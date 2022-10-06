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6 октября 2022 14:22

Россияне рассказали, готовы ли удалить WhatsApp* ради безопасности смартфона и своих данных

Пойти на такой шаг готовы только 12% опрошенных
СОБОЛЕВА Кристина
Четверть опрошенных категорично заявили, что будут продолжать пользоваться приложением несмотря ни на какие угрозы

Четверть опрошенных категорично заявили, что будут продолжать пользоваться приложением несмотря ни на какие угрозы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Павел Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ ко всем данным на телефоне пользователя через WhatsApp*. Для этого человеку достаточно открыть вредоносное фото или видео, и его личная информация, в том числе данные всех приложений с логинами и паролями, окажутся у преступников. Однако в России приложение пользуется популярностью, и отказаться от него даже ради собственной безопасности готовы далеко не все. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Четверть опрошенных категорично заявили, что будут продолжать пользоваться WhatsApp* несмотря ни на какие угрозы. Это приложение им удобно и привычно, именно здесь они могут переписываться с родными, друзьями и коллегами, а просить перейти всех в другие мессенджеры просто невозможно. Более того, респонденты добавили, что никаких секретных данных в телефоне у них не хранится, а кроме того они не уверены, что и другие приложения не страдают схожими проблемами с системой безопасности.

Готовы ли россияне удалить WhatsApp* ради безопасности смартфона и своих данных.

Готовы ли россияне удалить WhatsApp* ради безопасности смартфона и своих данных.

«А что другие мессенджеры могут гарантировать 100% безопасности?» - недоумевает участник опроса.

«Какие у меня секреты? Хакеры наверняка получили доступ ко всем моим данным», - рассуждает другой.

«Я оставлю, мне нечего бояться», - добавляет третий.

Однако еще 35% добавили, что такие новости их все же напрягают. Мгновенно удалить WhatsApp* они, конечно, не готовы, но о том, чтобы со временем избавиться от опасного приложения они задумаются.

10% респондентов сообщили, что постараются постепенно все свои контакты перевести в другие мессенджеры, чтобы позже удалить приложение без потери связей.

При этом нашлись и те, кто очень резко отреагировал на новости и о сбоях в системе безопасности WhatsApp*. Так 12% опрошенных россиян заявили, что личные данные им важнее привычки и комфорта, поэтому они постараются удалить опасное приложение из своих телефонов как можно скорее. Более того пятая часть россиян признались, что и так не пользуются мессенджером. Кто-то давно удалил его, а кто-то изначально отдавал предпочтение другим приложениям.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 11,6 тысячи человек.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России.

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