писателю, и как историку. В июне 1999 года эта первая встреча с Путиным состоялась. Мы говорили с ним, а потом вышли в зал, где присутствовало ровно 66 генералов ФСБ - КГБ. В том числе бывшие руководители этого ведомства Виктор Чебриков и Владимир Крючков. Я полагаю, что будущий президент определенным образом рисковал, приглашая меня в столь специфический круг своих коллег. Он ведь не знал, что я буду говорить. После того как встреча завершилась, мне пришлось потрудиться: подписать сто книг. Позже мне говорили, что кадровые сотрудники ФСБ высоко оценили тот факт, что к 85-летию Юрия Андропова В. Путин восстановил памятную доску на здании ФСБ, проявил внимание к его памяти. С другой стороны, по его инициативе главным докладчиком на коллегии ФСБ стал в моем лице бывший диссидент, пострадавший от того же КГБ.

Это была очень непростая ситуация и я хочу сказать, что наш президент — большой мастер таких политкорректных конструкций. Подобные красивые и интеллектуально сформированные конструкции он выстраивал не один раз, встречаясь и общаясь как с российской, так и с зарубежной политической элитой. Уверен, что аналитическая работа в разведке помогла ему сформировать такие черты характера.

Как будут вспоминать о Путине через 50 лет?

…— Что же будут говорить о Путине, когда он уйдет: через 30, 40, 50 лет? Какой след он оставит в истории России?

— Он оставит след в нескольких направлениях. Первое состоит в том, что подлинным основателем

Российского государства с государствообразующим русским народом, как написано в Конституции, создал не Ельцин. Настоящим основателем этого государства стал Путин. Ельцин пришел к власти после распада СССР, но сформировать государство, его идеологию он не смог, хотя и поднимал неоднократно вопрос о национальной государственной идее. А ведь обсуждали это серьезные политики и ученые, объявляли конкурсы, учреждали награды.

— Наверное, это процесс все же естественный, должна созреть атмосфера, и народ должен к этому быть готовым. Многие люди в годы Ельцина с трудом выживали, столкнулись с тяжелым моральным ущербом после развала страны, и было им не до красивых идей.

— Именно поэтому Ельцин был первым Президентом России, но не стал основателем государства. Так в истории бывает, и это принципиально разные вещи. Ведь не Иван Грозный основал Россию как великое государство, а Петр I, хотя он и правил позже.

— Какие аргументы может приводить Россия в условиях нынешней конфронтации с США?

— В условиях конфронтации с любой страной главным аргументом всегда и во все времена были военная мощь, хорошо подготовленная армия и поддержка населения страны. Ракетные комплексы «Сармат», подводные беспилотные аппараты «Посейдон», а также «Цирконы», «Арматы», «Искандеры» — все это важнейшие аргументы и повод остудить самые горячие головы…

При нем народ и армия стали едиными

— Часто говорят: «Народ и армия едины!»

— Прежде всего важно иметь престиж вооруженных сил в глазах собственного народа. При Горбачеве этот важнейший институт государства оказался в тяжелейшем состоянии. Военных унизили, уронили их авторитет, их заставили принимать участие в разгоне демонстраций в Закавказье, Прибалтике, по существу, воевать с собственным народом. Беспорядочный, хаотичный вывод войск из Германии вызвал стыд за престиж страны и профессии. Поэтому, когда было подписано Беловежское соглашение, ни один генерал не поднял свой голос в защиту президента. При Ельцине развал армии продолжался, военные операции в Чечне и Дагестане не при- несли побед.

Путин предпринял, я бы сказал, героические усилия, чтобы поддержать вооруженные силы и материально, и морально. Особо следует сказать о его стремлении вооружить нашу армию современным боевым оружием. Именно такая армия, оснащенная новейшими системами, не только способна эффективно воевать, но и вызывает уважение у сограждан. Я считаю, что это — одна из важнейших заслуг президента на своем посту. Сегодня по результатам социологических опросов российские вооруженные силы являются одним из уважаемых институтов государства. К людям в офицерской форме относятся с большим почитанием, пиететом, как и было всегда в СССР. Не случайно, что Сергей Шойгу занимает третье место по влиянию в иерархии политических деятелей. Армия — это важная сила любого общества, государства. Ее политическая лояльность властям дорогого стоит. Этого не было ни при Горбачеве, ни при Ельцине.

