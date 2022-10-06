Георгий Кантария на съемках фильма "Фронтовая разведка"

«Мы потомки непобедимых советских солдат. Сейчас перед нами снова стоит необходимость вступить в бой с нацизмом и победить. Показать, что мы достойны своих предков! Все, кто может держать оружие - вставайте на защиту своей Родины. В это непростое для нашей страны время важен каждый человек. Настало наше время защищать Родину и родных». Эти слова 29-летний житель Калуги Георгий Кантария, внучатый племянник младшего сержанта Красной Армии разведчика Мелитона Кантарии, водрузившего вместе с сержантом Михаилом Егоровым в 1945-м Знамя Победы над гитлеровским Рейхстагом, написал в соцсетях в конце сентября. И в тот же день пошел в военкомат и записался в ряды добровольцев, рвущихся бороться с неонацистами на территории Донбасса и Украины. В свои 29 лет Георгий, в чьих жилах течет кровь двоюродного прадеда красмоармейца, ставшего живым символом Победы, не представляет, как можно бежать от мобилизации, когда Родине нужна помощь.

- Я хочу помочь тем ребятам, которые сейчас борются с фашистами, вытворяющими ужасные вещи, убивающими детей, - объяснил свой поступок KP.RU молодой родственник Мелитона Кантарии. – Пошел в военкомат, потому что нужно уже действовать и заканчивать этот конфликт. А сидеть и ждать «придет повестка - пойду, не придет - не пойду» - глупо и трусливо. В Великую Отечественную наши деды раздавили фашизм, теперь – наш черед. Мой прадед сделал то, о чем и через 80 лет говорят. Меня это очень воодушевляет. Все мои трудности – ничто по сравнению с тем, что переживал он и другие солдаты, и с тем, с каким трудом в 1945 году они победили фашизм.

Родственник легендарного разведчика, поднявшего знамя Победы над Рейхстагом, едет добровольцем в Донбасс

Конечно же Григорию есть, что терять. Близкие, друзья, любимый марафонский бег, закаляющий дух и тело, съемки в кино, которые он для себя открыл недавно, став частью массовки фильма «Фронтовая разведка. Позывной «Журавли» Игоря Угольникова. И да, добровольцу, несмотря на всю его смелость и решимость, страшно: кто не боится, говорит парень, тот не живет. Но это ровным счетом ничего не меняет. Геройская кровь в жилах и любовь к стране, как говорится, обязывают. Да и опыт армейский у Григория имеется: срочная служба в ПВО, а после в Росгвардии – по контракту. По званию Кантария - сержант.

- Родители очень переживали по началу, но приняли мое решение, как должное и гордятся им, - заверил доброволец, который, как уже определили в военкомате, будет служить в калужском подразделении имени маршала Победы Г. К. Жукова. – А любимая девушка Влада – она медик - сейчас комплектует мне аптечку.

Любимый марафонский бег, закаляющий дух и тело Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати Влада, узнав, что Георгий вызвался добровольцем, сначала попыталась его отговорить, а, когда поняла, что это бесполезно, задумала обучиться на снайпера и рвануть в Донбасс вместе с ним.

- Влада смелая и очень умная, но стрелять во врага – не женское дело, - прокомментировал намерения подруги доброволец Кантария. – В тылу тоже нужны медики.

Сейчас Георгий весь в ожидании. Со дня на день ему обещали перезвонить из военкомата и дать дальнейшие распоряжения: куда и когда явиться. Планы на будущее, которое обязательно настанет, тоже строит. На ближайшее – если так вдруг сложится, водрузить российский триколор где-нибудь в Киеве на здании правительства – чтобы продолжить традицию знаменитого родственника, а по возвращении, через 6 месяцев службы на Донбассе, обзавестись семьей.

- Как вернусь свадьбу с Владой сыграем, детишек заведем, - поделился мечтами с KP.RU двоюродный правнук Мелитона Кантарии. - И очень хочу пригласить на свадьбу президента РФ Владимира Путина, Министра обороны Шойгу, главу Чеченской республики Кадырова и нашего калужского губернатора Шапшу. И показать этим, что все в нашей стране равны и, что власть очень близка к народу.