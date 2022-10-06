Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан достигли принципиальных договоренностей в Москве

Михаил Мишустин принял участие во Втором Каспийском экономическом форуме, который прошел в Москве. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг премьер Михаил Мишустин принял участие во Втором Каспийском экономическом форуме, который прошел в Москве. Представители стран Каспийской пятерки (в нее входят Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) обсуждали перспективы сотрудничества и развитие туризма в регионе.

- Потенциал огромный! Каспийское побережье может принимать не менее одного миллиона путешественников ежегодно, - заявил Михаил Мишустин и предложил нарастить туристические обмены между пятью странами.

Мишустин рассказал, что Иран передал на рассмотрение сторон проект соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в сфере туризма. А по предложению Азербайджана разработан проект соглашения о сотрудничестве в области организации круизных маршрутов по Каспию.

- Предлагаю ускорить согласование этих документов и договориться о регулярных встречах руководителей туристической отрасли. Вместе мы сможем создать конкурентоспособные продукты для путешествий, открыть новые направления - в том числе, по морю с посещением портовых городов, - заметил Мишустин.

Премьер также предложил странам Каспийской пятерки активнее сотрудничать в культурной сфере, например, провести каспийский кинофестиваль и различные выставки.

- Подобные мероприятия будут способствовать сплочению народов, помогут лучше узнать и понять друг друга, - предположил премьер.

Говоря об экономике, Мишустин отметил, что Каспийский регион должен стать одним из крупнейших узлов трансконтинентальных перевозок в Евразии. Как рассказал премьер, в прошлом году объем перевозок по транспортному коридору Север-Юг составил около 14 млн. тонн. Потенциал роста - практически двукратный к 2030 году.

- Значит, нам необходимо синхронно снимать ограничения на сети железных дорог, в пунктах пропуска и создавать условия для запуска бесшовных логистических услуг от Урала, Поволжья, Балтики - со всей территории России до Персидского залива - и дальше - в Южную Азию и на Ближний Восток, в Африку, что придаст дополнительный импульс региональной и приграничной торговле, - заявил премьер.

Прикаспийский регион Мишустин назвал одним из самых динамично развивающихся. За прошедшие двадцать лет совокупный валовой внутренний продукт увеличился почти в три раза, а взаимная торговля - в пять раз.

- За последние пять лет доля наших стран в мировом ВВП выросла до 3,6%, а взаимный товарооборот - в полтора раза, - отметил премьер.

Помимо участия в форуме, Мишустин провел ряд двусторонних встреч. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер рассказал Мишустину о готовности Тегерана поделиться с Москвой своим опытом борьбы с санкциями.

- Иранские власти за 40 лет не позволили, чтобы санкции подрывали управление страной. Наша главная стратегия по проблеме санкций - это их нейтрализация и нивелирование их последствий, - рассказал иранский чиновник. От также сообщил, что Иран заинтересован сотрудничать с Россией в области энергетики, разработке своих нефтегазовых месторождений и в создании мощностей по производству сжиженного газа. А еще Иран хочет покупать российское зерно, правда, настаивает на льготных условиях.

- Россию и Иран связывают дружеские, добрососедские, партнерские отношения, и мы намерены укреплять наше сотрудничество по всем направлениям, независимо от внешней конъюнктуры. Я имею в виду незаконные экономические санкции, введенные недружественными государствами, как против России, так и против Ирана, - заметил Мишустин.

Премьер сообщил, что российские компании готовы предложить Ирану передовые технологии в области цифровой экономики и телекоммуникаций.

- С уходом из России компаний недружественных государств на нашем рынке освободились большое количество сфер, которые смогут занять наши иранские партнеры. Так что это улица с двусторонним движением, и добро им пожаловать в Россию! - заявил Мишустин.