С 2019 года по программе «Стимул» введено в эксплуатацию 458 объектов инфраструктуры в 67 регионах страны

С 2019 года по программе «Стимул» в 67 регионах страны введено 458 объектов социальной и инженерной инфраструктуры Фото: Shutterstock

Только в 2022 году было построено и введено в эксплуатацию 120 объектов. Федеральная поддержка существенно решает общую задачу комфортного проживания для новоселов по всей стране, ускоряя ввод в строй новых жилых комплексов и делая доступнее жилья, - отметил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В настоящее время за 2022 год введено 120 объектов:

• 14 общеобразовательных учреждений на 9594 мест;

• 1 медицинское учреждение на 350 посещений;

• 60 объектов из числа автомобильных дорог общей протяженностью 109,52 км;

• 45 объектов инженерной инфраструктуры общей протяженностью 234,98 км.

В число лидеров по числу объектов строительства по программе «Стимул» в 2022 году вошли следующие регионы:

• Удмуртская Республика (18 объектов, из них - 9 объектов строится и 9 введено);

• Республика Башкортостан (18 объектов, из них - 11 объектов строится и 7 введено);

• Чеченская Республика (15 объектов, из них - 1 объект строится и 14 введено);

• Республика Татарстан (16 объектов, из них – 2 объекта строится и 14 введено);

• Республика Мордовия (15 объектов, из них - 15 введено);

• Свердловская область (13 объектов, из них - 8 объектов строится и 5 введено);

• Белгородская область (14 объектов, из них - 11 объектов строится и 3 введено);

• Саратовская область (8 объектов, из них - 4 объекта строится и 4 введено);

• Воронежская область (6 объектов, из них - 4 объекта строится и 2 введено);

• Нижегородская область (7 объектов, из них - 5 объектов строится и 2 введен).

Напомним, что в 2022 году за счет средств программы «Стимул» из федерального бюджета профинансировано строительство 246 объектов инфраструктуры в 54 регионах России, среди них – 123 автомобильные дороги, 18 школ, 5 детских садов, 5 медицинских объектов и 95 объектов инженерной инфраструктуры. Также осуществляется технологическое присоединение по 89 объектам инженерной инфраструктуры. Реализация программы «Стимул» в 2022 году должна простимулировать ввод жилья почти на 8,9 млн кв. м жилья.

Из 246 объектов, предусмотренных программой, заключено контрактов на 246 (100%).

Справочно: по программе «Стимул» возводятся школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации. Строительство по программе ведется в новых жилых районах. Согласно условиям программы, регион представляет соответствующую заявку и обосновывающую документацию, включая заключение экспертизы на планируемые к строительству объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, с обязательным отражением в данной заявке объемов вводимого жилья в новых микрорайонах.