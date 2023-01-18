"Бред пьяного ежика": на Украине заметили неадекватность Зеленского

Зеленский просит как можно быстрее предоставить ВСУ для контрнаступления 200-300 танков, 600 БМП, 500 гаубиц и другие системы вооружений Фото: REUTERS

Киев продолжает настаивать на срочных поставках с Запада новых вооружений, которые ему необходимы для организации нового наступления. Это наступление от Зеленского требуют его партнеры, которые при этом не хотят поставками своей техники проделывать дыры в своей собственной обороноспособности.

На данный момент Зеленский просит как можно быстрее предоставить ВСУ для контрнаступления 200-300 танков, 600 БМП, 500 гаубиц и другие системы вооружений, в том числе и средства ПВО. С учетом того, сколько украинской военной техники уже было уничтожено, такие поставки, если они будут осуществлены в требуемых объемах ход кампании не переломят, но создадут дополнительные трудности, в том числе, и для самих украинцев. И это в Киеве наконец-то начинают понимать некоторые эксперты, которые еще вчера запускали трели не хуже ушедшего в отставку Арестовича о скором и неминуемом "разгроме" России.

К числу таких экспертов относится, например, Олег Соскин, ранее не замеченный в симпатиях ни к России, ни к Путину и регулярно кормивший украинцев "перемогами". Сейчас же он буквально в ужасе предрекает Украине катастрофу, призывает не вестись на сладкие посулы западной военной и финансовой помощи и утверждает, что Зеленский неадекватен.

- Рассчитывать, что Сунак будет что-то для Украины делать, – это просто бред пьяного ежика или акушера, который достает что-то из этого ежика, - образно сформулировал он обоснованность украинских надежд (мрий). - Это для недоумков, это все специально, это все этот желто-зеленый туман. Он специально распространяет, специально везде присутствует. Эта брехня-брехня, домыслы, рассказы.

По его мнению, все обстоит для Украины не просто плохо, а прямо-таки катастрофически.

- Это как в Советском Союзе обещали построить коммунизм, так Зеленский обещает, что ему дадут оружие, что он победит, это все, вы давайте, терпите, будет наступление когда-то весной, потом скажут, летом, потом осенью, - прокомментировал Соскин происходящее в своем видеоблоге и обрисовал для своих зрителей их уже ближайшие перспективы. - Уже некому будет говорить, правда, все уже посдыхают, уже от Украины останется просто выжженная земля и поле. Кто уедет, кто на тот свет уйдет. То есть мы видим с вами, что Зеленский не в адеквате.

Это сколько же народу потребовалось Киеву положить на полях боев и отправить на тот свет, чтобы до самых умных и прозорливых украинцев стали доходить, в общем-то, прописные истины. Как в анекдоте про Зоркого сокола, который на третьи сутки увидел, что у сарая, в котором заперли его племя, нет одной стены. Только вот ситуация совершенное не анекдотичная, а кровавая, дальше некуда.

Кстати, самому Соскину после таких откровений надо или бежать, или собирать чемоданчик в тюрьму. Люди за менее "зрадные" высказывания там оказывались и продолжают сидеть. Конечно, если он на Украине, такой "измены" не потерпят ни сам Зеленский, ни украинская контрразведка. Которой, тем более, надо "выполнять план" отчитываться по задержанным "агентам Кремля".