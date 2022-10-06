В Нижнем Новгороде открылся культурно-просветительский центр Росатома «Академия «Маяк» имени А.Д. Сахарова»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: «Маяк» засверкал новыми красками и вновь станет одним из самых значимых объектов «речного фасада» Нижнего Новгорода». Фото: Кирилл МАРТЫНОВ

Образовательное учреждение будет готовить инженеров, предпринимателей и ученых будущего, вне зависимости от возраста, которые востребованы в высокотехнологичных отраслях российской экономики.

Цель проекта – повышение престижа российских исследований и разработок на мировом рынке, а также обеспечение технологического суверенитета России. Нижегородский «Маяк» станет не только центром синергии исследований ученых-атомщиков, но и точкой притяжения для жителей региона и организаторов федеральных проектов, которые воплощаются в интересах развития кадрового потенциала нашей страны. В академии планируется проведение конференций и чемпионатов атомной отрасли, образовательные и просветительские мероприятия Российского общества «Знание», РАН, ОЦ «Сириус», АНО «Россия – страна возможностей», Госкорпорации «Росатом», правительства Нижегородской области. Также в культурно-просветительском центре станут реализовываться проекты по развитию инженерных и цифровых компетенций, корпоративной социальной ответственности, волонтёрству и развитию молодежных сообществ.

Фото: Никита ДУХНИК

На церемонии открытия культурно-просветительского центра гостей приветствовали генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров и заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по персоналу Татьяна Терентьева.

Глеб Никитин подчеркнул, что создание Академии «Маяк» стало для правительства Нижегородской области по-настоящему знаковым событием.

«К 800-летию Нижнего Новгорода было реализовано много различных проектов, включающих благоустройство, реставрацию, реконструкцию объектов, что, безусловно, повлияло на изменение облика города. Среди этих объектов были знаковые – эпохальные, флагманские. Реконструкция «Маяка» была именно таким флагманским проектом. Мы все прекрасно помним, в каком состоянии было это здание еще в 2018-2019 годах. Сейчас уникальный памятник архитектуры восстановлен, «Маяк» засверкал новыми красками и вновь станет одним из самых значимых объектов «речного фасада» Нижнего Новгорода», – поделился позитивными эмоциями глава области.

«Мы определили для себя три основных направления работы Академии «Маяк». Прежде всего, это наш корпоративный кадровый центр, центр подготовки руководителей, специалистов, которые будут не просто обладать знаниями и навыками, коммуницировать с другими людьми, но и уметь жить и работать в системе неопределенности, а значит не работать по единому плану, а применять сценарный подход и творческое отношение к своим задачам», – акцентировал Алексей Лихачев соответствие Академии «Маяк» целям объявленного Президентом РФ Десятилетия науки и технологий.

Фото: Кирилл МАРТЫНОВ

«Открытие Академии «Маяк» – большое событие для платформы «Россия – страна возможностей» по нескольким причинам: во-первых, губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев и академик РАН Александр Михайлович Сергеев являются наставниками нашего флагманского проекта «Лидеры России» и вкладывают свое время, силы и знания в воспитание выпускников наших проектов. Конкурсанты приходят в эти проекты во многом для того, чтобы получить возможность пообщаться с такими опытными и сильными управленцами. И сегодня, в день открытия Академии «Маяк», как раз проходит такая встреча», – поблагодарил Алексей Комиссаров Росатом и администрацию Нижегородской области и РАН за поддержку проектов АНО «Россия – страна возможностей.

Фото: Кирилл МАРТЫНОВ

В дни торжественного открытия с 6 по 8 октября в Академии «Маяк» проходят различные мероприятия.

Сегодня состоялась встреча Алексея Лихачева, Глеба Никитина и Алексея Комиссарова с участниками клуба «Эльбрус». Организация создана победителями первого сезона конкурса «Лидеры России» для формирования в нашей стране механизмов ответственного лидерства с целью созидательного развития государства.

7 октября на встрече с образовательным и научным сообществом по теме «Научная карьера для современной молодежи» представители Росатома, Российской академии наук и ректоры нижегородских вузов поделятся с молодыми учеными и студентами своим видением того, как связаны современная наука и бизнес, какие проекты предстоит разрабатывать молодым ученым, какие возможности им представляются, как готовят научные кадры будущего и какие факторы играют ключевую роль в выборе научной карьеры.

В тот же день на площадке Академии «Маяк» состоится церемония вручения премии «Исток» имени академика И.В. Петрянова-Соколова (она присуждается школьным учителям физики, химии и биологии, вдохновившим учеников на выбор профессии в области науки и технологий).

В рамках мероприятий, приуроченных к открытию культурно-просветительского центра, 6-7 октября на площадке Академии «Маяк» проходит форум сообществ «Люди и города» –дискуссионная сессия, организованная Госкорпорацией «Росатом» в партнерстве с АНО «Россия – страна возможностей». В ходе форума команды поддержки изменений, участники молодежных сообществ и волонтерского движения Росатома, представители администрации Нижегородской области и победители федеральных конкурсов обсуждают возможности повышения привлекательности малых городов, улучшения качества образования по STEM-дисциплинам и их популяризации среди школьников, инструменты развития и привлечения молодежи в закрытые города, поиск эффективных решений для роста промышленного туризма.

Фото: Кирилл МАРТЫНОВ

В заключительный день открытия Академии в «Маяке», 8 октября, состоится Петряновский лекторий. На нем выступят профессора высшей школы, академики РАН, лауреаты премии «Исток» и заслуженные учителя России.

К открытию Академии организована фотоэкспозиция «Андрей Сахаров – академик мира». Также в «Маяке» пройдет спектакль-концерт «Сахаров. Сквозь время навеки». Постановка рассказывает о научной и общественной деятельности академика А.Д. Сахарова. Во время спектакля зрители увидят архивные фото ученого и его соратников, услышат воспоминания современников об академике Сахарове и высказывания самого ученого. Со сцены прозвучат классические музыкальные произведения, которые любили слушать в семье ученого.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев (справа): «Академия «Маяк» - это наш корпоративный кадровый центр». Фото: Кирилл МАРТЫНОВ

Как реставрировали здание

Академия «Маяк» открылась в отреставрированном здании стиля модерн, которое было построено в 1911-1913 годы по проекту известного архитектора Ф.О. Шехтеля. После начала Первой мировой войны в 1914 году в здании разместилось эвакуированное из Варшавы швейное производство. После 1917 года оно стало называться фабрикой имени Красной армии и флота и с годами превратилось в первое индустриальное швейное производство в Нижнем Новгороде. А 1964 году получило имя «Маяк». В 2015 г. фабрика была остановлена.

До 2020 года здание не эксплуатировалось и пришло в аварийное состояние.

С этого же года Госкорпорацией «Росатом» совместно с правительством Нижегородской области реализуется проект «Академия «Маяк». А к 800-летию Нижнего Новгорода памятнику градостроительства и архитектуры федерального значения вернули исторический облик. Масштабные работы прошли и внутри здания. Реставрация продлилась около полутора лет.