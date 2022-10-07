Поговорив с экспертами, «Комсомолка» составила свой сберегательный портфель на случай кризиса Фото: Shutterstock

Похоже, не увернуться нам с вами (и товарищам по планете) от глобального кризиса. А раз его не избежать, то нет смысла рвать на себе волосы. Лучше приготовиться к финансовому шторму. Желательно материально.

НЕ СПРЯТАТЬСЯ, НЕ СКРЫТЬСЯ

Прошлый мировой экономический кризис начался в США в 2008 году. Где и когда начнется нынешний - пока неизвестно, однако он уже затягивает в свою воронку множество стран. Энергоносители дорожают, рвутся экономические связи, вспыхивают военные конфликты, банкротятся компании, цены подскакивают до небес...

- Я думаю, что 2008 год нам покажется цветочками, - сразу предлагает не расслабляться Анатолий Аксаков, глава думского Комитета по финансовому рынку.

Четырнадцать лет назад страны Запада довольно быстро нашли противоядие. Они стали активно печатать деньги - заливали экономический пожар купюрами.

- Резкий подъем после предыдущего кризиса и во время пандемии был вызван тем, что США и Евросоюз активно накачивали собственные экономики деньгами. Как страны на этот раз будут выходить из кризиса, очень сложно сказать, - говорит Надежда Грошева, главный редактор портала «Мои финансы. РФ».

С одной стороны, Россия сейчас несколько изолирована от мировой финансовой системы. То есть заденет нас, скорее всего, лишь по касательной. С другой стороны, на возможный мировой кризис у нас накладывается собственный, связанный с украинскими событиями. А это уже опасная для экономики смесь.

ПЯТЬ СПОСОБОВ СОХРАНИТЬ КАПИТАЛ

Но довольно о причинах и предпосылках. Нас больше интересует вопрос не «кто виноват», а «что делать».

Большинство экспертов считают, что в кризис сбережения лучше хранить в так называемых консервативных активах. Тех, которые приносят небольшой, но стабильный доход.

Причем лучше разложить деньги по нескольким «корзинам», не пытаясь вложить все нажитое во что-то одно. Это поможет снизить риски.

Вспомните хотя бы тех людей, которые в начале марта бросились покупать доллар по 120 рублей в надежде, что он вырастет до 200 - 250 руб. И теперь горько плачут над нынешним курсом в 60 за бакс.

Поговорив с экспертами, «Комсомолка» составила свой сберегательный портфель на случай кризиса.

P.S.: В процентах указана доля сбережений, которую можно вложить в тот или иной инструмент.

P.P.S.: Все это не является рекомендацией. А является личным мнением автора, составленным после долгих и печальных бесед с экспертами.

Многие финансовые советники сейчас действительно рекомендуют часть денег держать в наличных. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

50% Рублевый вклад в банке

Этот инструмент занимает самую весомую долю (половину). Да, ставки по депозитам сейчас небольшие - около 6% годовых. Но они хотя бы зафиксированы и позволяют покрыть будущую инфляцию (если верить аналитикам Центробанка). К тому же налог на прибыль по вкладам временно отменили. При этом государством застрахованы суммы до 1,4 млн рублей в одном банке (это касается не всех финансовых организаций, подробности - на сайте Агентства по страхованию вкладов asv.org.ru).

20% Облигации

Это почти то же самое, что и рублевые вклады. Доходность у них чуть повыше. Грубо говоря, облигации - это ценные бумаги, которые продают организации, когда хотят взять в долг. И долг этот они возвращают с процентом.

При этом есть разные облигации - на короткий и на длинный срок. Сейчас лучше брать те, которые рассчитаны на год-два, считают эксперты.

- Даже по гособлигациям можно получить доход в 8% годовых, а корпоративные ценные бумаги надежных компаний обещают доход в 9 - 11% годовых. В них можно «спрятаться» на время, - считает Алексей Ковалев, аналитик отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

10% Наличные рубли

Примечательно, что многие финансовые советники сейчас действительно рекомендуют часть денег держать в наличных. В рублях, долларах, евро - не важно. Главное - чтобы какие-то средства были под рукой. Как говорится, на всякий пожарный.

