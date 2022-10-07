Стартовал самый яркий научно-популярный проект года «Научный стендап»!

Сколько современных российских ученых-звезд вы знаете? Пора менять авторитеты и кумиров, и дать место на сцене под сияющими софитами нашим ученым!
Медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета запускает новый супер-современный научно-популярный проект «Живая наука или Научный стендап», в котором лучшие ученые и исследователи России простым и понятным языком рассказывают нам о своих разработках, технических достижениях и научных открытиях современности. Партнерами проекта выступили Российское общество «Знание» и Сеченовский униерситет.
Встречайте первый выпуск проекта!
«Что такое стволовые клетки и зачем их отправляют в космос?» - рассказывает наш первый герой Артём Антошин, младший научный сотрудник отдела современных биоматериалов Института регенеративной медицины Сеченовского Университета.
#научныйстендапКП
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