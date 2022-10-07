От булочек до чипов: заммэра Ефимов рассказал, что производит столичная промышленность в 2022 году

Если представить, что Москва — огромный механизм, то промышленность - его двигатель, работающий даже в самых сложных условиях Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве работает более трех тысяч предприятий. На одних выпекают свежий хлеб, на других производят крошечные чипы, на третьих - тренажеры для медиков, электробусы, лекарства, одежду. Даже в условиях санкционного давления московская промышленность продолжает работать и развиваться.

-Московская промышленность является неотъемлемой частью жизни нашего города. Развитие транспортной инфраструктуры, медицины, строительства неразрывно связаны с деятельностью заводов и фабрик. Помимо этого, предприятия столицы — это миллиарды рублей инвестиций и сотни новых разработок и исследований в год. А еще это более 700 тысяч жителей города, занятых на производстве. Чтобы поддерживать заданный уровень, город на постоянной основе внедряет эффективные механизмы поддержки, а иногда и в ручном режиме помогает предприятиям решать различные вопросы, — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

МОСПРОМ-2022

Если представить, что Москва — огромный механизм, то промышленность - его двигатель, работающий даже в самых сложных условиях. Сегодня свыше 600 предприятий столицы специализируются на радиоэлектронике и приборостроении, более 200 производят одежду, обувь и текстиль. Столичные компании сами разрабатывают, проектируют и выпускают изделия, применимые во многих сферах — от медицины и электроники до пищевой и легкой промышленности. За последний год им удалось не только сохранить производство, но и, несмотря на зарубежные санкции, нарастить его объемы.

Так, с января по август 2022 года московские предприятия увеличили объем производства на 6,5 процента. При этом отдельные отрасли показали значительный рост. Например, производство деталей электронной аппаратуры и плат выросло на 62,2 процента, а отрасль машиностроения — на 28,4 процента.

Достичь таких результатов во многом удалось благодаря системной помощи со стороны Правительства Москвы: сегодня предприятиям доступно более 20 мер поддержки, список которых регулярно пополняется. Главное — воспользоваться ими можно быстро и просто.

В условиях зарубежных санкций город оперативно разработал и запустил дополнительные программы, чтобы помочь предприятиям продолжить работу в новых условиях. Первые меры были приняты еще в марте. Результаты не заставили себя ждать: за полгода в Москве ввели в эксплуатацию шесть новых производственных объектов, на которых создали свыше 400 рабочих мест.

-В Москве появляется все больше новых предприятий и направлений производства. Текущие вызовы открывают заводам возможности, способствующие дальнейшему росту и расширению их деятельности. Каждое из трех тысяч столичных предприятий ежедневно работает над тем, чтобы обеспечивать стабильные поставки своей продукции и закрывать потребности реального сектора экономики. Наша промышленность двигается только вперед и становится ориентиром технологического развития в масштабах всей страны, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно‑земельных отношений

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Треть работающих в столице предприятий относится к высокотехнологичным. Больше 90 таких компаний носят статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва».

К сентябрю этого года компания ISBC выпустила больше полумиллиона электронных карт учащихся «Москвенок». Их изготовили на основе отечественного чипа, который производит зеленоградский резидент «Технополиса Москва» ГК «Микрон». Компания делает чипы для проездных карт «Тройка» и даже для банковских карт.

Микроэлектроникой в столице занимаются 48 предприятий, что позволяет московским предприятиям не бояться ухода иностранных партнеров и сосредоточиться на импортозамещении и выпуске новых востребованных продуктов. Например, московская корпорация САГА получила патент на разработку банкомата с рециркуляцией денег. Секрет такого устройства прост: он принимает купюры у одного человека и выдает их другому без обработки в банке. Это существенно ускоряет обслуживание клиентов. Аппарат сделан преимущественно из отечественных материалов и работает на российском программном обеспечении. В год компания сможет производить до 25 тысяч таких банкоматов.

На базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в столице уже больше года собирают электробусы. Вскоре ряды экологичного транспорта Москвы пополнят и компактные грузовики на электрической тяге. Завод по их производству запустит резидент «Технополиса Москва» компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (EVM). Инновационный транспорт создали на базе шасси УАЗ «Профи» для работы в розничной торговле, логистике, доставке и жилищно-коммунальном хозяйстве. Грузоподъемность электромобиля — до одной тонны, и на одной зарядке он может проехать до 300 километров.

ВКУСЫ СТОЛИЦЫ

Одна из важнейших отраслей для города — пищевая. Более 200 предприятий, из которых 24 носят статус промышленного комплекса, производят мясную, рыбную и молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия.

С начала года в столице на 2,3 процента увеличился выпуск сыра и творога, а мясной продукции – на 13,9 процента. Колбасы, сосиски, полуфабрикаты и снеки сегодня выпускают 24 предприятия. За восемь месяцев 2022 года они произвели 66,8 тысячи тонн мясных полуфабрикатов и 90 тысяч тонн копченых колбас.

На фабриках изготавливают 800 шоколадных плиток знаменитой «Аленки» в минуту Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мукомольную продукцию выпускают 69 городских предприятий. Хлеба, булок, тортов, печенья и других хлебобулочных изделий за восемь месяцев выпечено более 294 тысяч тонн. Немало предприятий в Москве производит сладкую продукцию. Например, холдинг «Объединенные кондитеры» объединяет несколько старейших предприятий города. На фабриках изготавливают 800 шоколадных плиток знаменитой «Аленки» в минуту. Всего холдинг выпускает 3,5 тысячи наименований кондитерских изделий.

Кроме того, с начала года московские компании активно занялись импортозамещением и выпустили несколько видов отечественной сладкой газировки и конфеты с необычными вкусами. Еще один московский производитель выпускает костные бульоны. Производство расширяют и уже в ближайшем будущем продукцию планируют поставлять в Китай и на Ближний Восток.

НА ЗДОРОВЬЕ!

В Москве 60 предприятий изготавливают медицинские инструменты и оборудование, и 84 производят лекарства, в основном — препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также антибиотики и вакцины.

Делают в Москве и собственные экспресс-тесты для определения коронавирусной инфекции и гриппа. Работает в этой сфере предприятие «Имбиан Лаб». Компания также разработала экспресс-тесты, которые выявят гепатиты В и C за 15 минут. Медицинские наборы уже запустили в производство.

Компания «Хирана+» в этом году запустит серийное производство тренажеров для обучения медиков. Такое устройство воспроизводит дыхание людей с нарушениями работы легких разной степени тяжести. Механизм прост в управлении и позволит обучиться работе с аппаратами искусственной вентиляции легких любых производителей.

В этом году Московский эндокринный завод вывел на рынок свой первый ветеринарный препарат — обезболивающее для кошек и собак, которое должно заменить импортные аналоги. Оно станет подспорьем при травмах, диагностических или лечебных манипуляциях и заболеваниях. До конца года компания планирует выпускать и инъекционный препарат для общей анестезии животных.