Застройщики не исключают повышения ставок крупными банками

За последние две недели ряд банков увеличили процентные ставки по ипотеке. Кто-то на 0,1 п.п., а кто-то сразу на 2 п.п. В частности, это сделали МКБ, «Зенит», Альфа-Банк, «Уралсиб» и Газпромбанк. Пока не все застройщики заметили сильное удорожание кредитов по своим проектам, но многие из игроков рынка не исключают, что не за горами повышение процентов на жилищные кредиты крупными банками. Причин для этого достаточно – мобилизация и связанные с ней риски и рост котировок облигаций федерального займа.

«Ряд банков действительно начали повышать ставки, при этом, в основном, это касается рыночных программ на первичное и вторичное жилье», - рассказывает главный финансовый директор ГК "КОРТРОС" Егор Косарев.

Он считает, что повышение ставок банками обусловлено стремлением минимизировать риски в условиях экономической неопределенности. При этом стоит отметить, что строительная отрасль – одна из самых поддерживаемых со стороны государства. При этом эксперт не исключает, что крупные банки продолжат ориентироваться на текущую рыночную ситуацию и будут принимать решения, исходя из ее дальнейшего развития.

Не все застройщики на рынке почувствовали какие-то сильные изменения от повышения ставок рядом банков. В ГК «Первый Трест» - Республика Башкортостан – отмечают, что на данный момент всего 3 банка объявили о повышении ставок по классической ипотеке. В компании называют все те же причины.

«В первую очередь это связано с тем, что банки видят риски в связи с внешними факторами, такими как мобилизация, нестабильная ситуация на рынке труда и т. д. Всё это в свою очередь ведёт не только к повышению ставок, но и ужесточению требований к заёмщикам и повышению процента отказов в одобрении ипотечных кредитов», - рассказали в пресс-службе.

Некоторые из банков повысили ключевую ставку по ипотечному кредитованию, говорит Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании «Мармакс». Это связано с повышенными рисками, связанными с частичной мобилизацией. Уже сейчас разработаны программы реструктуризации долга и кредитных каникул. По словам эксперта, в крупных же банках, например, Сбербанк и ВТБ, ставка по ипотеке осталась неизменной. Но он не исключает ее корректировки.

«Многие банки ожидают роста ставок в ближайшее время ввиду усилившегося риска неопределенности в экономике, а также по причине некоторого роста стоимости фондирования в сентябре текущего года», — цитирует РБК директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Эксперты полагают, что дальнейшее повышение ставок не за горами. И причин несколько, в том числе то, что растет доходность по облигациям федерального займа. «Разрыв между доходностью ОФЗ и ключевой ставкой объясняется тем, что доходность государственных бумаг отражает не только стоимость денег в экономике, но и кредитные риски, вызванные в том числе и неэкономическими факторами. Так, доходность ОФЗ - является более надёжным индикатором стоимости ресурсов для ипотечных кредитов», - говорит главный аналитик компании "РегБлок", Анна Авакимян.

Она добавляет, что сейчас динамика по ключевой ставке и доходности ОФЗ находится в разнонаправленных трендах. В дальнейшем это может привести к тому, что еще большему числу банков придется повышать ставки. Возможно, в их число войдет и Сбер, как крупнейший российский банк, как бы ни старался удерживать низкий процент.