Вирусный «микс» дает небывалый взлет заболеваемости: Как будут вести себя грипп, ОРВИ и коронавирус в ближайшее время

По сообщениям Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ за вторую неделю января выросла на 53 процента и приблизилась к 900 тысячам зараженных в сутки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По сообщениям Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ за вторую неделю января выросла на 53 процента и приблизилась к 900 тысячам зараженных в сутки. Эксперты говорят о небывалой за последние пять лет эпидемии респираторных инфекций. А тут еще и самый заразный на сегодняшний день вариант коронавируса «Кракен» пришел в Россию. Как будут себя вести грипп, ОРВИ и коронавирус «Кракен» в ближайшее время, KP.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Рост заболевших врач объясняет тем, что после новогодних праздников люди стали обращаться за медицинской помощью и скачок в статистике показывает, так сказать, отложенный спрос.

- Все сидели дома и тихо болели, не ходили на работу, в школу и детский сад. Поэтому заболеваемость была искусственно низкая. Динамика же стала видна, как только люди вернулись к своим повседневным делам, стали вызывать врачей и обращаться в поликлиники, - говорит Владимир Болибок.

Предпосылок для того, чтобы заболеваемость гриппом стала существенно расти к концу месяца, у нас нет, считает эксперт.

- Эпидемия гриппа в стране продолжается уже третий месяц, дальше уже гриппу распространяться некуда. Все, кто попадал в каналы передачи гриппозной инфекции, ее поймали, переболели, иммунитет к вирусам гриппа нынешнего сезона приобрели. Сейчас на хвосте эпидемии мы увидим, что начнет преобладать грипп В, а не грипп А (не свиной и эпидемический, - прим. ред.), но это будет победа в процентном отношении, не в количественном.

ОРВИ продолжат распространяться, тем более что грипп будет сдавать свои позиции. Это и респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы, аденовирусы, миксовирусы и другие разнообразные вирусы, которых больше 60.

- Вариант коронавируса «Кракен», резкого подъема заболеваемости, как мы это видели в феврале прошлого года, когда болели по 200 тысяч людей в сутки, не даст. Это гибрид двух разновидностей «Омикрона», а, так или иначе, у нас частичный перекрестный иммунитет клеточного типа к нему есть, - считает врач. – Так что, заражаться мы «Кракеном» будем, но так, что, во многих случаях, человек заразился и бессимптомно перенес эту инфекцию. На пике распространения «Кракена» заболеваемость по статистике не превысит 50 тысяч человек в сутки, а скорее будет около 20 тысяч.