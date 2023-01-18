Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 18 января 2023 года, прибыл в Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Где посмотреть прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина 18 января 2023

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина, поэтому узнать оперативную информацию о важных заявлениях президента России можно здесь.

Санкт-Петербург – родной город Владимира Путина, его отец участвовал в боях на Невском пятачке, а мама всю блокаду находилась в Ленинграде.

Какие мероприятия посетит Владимир Путин по случаю 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда

Владимир Путин выбрал для посещения сразу несколько памятных мероприятий. Это, во-первых, возложение цветов к памятнику "Рубежный камень", братской могиле и монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Также в планах президента России значатся встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного города и общественниками в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

Основные события с участием Владимира Путина, его важные заявления и действия мы осветим в прямой онлайн-трансляции на сайте KP.RU.

Владимир Путин встретится с губернатором Петербурга Александром Бегловым

Российский лидер в ходе визита в Санкт-Петербург также проведет беседу с губернатором Северной столицы Александром Бегловым. Какие темы будут обсуждаться, можно узнать на сайте KP.RU, мы освещаем важные заявления Владимира Путина в режиме онлайн.

Еще одним мероприятием с участием президента России станет его визит на концерн "Алмаз-Антей". Владимир Путин пообщается с работниками предприятия.