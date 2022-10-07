Поговорив с экспертами, «Комсомолка» составила свой сберегательный портфель на случай кризиса
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Похоже, не увернуться нам с вами (и товарищам по планете) от глобального кризиса. А раз его не избежать, то нет смысла рвать на себе волосы. Лучше приготовиться к финансовому шторму. Желательно материально.
Прошлый мировой экономический кризис начался в США в 2008 году. Где и когда начнется нынешний - пока неизвестно, однако он уже затягивает в свою воронку множество стран. Энергоносители дорожают, рвутся экономические связи, вспыхивают военные конфликты, банкротятся компании, цены подскакивают до небес...
- Я думаю, что 2008 год нам покажется цветочками, - сразу предлагает не расслабляться Анатолий Аксаков, глава думского Комитета по финансовому рынку.
Четырнадцать лет назад страны Запада довольно быстро нашли противоядие. Они стали активно печатать деньги - заливали экономический пожар купюрами.
- Резкий подъем после предыдущего кризиса и во время пандемии был вызван тем, что США и Евросоюз активно накачивали собственные экономики деньгами. Как страны на этот раз будут выходить из кризиса, очень сложно сказать, - говорит Надежда Грошева, главный редактор портала «Мои финансы. РФ».
С одной стороны, Россия сейчас несколько изолирована от мировой финансовой системы. То есть заденет нас, скорее всего, лишь по касательной. С другой стороны, на возможный мировой кризис у нас накладывается собственный, связанный с украинскими событиями. А это уже опасная для экономики смесь.
Но довольно о причинах и предпосылках. Нас больше интересует вопрос не «кто виноват», а «что делать».
Большинство экспертов считают, что в кризис сбережения лучше хранить в так называемых консервативных активах. Тех, которые приносят небольшой, но стабильный доход.
Причем лучше разложить деньги по нескольким «корзинам», не пытаясь вложить все нажитое во что-то одно. Это поможет снизить риски.
Вспомните хотя бы тех людей, которые в начале марта бросились покупать доллар по 120 рублей в надежде, что он вырастет до 200 - 250 руб. И теперь горько плачут над нынешним курсом в 60 за бакс.
Поговорив с экспертами, «Комсомолка» составила свой сберегательный портфель на случай кризиса.
P.S.: В процентах указана доля сбережений, которую можно вложить в тот или иной инструмент.
P.P.S.: Все это не является рекомендацией. А является личным мнением автора, составленным после долгих и печальных бесед с экспертами.
Многие финансовые советники сейчас действительно рекомендуют часть денег держать в наличных.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Этот инструмент занимает самую весомую долю (половину). Да, ставки по депозитам сейчас небольшие - около 6% годовых. Но они хотя бы зафиксированы и позволяют покрыть будущую инфляцию (если верить аналитикам Центробанка). К тому же налог на прибыль по вкладам временно отменили. При этом государством застрахованы суммы до 1,4 млн рублей в одном банке (это касается не всех финансовых организаций, подробности - на сайте Агентства по страхованию вкладов asv.org.ru).
Это почти то же самое, что и рублевые вклады. Доходность у них чуть повыше. Грубо говоря, облигации - это ценные бумаги, которые продают организации, когда хотят взять в долг. И долг этот они возвращают с процентом.
При этом есть разные облигации - на короткий и на длинный срок. Сейчас лучше брать те, которые рассчитаны на год-два, считают эксперты.
- Даже по гособлигациям можно получить доход в 8% годовых, а корпоративные ценные бумаги надежных компаний обещают доход в 9 - 11% годовых. В них можно «спрятаться» на время, - считает Алексей Ковалев, аналитик отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
Примечательно, что многие финансовые советники сейчас действительно рекомендуют часть денег держать в наличных. В рублях, долларах, евро - не важно. Главное - чтобы какие-то средства были под рукой. Как говорится, на всякий пожарный.
При этом держать слишком большую долю в них не стоит. Во-первых, есть риск кражи. Во-вторых, упущенная прибыль - это тоже по-своему убыток. А 6% годовых на дороге не валяются. Поэтому запастись наличными на сумму, которая позволит прожить хотя бы несколько недель, будет вполне разумной идеей. Главное - найти для них укромное местечко.
- Раньше покупка доллара в любой кризис была разумным решением, но многое изменилось, - считает Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan.
Напомним, с начала года курсы доллара и евро к рублю сильно упали (см. «Конкретно»). Однако правительство и Центробанк без устали твердят, что курс рубля надо понизить. Так что есть вероятность, что валюта снова поднимется. Причем скоро.
Правда, купить наличную валюту в банках сейчас довольно сложно из-за ограничений Центробанка. Но кто ищет (и готов обходить по несколько банковских отделений каждый день), тот найдет.
Наверное.
Это рискованный инструмент. Сейчас от акций многих российских компаний лучше держаться подальше. Значительная часть из них с начала года подешевела вдвое. Вроде бы вот оно - самое «дно». Но риск дальнейшего падения еще остается.
- Отбрасывая эмоции и оставляя холодный рассудок, еще раз подчеркиваем, что наш рынок дешевый. Если вы долгосрочный инвестор и вас не заботит геополитика, то сейчас неплохая возможность купить бумаги дешево. Но вполне возможно, что будут моменты с еще более привлекательными ценами, - считает Евгений Коган.
Кризис - это не только время потерь, но и время возможностей, как бы банально это ни звучало. К примеру, осенью 2008 года на российском фондовом рынке все рушилось и летело в тартарары. Но уже весной 2009-го начался мощный подъем (он же отскок). Рынки так устроены, что за падением всегда следует рост. Поэтому часть средств - пусть и небольшую - держать в акциях можно. Но осторожно.
- Не забывайте, что сегодня работает не экономика, а исключительно политика, поэтому рынки способны показать свой «звериный оскал» еще не раз, - предупреждает Евгений Коган.
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
А как же золото и недвижимость?
Эти активы тоже всегда считались защитными. То есть в сложные времена люди традиционно вкладывали деньги в эти «вечные ценности». Но по факту они уже ни от чего не защищают. К примеру, золото в последнее время дешевеет, хотя рынки лихорадит уже не первый месяц.
Недвижимость тоже не спасает. Цены на нее снижаются. И тому есть сразу несколько причин.
Во-первых, повлияли экономические сложности и падение доходов россиян.
Во-вторых, в пандемию цены на жилье росли аномально, и этот пузырь должен был немного сдуться.
В-третьих, общая неопределенность. В такое время сложно брать даже обычный кредит, не то что ипотеку на 10 или 15 лет.
В-четвертых, отъезд сотен тысяч людей из России. Многие из них выставили на продажу квартиры, это ударило по ценам.
И пятая причина - ожидание дальнейшего падения. Квартиры не покупают, потому что ждут, что они подешевеют еще сильнее.
- Желающих продать квартиру значительно больше, чем купить. Без существенной скидки найти покупателей практически невозможно. Причем размер дисконта составляет в среднем 15%. Частичная мобилизация увеличила градус неопределенности в экономике, поэтому какое-то время большинство собственников будут пребывать в замешательстве, не решаясь корректировать цены. Но, по всей видимости, уже к ноябрю они убедятся, что по заявленным ценам все равно ничего не продается, и темпы снижения стоимости жилья ускорятся, - прогнозируют аналитики портала «Индикаторы рынка недвижимости».
По оценкам, в ближайшие полгода цены на жилье могут опуститься еще на 10 - 15%.