При этом держать слишком большую долю в них не стоит. Во-первых, есть риск кражи. Во-вторых, упущенная прибыль - это тоже по-своему убыток. А 6% годовых на дороге не валяются. Поэтому запастись наличными на сумму, которая позволит прожить хотя бы несколько недель, будет вполне разумной идеей. Главное - найти для них укромное местечко.

10% Наличная валюта

- Раньше покупка доллара в любой кризис была разумным решением, но многое изменилось, - считает Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan.

Напомним, с начала года курсы доллара и евро к рублю сильно упали (см. «Конкретно»). Однако правительство и Центробанк без устали твердят, что курс рубля надо понизить. Так что есть вероятность, что валюта снова поднимется. Причем скоро.

Правда, купить наличную валюту в банках сейчас довольно сложно из-за ограничений Центробанка. Но кто ищет (и готов обходить по несколько банковских отделений каждый день), тот найдет.

Наверное.

10% Акции

Это рискованный инструмент. Сейчас от акций многих российских компаний лучше держаться подальше. Значительная часть из них с начала года подешевела вдвое. Вроде бы вот оно - самое «дно». Но риск дальнейшего падения еще остается.

- Отбрасывая эмоции и оставляя холодный рассудок, еще раз подчеркиваем, что наш рынок дешевый. Если вы долгосрочный инвестор и вас не заботит геополитика, то сейчас неплохая возможность купить бумаги дешево. Но вполне возможно, что будут моменты с еще более привлекательными ценами, - считает Евгений Коган.

Кризис - это не только время потерь, но и время возможностей, как бы банально это ни звучало. К примеру, осенью 2008 года на российском фондовом рынке все рушилось и летело в тартарары. Но уже весной 2009-го начался мощный подъем (он же отскок). Рынки так устроены, что за падением всегда следует рост. Поэтому часть средств - пусть и небольшую - держать в акциях можно. Но осторожно.

- Не забывайте, что сегодня работает не экономика, а исключительно политика, поэтому рынки способны показать свой «звериный оскал» еще не раз, - предупреждает Евгений Коган.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А как же золото и недвижимость?

Эти активы тоже всегда считались защитными. То есть в сложные времена люди традиционно вкладывали деньги в эти «вечные ценности». Но по факту они уже ни от чего не защищают. К примеру, золото в последнее время дешевеет, хотя рынки лихорадит уже не первый месяц.

Недвижимость тоже не спасает. Цены на нее снижаются. И тому есть сразу несколько причин.

Во-первых, повлияли экономические сложности и падение доходов россиян.

Во-вторых, в пандемию цены на жилье росли аномально, и этот пузырь должен был немного сдуться.

В-третьих, общая неопределенность. В такое время сложно брать даже обычный кредит, не то что ипотеку на 10 или 15 лет.

В-четвертых, отъезд сотен тысяч людей из России. Многие из них выставили на продажу квартиры, это ударило по ценам.

И пятая причина - ожидание дальнейшего падения. Квартиры не покупают, потому что ждут, что они подешевеют еще сильнее.

- Желающих продать квартиру значительно больше, чем купить. Без существенной скидки найти покупателей практически невозможно. Причем размер дисконта составляет в среднем 15%. Частичная мобилизация увеличила градус неопределенности в экономике, поэтому какое-то время большинство собственников будут пребывать в замешательстве, не решаясь корректировать цены. Но, по всей видимости, уже к ноябрю они убедятся, что по заявленным ценам все равно ничего не продается, и темпы снижения стоимости жилья ускорятся, - прогнозируют аналитики портала «Индикаторы рынка недвижимости».

По оценкам, в ближайшие полгода цены на жилье могут опуститься еще на 10 - 15%.