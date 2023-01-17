Съесть одну порцию речной рыбы все равно, что месяц пить воду с “вечной химией”

Скушав порцию рыбы весом в 225 грамм вы получите столько же фторорганических химических соединений, сколько выпиваете за месяц c водой. Фото: Shutterstock

Вечными химическими веществами называют целую группу искусственно синтезированных соединений. Их насчитывается около 5 тысяч, самым известным из них является тефлон. Посуда с таким покрытием есть практически на каждой кухне. Но такие вещества с середины прошлого века широко используются для производства пищевой упаковки, одноразовых стаканчиков, водоотталкивающих тканей, косметики, игрушек и даже пены для огнетушителей. Фторорганические химические соединения (или PFAS) обладают запредельной устойчивостью и способностью отталкивать воду и жир. Проблема только в том, что они практически не разлагаются - именно поэтому их называют “вечными”. Ученым даже неизвестен период их полураспада. При этом PFAS обладают свойством накапливаться в воде, почве, организме человека и животных. Недавние исследования медиков дают основания полагать, что вечные химикаты не очень хорошо влияют на здоровье. Есть данные, что они связаны с повышением уровня холестерина, снижением роста младенцев, ослаблением иммунной системы и даже способны провоцировать рак почек и печени.

Американские ученые решили проанализировать, как употребление пресноводной рыбы влияет на уровень “вечной химии” в организме. У медиков были основания думать, что рыба один из основным источников загрязнения: так среди рыбаков-мигрантов из Бирмы, которые в районе Великих Озер таскали карасей на профессиональной основе, уровни PFAS были в 6 раз выше, чем в среднем по США.

Биологи провели отбор проб во всех 49 континентальных штатах США, из 349 образцов рыбного филе только один не содержал компонентов “вечной химии”. В исследовании приводятся любопытные данные:

- В городских районах уровень загрязнений был выше в 2,7 раза, чем в сельских. Что вполне естественно. Рыбу, выловленную в городе, лучше отложить для кота. Если вам его не жалко.

Американские ученые решили проанализировать, как употребление пресноводной рыбы влияет на уровень “вечной химии” в организме. Фото: Shutterstock

- Скушав порцию рыбы весом в 225 грамм вы получите столько же PFAS, сколько содержится в порции воды, которую выпиваете в течении месяца (примерно 39,6 литра).

- Средняя концентрация PFAS в пресноводной рыбе в 280 раз больше, чем в морской рыбе и той, что выращена на фермах.

“Уровень загрязнения речной рыбы “вечной химией” просто потрясает!” - говорит ведущий автор исследования Надя Барбо из Университета Дьюка. Исследователи связывают это с тем, что десятилетиями этот класс синтетических веществ не утилизировался, а бездумно отправлялся на свалки. А уже оттуда без всяких затруднений вместе с дождевой водой попадал в ручьи, реки и озера.

Примерно похожая ситуация складывается и в других странах мира. Мониторинг в Южной Корее, Вьетнаме, Канаде, Италии, Франции, Финляндии демонстрирует крайне высокий уровень загрязнения пресноводной рыбы. Вывод простой: граждане должны заставить власти заняться проблемой утилизации вредных отходов. А пока лучше перейти либо на морскую рыбу, либо на рыбу, выращенную промышленным способом.