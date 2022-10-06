Экс-командующий 58-й армии, генерал-лейтенанта Андрей Гурулев. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Частичная мобилизация обрастает слухами: правдивы ли видео с полигонов, куда отправят новобранцев, хватает ли обеспечения для безопасной службы, какова обстановка на фронте? Чтобы узнать всю правду и последние новости о мобилизации и послушать мнение эксперта, в программу «Утренний Мардан» на Радио «Комсомольская правда» мы пригласили экс-командующего 58-й армии, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ФРОНТЕ, ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

- Андрей Викторович, как обстановка на фронте?

- Войска, которые сейчас на переднем крае, им крайне тяжело. Противник подготовил серьезные соединения и части. Посмотрите, как мы работаем сейчас на Херсонском направлении, на Криворожском. Там крайне серьезные идут бои. Там сильно уничтожается противник, его держат, и держат неплохо. Но есть вопросы, которые мы не решили — это противодействие спутниковой группировке противника, высокоточному оружию, которое наводится…

- Но наше новое оружие эффективно?

- Хороший результат дают беспилотники-комикадзе «Герани». Но мы должны понимать, что современное оружие, оно не применяется в одиночку. Только комплекс мер по применению всего оружия, которое есть, дает конечный результат и минимизирует потери.

ПРАВДА О МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ

- А что с мобилизацией?

- Ну вот собрали у нас в Подмосковье людей. Пытаются их одеть, обуть, причем с помощью правительства Москвы и Московской области. Но техника, на которой они должны работать, она находится где-то в районе за Красноярском, где центральная база резерва танков. И пока оттуда все это приедет, это суток 20, не меньше. И склады с имуществом у нас оказались в той стороне. Но в любом варианте никто раздетый, разутый, без техники и без оружия на войну не пойдет. Я далек от мысли, что все военкомы – гады. Они просто многие вопросы не понимали. Сегодня они в эти вопросы вникли.

- Военкомы — вникли, а командиры на полигонах?

- Вчера разговаривал с Песчанкой (это под Читой). Да, там есть проблемы, да, там чего-то не хватает. Но люди уже пошли на полигон, отрабатывают стрельбы, занимаются всеми вопросами боевого обеспечения. То есть их начали учить. Но можно проводить боевое слаживание, к примеру, в учебных центрах, а можно прямо на границе. Причем мы понимаем, что во многих приграничных районах сегодня формируются подразделения теробороны, которые закроют нашу границу.

- Быстро все происходит?

- Сроки мобилизации лет 70 не меняются. Почему быстро? У нас многие это прошли, начиная с Чечни, Грузии и чего угодно. У меня в 58-й армии 42-я дивизия вся была контрактная. Они сразу идут на восполнение, в боевые подразделения – те, которые сегодня выполняют боевую задачу. Это хорошо укрепит наши боевые порядки. И даст результат, который мы ждем.

- А какие сроки заложены?

- Когда мы формируем части, там есть срок 30 суток. Но это хорошо было тогда, когда были базы хранения, а там стояла техника, и были органы управления. Но 12 лет назад, когда армию реформировали (при министре Сердюкове. - Ред.), решили, что части сокращенного состава, в принципе, не нужны. Сегодня процесс тяжелей происходит, но срок есть, тем не менее, 30 суток.

- Не перенять ли нам опыт украинцев, над которым мы несколько месяцев назад смеялись, типа, посмотрите на этих дебилов, которые с деревянными автоматами бегают?

- В 30-е годы Паулюс, еще не будучи фельдмаршалом и командующим 6-й армией вермахта, бегал с ящиками, изображая танки. Мне лично не до смеха было, я прекрасно понимал, что украинцы готовили резерв. Нам не хватает в городах учебных центров. Но я бы вообще, начал с НВП. Немедленно переработать учебник НВП и ввести его в школах. Сегодня мы говорим о том, что война долгая. Украинцы - разменная монета, а задача стоит у Европы – уничтожить Россию. И не только в учебных центрах вопрос. Вопрос стоит подготовки офицеров-срочников. Помните, 5 месяцев готовили младших лейтенантов? Наверное, к этому надо приходить. Сержантские школы готовили в Великую Отечественную четыре месяца. И только после этого ставили в строй.

- Где боевое слаживание проводить?

- В местах, приближенных к району боевых действий, где есть возможность. Или на больших полигонах в Забайкалье, - там столько можно войск запихать, занимайся не хочу! Ой, вы что, там же холодно, как жить? В палатках! Я там жил в палатках. Вполне нормально при толковой организации. Станция Покровская не сильно далеко, чтобы потом все загрузить и отправить на фронт.

- А где взять ответственных командиров?

- Мне говорят, что народу не хватит. Да всего у нас хватит! Правда о мобилизации: У нас есть нормальные и талантливые мужики, которые сегодня находятся и в окопах, и вокруг них. И там, на фронте. Их, наверное, уже пора называть пофамильно. Сегодня устаканилось, наконец, с командующими группировок. Мы понимаем, кто на Западе, мы понимаем, что Сергей Владимирович Суровикин работает по полной программе, Михаил Юрьевич Теплинский работает сейчас на Херсоне. Эти личности – они уже есть. Они принимают решения и не боятся отвечать за эти решения.

- А почему нет командующего специальной военной операцией?

- Думаю, что в ближайшее время появятся люди, которые ответят на эти вопросы. Это назрело. Но давайте не будем торопить время.