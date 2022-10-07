Путь к успеху каждого школьника

В кружках, секциях, музыкальных и художественных школах занимались, пожалуй, все поколения россиян: и родители нынешних школьников, и их старшие братья и сёстры. Однако сейчас дополнительное образование выходит на качественно новый уровень - и в первую очередь те его направления, которые связаны с научно-техническим творчеством, современными технологиями и IT-сферой.

В этом году в России была принята новая концепция развития детского дополнительного образования. Ее утвердил Председатель правительства Михаил Мишустин. Концепция выстроена так, чтобы стимулировать всю отрасль к росту качества занятий, повышая доступность для детей.

Считается, что реальные возможности для развития талантов открываются исключительно перед одаренными детьми, живущими в мегаполисах. Однако это не так. Важен успех каждого ребенка, независимо от его места жительства и социального статуса семьи. По всей стране благодаря национальному проекту «Образование» открываются центры дополнительного образования, где школьники бесплатно занимаются по перспективным и востребованным направлениям:

детские технопарки «Кванториум»,

центры цифрового образования «IT-Куб»,

региональные центры развития талантов «Мини-Сириусы»,

«Дома научной коллаборации» в вузах,

«Точки роста» в малых городах и селах (в чем отличия и преимущества каждого типа центров дополнительного образования, читайте ниже).

- Мой сын стал кванторианцем!

- Да? И мой! Выбрал космоквантум, хотя наноквантум тоже ему понравился.

Такой диалог вполне мог бы стать частью научно-фантастического романа. Но может и реально прозвучать на улице любого областного центра России.

«Кванториумы», детские технопарки, — это новый формат дополнительного образования. Сегодня благодаря национальному проекту «Образование» по всей стране таких технопарков уже 184, а к 2024 году станет 428, в том числе 293 на базе школ.

Кванторианцев знакомят с перспективными инженерными и научно-техническими специальностями. Лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотная авиация, 3D-моделирование – это лишь часть того, что предлагают ребятам технопарки.

До недавнего времени в кванторианцы брали только учеников средних и старших классов. В 2022 году технопарки начале принимать младшеклассников и даже дошкольников.

С чем это связано? Какие технические знания и навыки доступны детям 5 - 6 лет? Рассказывает Ирина КУЗНЕЦОВА, куратор образовательных программ детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования IT-Cube и центров «Дом научной коллаборации»:

- С 2022 года внедрены показатели эффективности детских технопарков «Кванториум», в которых уже сейчас стоит возраст 5 - 9 лет. Соответственно, каждый «Кванториум» должен охватывать в том числе детей младшего возраста. Ранее в большинстве регионов занятия в технопарках были доступны детям с 12 лет.

Расширение аудитории связано с необходимостью более ранней подготовки учащихся. Посещая занятия с дошкольного возраста, к 12 годам дети смогут получить базовые знания для начала научной деятельности на базе технопарков. Планируется, что участниками проекта в этом году станут около 5 тысяч детей в возрасте от пяти до девяти лет.

Регионы сами выбирают комфортные для себя направления, которые будут так или иначе модернизированы для работы с маленькими детьми. При этом есть два формата - посещение детьми "Кванториума", либо подготовка исчерпывающих методических материалов технопарком, которые передаются в детские сады и в начальные школы.

ВАРИАНТЫ

Чему учат в «Кванториумах»

IT-квантум

Информационные технологии, в том числе такие актуальные темы, как интернет вещей (IoT), машинное обучение (ML), блокчейн, информационная безопасность и криптография. Школьники, к примеру, учатся создавать алгоритмы для распознавания речи и образов или программировать умные фильтры спама.

Аэроквантум

Все, что связано с летательными аппаратами, их созданием и эксплуатацией: от квадрокоптеров до вертолётов и самолётов. Дети учатся организации движения воздушного транспорта, ищут оптимальные варианты доставки грузов, программируют автопилот, придумывают инновации для внедрения в авиационной отрасли и решают другие вполне серьёзные задачи. А ещё осваивают 3D-моделирование и печатают свои проекты на 3D-принтере.

