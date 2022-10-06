«Самое серьезное - это потолок цен на нефть»: экономист объяснил, насколько опасен восьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза

Продажа Россией нефти по ценам не выше установленного потолка - новая санкция ЕС. Фото: REUTERS

МЕШОК ПАКЕТОВ

«А, опять санкции…» - зевнет среднестатистический российский потребитель и отправится дальше по своим делам. Действительно, к введению все новых и новых западных санкций мы начинаем привыкать. Евросоюз обычно принимает их пакетами. И объявленные 6 октября 2022 санкции – это уже восьмой пакет, принятый после 21 февраля (в этот день Россия признала ЛНР и ДНР независимыми государствами).

Содержимое пакета сюрпризом ни для кого не стало - большинство новых ограничительных мер широко обсуждалось. Пакет получился большим и увесистым, поэтому перечислим лишь самые важные, на наш взгляд, запреты из него:

- на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов из РФ и оказание услуг, связанных с их морской транспортировкой в третьи страны (то есть не в ЕС), если ее цена будет выше установленного верхнего предела цен на нефть;

- на импорт из России товаров в общей сложности на 7 млрд евро: продукции из стали, пластмассу, сигарет, древесной массы, бумаги, косметики и др.;

- на экспорт в РФ угля, электронных компонентов и технических изделий, которые можно использовать в производстве оружия и авиации;

- на предоставление РФ финансовых услуг, консультаций в области информационных технологий и других бизнес-услуг;

- на запрет на операции с Российским морским регистром судоходства;

- также введены ограничения против физических и юридических лиц, причастных к организации референдумов, а также против представителей оборонной промышленности и лиц, «распространяющих дезинформацию».

Пока не очень понятно, как именно будут реализованы меры, проанонсированные Евросоюзом. В частности, как именно ЕС намерен обеспечивать продажу Россией нефти по ценам не выше установленного потолка. И что это будет за потолок?

«КАТАСТРОФЫ НЕ БУДЕТ»

О том, какие из этих санкций могут болезненнее ударить по российской экономике, KP.RU спросил экономиста Дениса Ракшу.

- Чтобы давать прогнозы о том, как могут повлиять на нас санкции из восьмого пакета Евросоюза, нужно внимательно изучить формулировки и конкретные детали вводимых ограничений, - говорит эксперт. - Но предварительно можно утверждать, что новые ограничения не окажут катастрофического влияния на российскую экономику. Например, запрет на импорт российских товаров на 7 млрд евро – это очень незначительный объем (торговый оборот между Россией и ЕС в 2021 году составил $282 млрд, - Ред.). Конечно, для конкретных производителей стальных изделий, пластмассы, текстиля и т.п., которых коснется запрет, - это очень серьезно, но мера не станет большим ударом для экономики в целом.

По мнению экономиста, потолок цен на нефть – это главное, ради чего все затевалось.

- Но тут нужно обратить на позицию США, - говорит Денис Ракша. - А именно – на заявление директора Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое он сделал буквально на днях: США не будут наказывать вторичными санкциями покупателей российской нефти, которые приобретут сырье по цене выше предельной. То есть там понимают, что без российской нефти выжить сейчас будет трудно. Думаю, что той же позиции будет придерживаться и Евросоюз, хотя там и есть оговорка о наказании для участников схем обхода санкций ЕС.

Кроме того, мы пока не знаем, как может работать потолок цен на российскую нефть, как можно его обеспечить. К тому же Россия сразу сделала заявление, что не будет поставлять нефть в страны, которые поддержат введение потолка. Да и как считать этот потолок? Кто-то будет считать в долларах, а кто-то в рублях – тут вариантов предостаточно. Так что заявлений сейчас звучит много, но что мы увидим на практике, сказать очень трудно. Сейчас напустили очень много тумана.