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6 октября 2022 14:07

Родственник легендарного разведчика, поднявшего знамя Победы над Рейхстагом, едет добровольцем в Донбасс

В зоне спецоперации 29-летний Георгий Кантария пробудет полгода. А по возвращении планирует сыграть свадьбу и пригласить на нее Путина, Шойгу и Кадырова
Оксана КРУЧЕНКО
Оксана КРУЧЕНКО
Георгий Кантария на съемках фильма "Фронтовая разведка"

Георгий Кантария на съемках фильма "Фронтовая разведка"

«Мы потомки непобедимых советских солдат. Сейчас перед нами снова стоит необходимость вступить в бой с нацизмом и победить. Показать, что мы достойны своих предков! Все, кто может держать оружие - вставайте на защиту своей Родины. В это непростое для нашей страны время важен каждый человек. Настало наше время защищать Родину и родных». Эти слова 29-летний житель Калуги Георгий Кантария, внучатый племянник младшего сержанта Красной Армии разведчика Мелитона Кантарии, водрузившего вместе с сержантом Михаилом Егоровым в 1945-м Знамя Победы над гитлеровским Рейхстагом, написал в соцсетях в конце сентября. И в тот же день пошел в военкомат и записался в ряды добровольцев, рвущихся бороться с неонацистами на территории Донбасса и Украины. В свои 29 лет Георгий, в чьих жилах течет кровь двоюродного прадеда красмоармейца, ставшего живым символом Победы, не представляет, как можно бежать от мобилизации, когда Родине нужна помощь.

- Я хочу помочь тем ребятам, которые сейчас борются с фашистами, вытворяющими ужасные вещи, убивающими детей, - объяснил свой поступок KP.RU молодой родственник Мелитона Кантарии. – Пошел в военкомат, потому что нужно уже действовать и заканчивать этот конфликт. А сидеть и ждать «придет повестка - пойду, не придет - не пойду» - глупо и трусливо. В Великую Отечественную наши деды раздавили фашизм, теперь – наш черед. Мой прадед сделал то, о чем и через 80 лет говорят. Меня это очень воодушевляет. Все мои трудности – ничто по сравнению с тем, что переживал он и другие солдаты, и с тем, с каким трудом в 1945 году они победили фашизм.

Родственник легендарного разведчика, поднявшего знамя Победы над Рейхстагом, едет добровольцем в Донбасс

Родственник легендарного разведчика, поднявшего знамя Победы над Рейхстагом, едет добровольцем в Донбасс

Конечно же Григорию есть, что терять. Близкие, друзья, любимый марафонский бег, закаляющий дух и тело, съемки в кино, которые он для себя открыл недавно, став частью массовки фильма «Фронтовая разведка. Позывной «Журавли» Игоря Угольникова. И да, добровольцу, несмотря на всю его смелость и решимость, страшно: кто не боится, говорит парень, тот не живет. Но это ровным счетом ничего не меняет. Геройская кровь в жилах и любовь к стране, как говорится, обязывают. Да и опыт армейский у Григория имеется: срочная служба в ПВО, а после в Росгвардии – по контракту. По званию Кантария - сержант.

- Родители очень переживали по началу, но приняли мое решение, как должное и гордятся им, - заверил доброволец, который, как уже определили в военкомате, будет служить в калужском подразделении имени маршала Победы Г. К. Жукова. – А любимая девушка Влада – она медик - сейчас комплектует мне аптечку.

Любимый марафонский бег, закаляющий дух и тело

Любимый марафонский бег, закаляющий дух и тело

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати Влада, узнав, что Георгий вызвался добровольцем, сначала попыталась его отговорить, а, когда поняла, что это бесполезно, задумала обучиться на снайпера и рвануть в Донбасс вместе с ним.

- Влада смелая и очень умная, но стрелять во врага – не женское дело, - прокомментировал намерения подруги доброволец Кантария. – В тылу тоже нужны медики.

Сейчас Георгий весь в ожидании. Со дня на день ему обещали перезвонить из военкомата и дать дальнейшие распоряжения: куда и когда явиться. Планы на будущее, которое обязательно настанет, тоже строит. На ближайшее – если так вдруг сложится, водрузить российский триколор где-нибудь в Киеве на здании правительства – чтобы продолжить традицию знаменитого родственника, а по возвращении, через 6 месяцев службы на Донбассе, обзавестись семьей.

- Как вернусь свадьбу с Владой сыграем, детишек заведем, - поделился мечтами с KP.RU двоюродный правнук Мелитона Кантарии. - И очень хочу пригласить на свадьбу президента РФ Владимира Путина, Министра обороны Шойгу, главу Чеченской республики Кадырова и нашего калужского губернатора Шапшу. И показать этим, что все в нашей стране равны и, что власть очень близка к народу.

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