Биоквантум

Школьники работают на современном оборудовании в биологических лабораториях и на природе, учатся применять инженерные методы решения задач в биологических проектах и биологические методы - в инженерных проектах. Наблюдают за своим организмом, анализируют взаимодействие человека и природы.

Автоквантум

Автомобили, тракторы, велосипеды, мотоциклы, вездеходы… Ученики узнают устройство автомобиля, правила дорожного движения и безопасного проведения на дороге, учатся прокладывать маршруты и планировать транспортные схемы, создают модели беспилотных машин.

Data-квантум

Дети учатся искать достоверную информации в интернете, анализировать большие данные, распознавать угрозы в Интернет-ресурсах и противодействовать им, находить и систематизировать информационные поводы.

VR/AR-квантум

Выбравшие этот квантум осваивают объемную визуализацию и программирование, работают с виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (MR) реальностью. Разрабатывают образовательные приложения, проводят виртуальные туры по культурным и историческим достопримечательностям, учатся создавать анимированные трехмерные модели, снимать и монтировать панорамные видео.

Геоквантум

Школьники работают с космическими снимками (в том числе спектральными каналами для выявления пожаров, загрязнений, типов растительности), аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС и всем многообразием пространственных данных, строят 3D-города, решают задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом, городской средой, сельским хозяйством и всем, что нас окружает, программируют геопорталы (web-карты) и создают панорамные туры, электронные и печатные карты.

Космоквантум

В программе этого квантума - различные инженерные области космонавтики и весь цикл создания космического аппарата, от постановки задачи до сборки полноценной модели ракеты-носителя. Учащиеся работают в программах для трёхмерного моделирования, печатают детали на 3D-принтерах, «оживляют» свои модели, устанавливая в них электронику. Изобретают космические аппараты - например, лунные модели, и испытывают их.

Наноквантум

Школьники знакомятся с наноматериалами, узнают о методах получения нанопорошков и нанослоёв, учатся исследовать и модифицировать поверхность материалов, используя высокоточное оборудование.

Промдизайнквантум

На занятиях в рамках этого квантума дети учатся работать на стыке инженерии и искусства, соединять технологичность и эстетичность в одном предмете собственного дизайна, разбираться в эргономике, эстетике, колористике, композиции.

Промробоквантум

Кванторианцы изучают механику, электронику, электротехнику, физику, машинное обучение, техническое зрение, математическое моделирование. Учатся разрабатывать алгоритмы управления и программного обеспечения, проектировать и конструировать узлы и механизмы роботов.

Хайтек

Квантум для будущих инженеров и изобретателей. Школьники осваивают

лазерные технологии, станки с ЧПУ, теорию решения изобретательских задач и основы технопредпринимательства.

Энерджиквантум

Ученики знакомятся с основными источниками энергии и структурой энергосистемы своего региона, а потом выходят на реализацию собственных полноценных проектов в сфере энергетики.

Медиаквантум

Школьники в рамках этого квантума знакомятся с креативной сферой, пробуют себя в роли создателя контента, создают медиа-проекты в студии будет с профессиональным оборудованием, занимаются позиционированием и продвижением себя и своей идеи в социальных сетях.

ИСТОРИИ ПОБЕД

Куртка-пауэрбанк для полярников…

Школьники, занимающиеся в «Кванториумах» и IT-кубах, выигрывают престижные международные конкурсы и удивляют взрослых своими изобретениями

- Кванторианец из Мурманска вместе с товарищем из Санкт-Петербурга завоевал золото в международном конкурсе International Youth Robot Competition (IYRC 2021), - радуется громкому успеху российских школьников Ирина Кузнецова.