Фото: REUTERS

— Я бы жестче сказал: Горбачев предал армию, когда отказался при- знать, что лично он отдавал приказ штурмовать телебашню в Вильнюсе и разгонять демонстрацию в Тбилиси. Правильно говорят, что если народ не кормит свою армию, то будет кормить чужую. Вы утверждаете, что необходимо проводить военное строительство, создавать военную мощь, но без милитаризации страны. Разве это возможно, чтобы в бюджете нашлись деньги и на пушки, и на масло?

— В настоящее время в России это возможно. Огромная часть оборонной инфраструктуры в нашей стране была создана в советские времена.

Что бы там ни говорили, но мы получили в наследство хорошо оборудованные аэродромы, военные городки, порты, базы. Особо следует сказать о военно-промышленном комплексе: сотни заводов, научных учреждений, полигонов для испытания техники, военные вузы и академии. Некоторые из этих объектов, как в городе Железногорске Красноярского края, глубоко упрятаны в скальный массив. Это уникальное в инженерном смысле сооружение, где производится оружейный плутоний. Этот объект способен выдержать ядерные удары, а система производственных и транспортных тоннелей сопоставима с Московским метро. Был проделан колоссальный труд при возведении этих сооружений. Надо сказать, и о том, что, когда строили такие предприятия (а их немало сегодня в России), это было большой нагрузкой на бюджет. Известно, что эти расходы отчасти способствовали распаду Советского Союза. Но все это создано, и мы должны быть благодарны нашим предшественникам.

За советские годы была рождена и воспитана блестящая плеяда вы- дающихся ученых в оборонной промышленности, инженерная школа. Я думаю, что нигде в мире нет такого высокого профессионального уровня военных училищ и академий, как в нашей стране. Это идет еще от традиций Российской империи. Некоторые из военных академий были созданы еще при Александре III. Все это не потеряно, продолжает служить нам.

Оставленная нам в наследство база значительно сокращает наши сегод- няшние военные расходы. Надо об этом помнить и ценить.

Другой важный вопрос. В Советском Союзе оружие не продавали, а передавали чаще безвозмездно, иногда за бесценок, нашим союзникам и дружественным странам. Сейчас наше оружие мы успешно продаем и получаем за него до 15 млрд. долларов в год. Это солидная прибавка в бюджет. Удалось наконец запустить программу конверсии. Около 30 процентов мощностей военно-промышленного комплекса работает на мирные отрасли. Путин ставит задачу, чтобы эта цифра возросла до 50 процентов. Военные корпорации перестали быть бездонным колодцем, они научились зарабатывать деньги для бюджета.

Путину в этом смысле повезло. Но, подчеркнем, получив такой солидный багаж, он им умело распорядился. Те же гиперзвуковые ракеты, которыми мы так гордимся, начали разрабатываться еще в Советском Союзе. Развитию этого проекта помогли поддержка государства, вовремя вложенные солидные средства.

Наша армия не отнимает у государства столько средств, как это происходит, к примеру, в Китае. Борьба с ковидом показала способность вооруженных сил оперативно решать гуманитарные вопросы.

* * *

…Сегодняшняя мощь России — это то, чем Путин как глава государства, как офицер может гордиться. Он вернул нашей стране могущество, веру в собственные силы.

Еще Александр II говорил, что Россия не земледельческая страна, не торговая держава, Россия — это военная держава, и пусть трепещет вся Европа. Уже тогда было понимание того, что отстоять свой суверенитет и независимость Россия может только при условии сильной армии. Ну а высказывание Александра III, что главные союзники России — это ее армия и флот, стало классическим…