Признание генерала США: «Мы заплатили всего 66 миллиардов, чтобы украинцы умирали за интересы США на войне с Россией»

Джек Кин хорошо обозначает цель США Фото: Википедия

Американский генерал Джек Кин в эфире телеканала «Fox News» сегодня честно признался: «Всего за 66 миллиардов долларов мы получили воюющую с Россией Украину».

По его словам США инвестировали с февраля текущего года в киевский режим около 66 миллиардов долларов, что помогло вооружить Украину и настроить местное общество на войну с Россией. Старый вояка заявил, что «инвестиции в Украину сегодня очень выгодны, так как за относительно небольшие деньги в интересах США на войне с Россией умирают не американцы, а украинцы».

Признания бывшего начальник штаба армии США настолько циничны и откровенны, что выбивают почву у всех пацифистов и сторонников мирного урегулирования конфликта на Украине. Вопросы, кто первым напал и зачем это нужно, отпадают сами собой. Нужно просто внимательно послушать слова генерала:

«Некоторые республиканцы сомневаются в правильности наших трат сегодня, в том числе, на Украину. Но у нас бюджет в 6 триллионов долларов, а, на самом деле, он на несколько сотен миллиардов больше. Мы инвестировали в Украину крохи – всего 66 миллиардов в году. Это 1.1% бюджета. А получаем несоизмеримо большие преимущества».

Джек Кин хорошо обозначает цель США: «Вашингтон смог сделать главное, создать на границах России серьёзного для Москвы соперника, который должен будет мешать российскому руководству проводить политику влияния в Восточной Европе, особенно в странах бывшего СССР… Это лишит их возможности при Путине реализовать амбиции, как забрать себе, например, некоторые из советских республик обратно…. И, если бы это произошло, и Россия всё-таки забрала какую-то бывшую республику СССР, то НАТО бы начало войну.

Масштаб этой войны был бы намного больше той, что происходит сейчас. И риски ядерной были бы намного выше. И последствия такого конфликта совсем непонятны и неочевидны ни для одной из сторон. Этого мы избегали всю холодную войну – конвенциональной войны между двумя ядерными державами. Поэтому такая инвестиция – именно в украинцев, которые в интересах США сражаются с Россией, очень даже выгодна».

Откровения генерала нужно распечатать в виде листовок и клеить их на лоб, всем кто против проведения спецоперации.