Конкурс International Youth Robot Competition (IYRC) - крупнейшие ежегодные соревнования в области робототехники и информационных технологий, их организует Международная ассоциация детской робототехники IYRA. В 2021 году турнир проходил в Южной Корее, в нем участвовали более 200 детей и подростков из 15 стран мира. Мурманский школьник Степан Зарубин и его товарищ из Санкт-Петербурга Андрей Яковлев впечатлили судей своим проектом: они создали куртку-пауэрбанк для полярных исследователей. Изобретение основано на «эффекте Пельтье», аккумулятор получает заряд из-за разницы температур.

- А совсем недавно в Государственной Думе прошла IX Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели», в рамках которой участники из 65 регионов представили свои проекты, и авторами лучшего в одной из номинаций стала команда ульяновского детского технопарка. Они представили проект литийполимерных батарей на основе наноразмерных структур, - приводит ещё один пример Ирина Кузнецова.

…и умный станок для «Сибэнергомаша»

- В прошлом году «Кванториум» проводил хакатон, на который были приглашены представители «Сибэнергомага» и других наших промышленных предприятий. - делится своими опытом Иван Луценко, преподаватель центра цифрового развития IT-Куб из Барнаула. - Они давали ребятам реальные задачи. Пара моих подопечных победила в этом хакатоне. Они сейчас заканчивают устройство, которое будет использоваться на «Сибэнергомаше». Смысл в том, что там есть станок, который нарезает прутки для сварки. Старый добрый советский надёжный станок. Но есть минус - он имеет всего два состояния: режу прутки, либо не режу прутки. Никакого интеллектуального управления нет. Ребята делают систему управления для станка, которая будет выключать его вовремя, когда он нарежет нужное количество прутков.

- Таких примеров очень много, и с каждым годом становится все больше: Обучающиеся регулярно становятся финалистами и победителями конкурсов, в том числе всероссийских и международных, запускают стартапы, выигрывают большие соревнования, делают проекты для реального сектора. Всё это очень вдохновляет на работу, а еще доказывает эффективность и пользу дополнительного образования и необходимость и дальше развивать эту сферу, - подчёркивает Ирина Кузнецова, заместитель директора Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, куратор образовательных программ детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования IT-Куб и центров «Дом научной коллаборации».

- За последние 5 лет нам удалось охватить дополнительным образованием технической направленности намного больше детей: вместо 800 тысяч в 2016 году - 2,3 миллиона детей в 2021 году. Это происходит в том числе за счет комплексной работы Минпросвещения России, за счет улучшения материально-технической базы, обновления содержания программ и роста интереса детей к технологиям, - рассказывает Ирина КУЗНЕЦОВА, - В этом году принята Концепция развития дополнительного образования, в задачи которой в том числе входит вовлечение детей в программы и мероприятия ранней профориентации и обеспечение взаимодействия с наставниками из научных учреждений, вузов и колледжей, для вовлечения детей в научную деятельность.

- Отличаются ли образовательные программы в детских технопарках «Кванториум», центрах цифрового образования IT-Куб и центрах «Дом научной коллаборации» в разных регионах? Кто и как их формирует и утверждает?

- Каждый регион опирается на федеральные методические рекомендации, включающие перечень образовательных программ. При этом, разумеется, каждая площадка самостоятельно определяет содержание - опираясь на запросы детей и потребности региона.

- Есть ли какие-либо требования для детей, которые записываются в центры дополнительного образования? Конкурсный отбор, например?

- Программы доступны для всех, однако некоторые площадки вводят дополнительный этап собеседования - чтобы понять, что действительно интересно ребенку и что его мотивирует.

- Какие программы и образовательные направления наиболее популярны? И почему именно они, на ваш взгляд?

- Традиционно востребованы робототехника и информационные технологии - направления, понятные как детям, так и родителям. При этом можно отметить растущую популярность естественнонаучной направленности: агробиотехнологии, экопросвещение, технологии зеленой энергетики. Внимание общества к экологической повестке находит отражение и в интересах детей.