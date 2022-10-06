Захар Прилепин: «Вставай страна огромная…» - это форма молитвы

Захар Прилепин Фото: Кадр видео

На мероприятии был представлен сборник патриотических стихов «Поэзия русского лета», изданный коллективом канала RT. В сборник вошли работы более 20 современных авторов, чьи произведения создавались на протяжении восьми лет. Средства от продажи сборника будут перечислены в помощь героям проекта RT «Дети войны».

Концертный зал «Академия» собрал на своей площадке цвет отечественной культуры, - поэтов, музыкантов, писателей, артистов. Многие из них были на передовой, общались с солдатами, и, конечно, все они единомышленники, поддерживают действия российской армии на Украине. Свои стихи со сцены читали Дмитрий Атис, Игорь Караулов, Мария Ватутина, Влад Маленко, Семен Пегов, Анна Ревякина, Александр Пелевин, Ольга Старушко и другие поэты.

С песнями выступали певица Юта, рэп-певец Аким Апачев, группа «Зверобой», Александр Ф. Скляр, певец Джанго (Алексей Поддубный), Сергей Галанин и Группа «Серьга». Пианистка Валентина Лисица и скрипач-виртуоз Петр Лундстрем исполнили пронзительное музыкальное произведение. Поддержать своих коллег по поэтическому цеху приехала официальный представитель МИД Мария Захарова. Вели мероприятие главный редактор RT Маргарита Симоньян и писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия - за Правду» Захар Прилепин.

Нам удалось пообщаться с Захаром Прилепиным до того, как он вышел на сцену. Отвечая на вопрос корреспондента КП о значении таких культурно-патриотических мероприятий, идеолог вечера сказал: «Человек, поставленный в условия последней правды, ищет самые точные формулировки того, зачем он здесь находится. Они могут быть песенные, стихотворные, музыкальные. Это имело, и имеет огромное значение во все времена. Все нации возникали вокруг победной песни, так образуется народ. Любой человек, атеист или православный, знает, что жизнь конечна, поэтому он должен получить объяснение того, чем он тут занимается. Поэзия - это наивысшая форма языка, концентрированные смыслы. Она сродни заговору, некому мистическому сочетанию слов. Человек повторяет про себя какие-то строчки, «Вставай страна огромная…», это форма молитвы. Конечно, войны не побеждаются с танцами и эстрадными песнями, в прагматичном смысле. Побеждают носители колоссальной культуры, связь прямая. Чтобы победить, мало вооружения, надо быть носителями высокой культуры. Если нация гуманитарно оснащена, ее солдаты лучше воюют, потому что более сложная мотивация для войны и для победы».

По мнению поэтессы Марии Ватутиной, именно Захар Прилепин «вытащил» из небытия современную патриотическую поэзию. «Не хватало посредника, который назвал бы имена. Оказалось, что люди эти имена ищут, они хотят такую поэзию. Люди обрадовались тому, что есть современная поэзия, которую можно читать. Она традиционная, понятная, ясная. Современный период вдохновляет поэтов, заставляет ездить в воинские части, общаться с ребятами, военными. Эти люди наконец-то стали известными». Коллега Марии Ватутиной, знаменитая поэтесса Анна Ревякина так сказала о своих коллегах: «Поэты отражают время, а иногда и опережают его, поэтому к ним нужно прислушиваться, это очень важно».

Большой радостью для журналистов стало общение с Петром Лундстремом. Он не только гениальный молодой скрипач, потомственный музыкант, но и настоящий патриот, - постоянно ездит на Донбасс, поддерживает моральный дух наших бойцов. Широко улыбаясь, Петр увлеченно говорит о своих коллегах и значении культурного фронта: «Культурно - информационный фронт не менее важен, чем военный фронт. У нас важность культурного фронта сильно недооценена и здесь большая зона для роста. Когда пушки говорят, музы не молчат. Явление культурной элиты, сам факт того что они есть, их качество, поэтов, звезд музыки - это настоящее русское искусство. А искусство - это проявление смыслов».

Певица Юта тоже поддерживает Донбасс, выступает с концертами на охваченной войной земле. «Во все времена войны выигрывались при едином взгляде армии и народа, - говорит эта хрупкая на вид женщина, - Мы сейчас много говорим о мобилизации, но мобилизация подразумевает также мобилизацию духа. Это - задача деятелей искусства. Поэтому я делаю то, что должна делать, и Бог дает мне силы». О противниках спецоперации, своих коллегах по творческому цеху, Юта высказалась так: «Я считаю, что это очень хорошо. Хорошо, что они существуют, открыто говорят то, о чем думают, или то, что их попросили озвучить. Хорошо, что есть такие «иноагенты», перебежчики. Я много езжу по России с концертами, вижу простых людей, люди все понимают, они не дураки. У нас самый лучший народ».

Поэтесса Анна Долгарева рассказала о своем опыте пребывания на фронте: «Когда уже было понятно, что Украина начнет наступление, в январе, командир позвал меня и сказал: «Аня, людям нужно верить, им нужно знать, что за ними Россия, почитай им стихи. И я поехала читать стихи бойцам, артиллеристам, минометчикам, пехоте. То, как на меня смотрели бойцы, как благодарили, дало мне глубокое понимание, что поэзия нужна бойцам, для них это важно».

Выступая перед гостями вечера, официальный представитель МИД Мария Захарова говорила о том, что мы должны отстаивать, защищать поэтов, обвиненных в конъектуре: «Хотелось бы узнать, если эта поэзия на заказ, чей это заказ? На наше мероприятие никто особо внимания не обращал на государственном уровне».

Финальной точкой творческого вечера стало выступление группы «Зверобой» с песней «Моя Родина - возвращается». Слушая ее, многие гости вечера скандировали стоя, пели вместе с музыкантами. Многие, не справляясь с эмоциями, плакали. Эта песня - настоящий гимн наступающей весне, будущей победе. Автор текстов группы «Зверобой», гитарист Александр Иовчев постоянно бывает на Донбассе и убежден, что песня лучше всего мотивирует бойцов на победу: «Политологи будут очень долго объяснять, но песня может за пять минут донести, раскрыть все смыслы. Это вдохновляет человека на победу, он утверждается в своей правоте. Человек слышит песню, и для него все становится предельно ясно. Мы видели на Донбассе, какое влияние на бойцов оказывает песня, как у них начинают светиться глаза. Когда они слышат песню, то убеждаются в своей правоте, понимают, зачем они на фронте».

В довершении мероприятия своими впечатлениями с нами поделилась телеведущая Алла Довлатова: «Сдержать эмоции трудно, когда это проходит через сердце. Все было настолько искренне, настолько оголено, все эмоции были настоящие».