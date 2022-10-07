IT-Куб: кого ждут в центрах цифрового развития?

Фото: Shutterstock

В центрах цифрового образования «IT-Куб» ребята 7 - 18 лет знакомятся с программированием, разработкой приложений для мобильных устройств, виртуальной и дополненной реальности, учатся программировать роботов. Сейчас благодаря нацпроекту «Образование» таких центров по всей стране 126, а к 2024 году будет 340.

НАПРАВЛЕНИЯ

Мобильная разработка

Курс поможет учащимся освоить фундаментальные разделы IT и программирования в адаптированной для школьников форме, получить практические навыки по разработке мобильных приложений.

Программирование на Python

Учебная программа Яндекс.Лицей - образовательного проекта Яндекса по обучению школьников программированию. На занятиях ребята знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике.

VR/AR-разработка

Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности - перспективное направление, в котором можно освоить технологии объемной визуализации и программирования.

Кибергигена и большие данные

Ученики получают навыки по планированию и проведению исследований интернет-пространства, количественному и качественному анализу информации, выявлению и систематизации информационных поводов.

Основы алгоритмики и логики

Школьники проходят путь от создания простой анимации до разработки собственной многоуровневой игры на Scratch с сюжетом и звуковым сопровождением.

Программирование роботов

Создание и программирование роботов и автоматизированных устройств. Дети получают знания по программированию, физике, механике, электрике, электронике, проектированию и другим сферам, на стыке которых находится современная робототехника.

МНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ

Главное - научиться правильно мыслить

Иван ЛУЦЕНКО, преподаватель «IT-Куба» в Барнауле, Алтайский край: -

- «IT-Куб» ориентирован исключительно на IT-сферу, в отличие от «Кванториумов» и ДНК. У нас программирование первично.

Я работал в школе, преподавал информатику, а потом меня пригласили в «IT-Куб». В чем отличие между школой и «IT-Кубом»? В школе на информатику выделяется очень мало часов. А здесь есть возможность точечно заниматься программированием и хорошо развиваться. Кроме того, в школе я ограничен рамками программы. В «IT-Кубе» я могу создавать программу самостоятельно - по робототехнике, VR и так далее Меня как робототехника интересуют в первую очередь C-подобные языки программирования. В целом очень популярен язык Python, много ребят именно на него идут. Для мобильной разработки учим языкам Java и Kotlin. Но главное - учиться мыслить правильно, выбор конкретного языка уже вторичен.

Мы работаем со всеми школьниками с 1 до 11 класса. Занятия идут после или до школы - для тех, кто учится во вторую смену. В школах давали объявления о наборе, многие о нас узнали. в интернете - у нас есть сайт и телеграм-канал. Кроме того, появилась система ПФДО, через неё тоже можно записаться на наши курсы в Госуслугах

Иван ОЗУРБАЕВ, преподаватель «IT-Куба» в городе Ковров, Владимирская область:

- «IT-Куб» у нас появился в октябре 2021 года. В Коврове есть транспортный колледж, он выиграл грант и открыл «IT-Куб» для детей. Меня пригласили работать, так как робототехникой я занимаюсь уже пять лет - а в «IT-Куб» ребята собирают роботов и программируют их. Как педагогу мне очень нравится здесь работать: и по возможностям, и по отношению, и по зарплате.

У меня в группе 12 человек. Занятия у нас проходят раз в неделю, по полтора часа. Это небольшая нагрузка по сравнению со школой. Кстати, в школах сейчас тоже преподают робототехнику. Но там школьники не успевают на уроке собрать модель полностью. Им нравится ходить в «IT-Куб», здесь занятие длится полтора часа, ученики успевают и попрограммировать и пособирать роботов.

Старшие собирают большие модели, у нас есть специальные поля, где роботы ездят. Мы в первый раз проводили в соревнования в Коврове, и наши ученики «IT-Куб» заняли первое и второе места. Дальше надо готовиться, чтобы ездить в Москву и Нижний Новгород и участвовать в соревнованиях.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Что по силам в IT ученикам 1 - 2 класса

- О программировании речь, разумеется: не идёт, - объясняет. Иван Луценко. - Младшеклассников мы знакомим в первую очередь с алгоритмами, построением простых смысловых схем с помощью блочных языков или пиктограммных, визуальных языков, чтобы они добились каких-то простых результатов. Например, движения картинки по экрану. Это азы предпрограммирования. Второе направление связано с робототехникой - добавляется сборка роботов в наборах Lego.

- У нас очень много первоклашек, - продолжает Иван Озурбаев. - Первое, что они делают, - начинают программировать виртуального робота и собирают из конструктора разные модельки.

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ

Стать программистом — значит усердно работать

Приходят ли старшеклассники в «IT-Куб», чтобы стать программистами, получить в ближайшем будущем востребованную профессию?

- С одной стороны - да, есть подростки, которые приходят к нам потому, что хотят быть программистами, - делится Иван Луценко. - Но часто в их представлении программист — это человек, который сидит дома, иногда что-то пишет в компьютере, и получат много денег. Работа мечты! Кто-то быстро уходит, потому что оказывается, что здесь надо много и усердно работать. А кому-то действительно интересно, нравится программировать, и не просто решать скучные задачи, а чтобы, например, в VR-очках что-то появилось

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

3 шага для выбора центра дополнительного образования

Как родителям найти центры дополнительного образования в своём регионе? Как выбрать центр и программу, подходящую для ребенка?

Очень просто. На сайте национальныепроекты.рф, на странице, посвящённой национальному проекту «Образование».

1 Находите раздел «Карта объектов»

2 Выбираете в двух фильтрах, «Регион» и «Тип», нужные опции. Второй фильтр — это выбор между разными типами центров дополнительного образования, «Кванториум», «IT-Куб» и Дом научной коллаборации. Можно выбрать вариант «Все типы», чтобы увидеть все варианты в своём городе и регионе.

3 На карте увидите флажки - по клику открывается подробная информация о центре дополнительного образования с адресом и списком программ.