Стартовал самый яркий научно-популярный проект года «Научный стендап»!

Сколько современных российских ученых-звезд вы знаете? Пора менять авторитеты и кумиров, и дать место на сцене под сияющими софитами нашим ученым!

Медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета запускает новый супер-современный научно-популярный проект «Живая наука или Научный стендап», в котором лучшие ученые и исследователи России простым и понятным языком рассказывают нам о своих разработках, технических достижениях и научных открытиях современности. Партнерами проекта выступили Российское общество «Знание» и Сеченовский униерситет.

Встречайте первый выпуск проекта!

«Что такое стволовые клетки и зачем их отправляют в космос?» - рассказывает наш первый герой Артём Антошин, младший научный сотрудник отдела современных биоматериалов Института регенеративной медицины Сеченовского Университета.

#научныйстендапКП

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