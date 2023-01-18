Владимир Путин посетил могилу брата на кладбище в Санкт-Петербурге

Сегодня у Владимира Путина в Петербурге большая программа. Но первым делом президент поехал на Пискаревское кладбище, к монументу «Мать-Родина». Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Сегодня у Владимира Путина в Петербурге большая программа. Но первым делом президент поехал на Пискаревское кладбище, к монументу «Мать-Родина». Российский лидер встал на колено перед большим траурным венком с ленточками в цветах российского триколора. Там он почтил память не только сотен тысяч ленинградцев, погибших от голода и немецких обстрелов во время блокады.

Здесь же лежат и родственники главы страны. Он об этом сам вспоминал раньше:

«Мама рассказывала, как приходила к отцу в госпиталь. У них был маленький ребенок, три годика ему было. А голод же, блокада… И отец отдавал ей свой госпитальный паек. Тайно от врачей и медсестер. А она его прятала, выносила домой и кормила ребенка. Ну а потом он в госпитале начал падать в обмороки, врачи все поняли и перестали ее пускать», - рассказывал президент.

«А потом и ребенка у нее забрали. Делали это в явочном порядке с целью спасения детей от голода. Собирали в детские дома для эвакуации. Родителей даже не спрашивали. Он там заболел и не выжил. И им не сказали даже, где он захоронен. И вот незнакомые мне люди поработали в архивах и нашли документы на моего брата.

И это действительно мой брат. Совпал не только адрес, откуда его забирали. Совпали имя, фамилия, отчество, год рождения. И было указано место захоронения: Пискаревское кладбище и даже конкретный участок», - добавил он.

Возложение венков — лишь начало президентской программы в городе. Сегодня он еще проведет совещание с главой Петербурга. А потом будет общаться с ветеранами и блокадниками.

В конце российский лидер планирует встретиться с рабочими Обуховского завода. Предприятие входит в холдинг "Алмаз-Антей" и производит боевые ракеты для армии.