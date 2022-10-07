Женская месть круче мужских двух

Женщины, когда дело доходит до мести, могут быть очень изобретательными. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Когда Марина узнала, что у Олега интрижка на стороне, - мир рухнул. Она и так Олеже своему особо не доверяла - не раз любимый доказывал, что не прочь «свернуть налево, не включая поворотников», но в глубине души надеялась на лучшее.

Любила его, изменщика проклятого. А потому прощала.

Но на этот раз внутри у Марины все оборвалось. Сколько ж можно-то, а?! Ведь как клялся, что больше ни-ни, как божился! И на тебе - новая любовница.

Скандалов обманутая женщина устраивать не стала. Выяснять отношения - тоже. Надоело. На этот раз успокоить Марину могла только месть. И она свершилась. Но сначала надо было хорошо подготовиться.

Пусть все знают

Марина вычислила через соцсети новую пассию Олега и «открыла» той глаза, рассказав, что ухажер ее «чуть-чуть женат». Ошарашила, как надо.

А потом, узнав, что Олег и его подружка еще и вместе работают, вынесенный из избы сор мстительница донесла аж до их общей конторы. Через друзей-знакомых. А те стали похихикивать над Олежей: Оля - так звали его «полюбовницу», как выяснилось, не отличалась ханжеским поведением и была широких взглядов. Настолько широких, что коллеги за спиной у Олега начали болтать всякое. А это было неприятно. Афишировать связь с Олей он, конечно, не планировал, говорить ей о существовании Марины - тоже.

Словом, создала Марина вокруг Олега «турбулентность» и в таком вот разболтанном состоянии выставила его за дверь, пожелав счастья.

Потом она, конечно, рыдала и обзванивала подружек, чтобы поделиться болью и обидой, но факт мщения придавал хоть каких-то сил. Зная, что изменщик и его «шмара» ругаются, нервничают и страдают, Марина легче переживала разрыв с еще недавно любимым мужчиной.

Рыбий хвост тебе в матрас

Такого рода месть - испортить жизнь обидчикам - это ну просто классический ход. Другое дело, что способы для достижения цели каждая женщина выбирает в меру своей испорченности - одной достаточно поговорить «по душам», другая бежит ябедничать родным и близким разлучницы и предателя, а третья придумывает более изощренные способы выместить зло и припомнить нанесенные ей обиды. Женщины, когда дело доходит до мести, могут быть очень изобретательными.

«Моя знакомая застукала своего мужа с любовницей в машине. Любовницей оказалась ее лучшая подруга. После этого она полностью разбила его авто, все рассказала мужу «подруги», сообщила начальству на ее место работы и рассказала всем знакомым. Город у нас маленький, поэтому новость разлетелась быстро. Тайное стало явным», - поделилась жизненным опытом пользовательница одного из популярных женских форумов с ником Фенечка.

«Я так же поступила, - написала в ответ другая мстительница. - Стуканула мужу любовницы. Он быстро ей пинком под зад сделал».

«А я думаю сунуть бывшему в матрас рыбий хвостик. Правда! Чтоб он своих девок не мог в спальню водить. Рыба протухнет, а он и не поймет, откуда вонь», - рассказала о планах третья.

«Еще можно шприцем сырое яйцо в матрас ввести. Тоже отличный подарочек», - посоветовала еще одна форумчанка.

- Вообще женская месть - штука особенная. Она отличается от мести мужской, - комментирует семейный психолог Эдуард Толохов. - Мужчины реагируют эмоционально на обиду и обман - крушат, бьют, стучат. Их месть импульсивна. Но, выплеснув злость, обычно быстро остывают. Особенно если получается на что-то переключиться: например, на новое знакомство. Женщины не такие. Они мстят с выдумкой и так, чтобы все знали, «откуда ветер дует». План мести женщина может вынашивать очень долго.

Хорошо забытое старое

Хрестоматийный случай - месть знаменитой актрисы Любови Орловой любовнице мужа, кинорежиссера Григория Александрова.

Кинозвезда знала, что творческий супруг похаживал на сторону, и относилась к этому философски, но когда тот додумался пригласить одну из пассий - тоже актрису - на свой день рождения, решила отомстить.

Рассказывают, что несравненная Орлова узнала у портного, обшивавшего советскую киноэлиту, из какой ткани он ваяет к торжеству платье ее сопернице, и срочно обила такой же все диваны, кресла и стулья в доме. А еще сделала из нее коврик для ног. Попав в такую обстановку, подруга мужа вынуждена была быстро ретироваться.

Мстительный приемчик Орлова, кстати, могла подсмотреть в истории. Ходит такой полуанекдот-полуправда про императрицу Екатерину II, которая проделала то же самое с отбившейся от рук фрейлиной.

- Разница в способах мести у мужчин и женщин определяется природой, - подытоживает психолог Толохов. - Женщины физически слабее и осторожнее. Они не готовы «воевать» открыто, как мужчины. Поэтому женский вариант - «отложенная» месть. Женщины часто выбирают для мести время, когда обидчик наиболее уязвим. Они злопамятны. Мужская самооценка после нанесенной обиды восстанавливается быстро, женская - нет. Поэтому слабому полу и нужна «кровь врага».