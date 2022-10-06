Россияне рассказали, готовы ли удалить WhatsApp* ради безопасности смартфона и своих данных

Четверть опрошенных категорично заявили, что будут продолжать пользоваться приложением несмотря ни на какие угрозы Фото: Иван МАКЕЕВ

Павел Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ ко всем данным на телефоне пользователя через WhatsApp*. Для этого человеку достаточно открыть вредоносное фото или видео, и его личная информация, в том числе данные всех приложений с логинами и паролями, окажутся у преступников. Однако в России приложение пользуется популярностью, и отказаться от него даже ради собственной безопасности готовы далеко не все. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Четверть опрошенных категорично заявили, что будут продолжать пользоваться WhatsApp* несмотря ни на какие угрозы. Это приложение им удобно и привычно, именно здесь они могут переписываться с родными, друзьями и коллегами, а просить перейти всех в другие мессенджеры просто невозможно. Более того, респонденты добавили, что никаких секретных данных в телефоне у них не хранится, а кроме того они не уверены, что и другие приложения не страдают схожими проблемами с системой безопасности.

Готовы ли россияне удалить WhatsApp* ради безопасности смартфона и своих данных.

«А что другие мессенджеры могут гарантировать 100% безопасности?» - недоумевает участник опроса.

«Какие у меня секреты? Хакеры наверняка получили доступ ко всем моим данным», - рассуждает другой.

«Я оставлю, мне нечего бояться», - добавляет третий.

Однако еще 35% добавили, что такие новости их все же напрягают. Мгновенно удалить WhatsApp* они, конечно, не готовы, но о том, чтобы со временем избавиться от опасного приложения они задумаются.

10% респондентов сообщили, что постараются постепенно все свои контакты перевести в другие мессенджеры, чтобы позже удалить приложение без потери связей.

При этом нашлись и те, кто очень резко отреагировал на новости и о сбоях в системе безопасности WhatsApp*. Так 12% опрошенных россиян заявили, что личные данные им важнее привычки и комфорта, поэтому они постараются удалить опасное приложение из своих телефонов как можно скорее. Более того пятая часть россиян признались, что и так не пользуются мессенджером. Кто-то давно удалил его, а кто-то изначально отдавал предпочтение другим приложениям.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 11,6 тысячи человек.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России.