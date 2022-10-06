У Татьяны Тарасовой нарушена работа мозга

Татьяна Тарасова на "скорой" была доставлена в больницу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известие о госпитализации Татьяны Тарасовой сильно опечалило россиян. Легендарный тренер давно испытывает проблемы со здоровьем - одно время она даже передвигалась в инвалидной коляске. Летом наставнице стало лучше, фанаты выдохнули. Но на днях Татьяне Анатольевне потребовалась срочная помощь врачей.

Татьяна Тарасова на "скорой" была доставлена в больницу. Она почувствовала себя плохо накануне съемок нового выпуска шоу "Ледниковый период". 75-летняя тренер должна была судить участников передачи, но не смогла принять участие в программе.

Позже стало известно, что Татьяна Анатольевна проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности. Это нарушение функций мозга, вызванного уменьшением кровоснабжения.

"Мы переживаем за Татьяну Анатольевну. Она собиралась приехать на съемку. Но вчера вечером позвонила и сказала, что почувствовала себя неважно. И сегодня утром, к сожалению, подтвердила, что на съемку приехать не сможет. Тарасова говорит, что очень повысилось давление и болит голова. Она очень ждала этот сезон и «Ледниковый период». Может, перенервничала. Мы ее ждем, я все время с ней на связи", - поведал Илья Авербух.

Стоит отметить, что картина вертебро-базилярной недостаточности крайне разнообразна. Одним из наиболее частых ее проявлений является внезапно возникающее головокружение.

"ВБН - это совокупность симптомов. Причины могут быть разные. Это может быть при гриппе и при различных простудных заболеваниях. У человека происходит нарушение кровоснабжения. Мы не знаем конкретной причины. Это не инсульт и не инфаркт, не онкология. Надеемся, с Татьяной Тарасовой все будет хорошо", - цитирует Sport24 спортивного врача Игоря Завьялова.