Стратегия тотального поглощения: США приступили к новому этапу в отношениях с Украиной

США призывают скорее поставить ЗРК «Патриот», которые с другими средствами ПВО помогут Киеву создать систему эшелонированной противовоздушной обороны Фото: REUTERS

Все должны шагать в ногу

В американских экспертных кругах стартовал дискурс о поиске путей урегулирования украинского кризиса исключительно в выгодном для стран Запада направлении. Коллективными усилиями ряда американских научных центров была подготовлена стратегия, которая, с их точки зрения, должна обеспечить им победу в этом конфликте. Давайте попробуем разобраться.

Данная стратегия основана на подходе, предусматривающем консолидацию усилий стран коллективного Запада на всех уровнях, включая правительственные и негосударственные структуры, бизнес сообщество, научные и образовательные круги, а также гуманитарные и международные организации.

Как утверждается в американском экспертном сообществе, такая стратегия будет носить долговременный характер, не ограничиваясь только проблемой украинского кризиса. В дальнейшем будут реализованы цели вовлечения Украины в Европейский союз и НАТО. В то же время в качестве первоочередной цели стратегии заявляется обеспечение условий для скорейшей победы Киевского режима на поле боя и создания сильной переговорной позиции Запада с Российской Федерацией.

Военные намерения

Таким образом, основной ближайшей целью предлагаемой американскими экспертами комплексной стратегии должно стать нанесение стратегического поражения России, которое видится как срыв реализации ключевых целей специальной военной операции, предусматривающих «денацификацию» и «демилитаризацию». При этом они открыто признают, что «украинская идентичность» должна строится исключительно на полном принятии западных «либеральных ценностей» в противовес «русскому миру» как интеграционному фактору на постсоветском пространстве.

Главное внимание, безусловно, уделено военному измерению. Победа России в специальной военной операции, по мнению экспертов, способна подорвать и разрушить единство Запада. Для решения данной проблемы предлагается увеличить в разы объемы и ускорить поставки военной и военно-технической помощи Украине. При этом они вполне допускают нанесение украинскими вооружёнными силами ударов по любым российским военным объектам, в том числе находящимися в глубине российской территории.

США призывают скорее поставить ЗРК «Патриот», которые с другими средствами ПВО помогут Киеву создать систему эшелонированной противовоздушной обороны, чтобы не позволить ВКС России закрепить господство в воздухе. Параллельно планируется поставлять тяжелую военную технику, а также танки и самолеты западного образца. При этом, по мнению экспертов, роль США и их союзников должна ограничиваться оказанием военной поддержки режиму Зеленского без прямого участия в конфликте натовских сил. Такой подход, как им кажется, позволит не допустить для стран коллективного Запада создания дополнительных рисков в случае негативного развития событий для киевского режима. При этом американскими экспертами признается, что предпринимаемые Западом шаги в военной области активно способствуют затягиванию украинского конфликта.

Экономический аспект

В экономическом измерении американскими экспертами предлагается увеличить пакет помощи со стороны Европейского союза, Международного валютного фонда, а также США и их союзникам необходимо уже задуматься о реструктуризации внешнего долга Украины. На текущий момент государственный долг многострадальной страны составляет 95% ВВП и это при катастрофическом падении ВВП вплоть до 40% на конец прошлого года.

В целях поддержки украинского режима предлагается конфисковать в его пользу валютные резервы Центрального банка России, которые заморожены на Западе. Предлагается расширить возможности и масштабы санкционной политики США и их союзников, расширив их на все российские государственные структуры, а в перспективе и на представителей деловых кругов.

Кадры решают все

В политической сфере предлагается сконцентрироваться на формировании украинской элиты, приверженной «западным ценностям и идеалам». Жестко контролировать кадровую политику на Украине: способствовать назначению прозападных политиков на ключевые должности в государственном аппарате.

По мнению американских экспертов, в настоящее время ключевой целью дипломатических усилий должно стать обеспечение победы киевского режима в вооруженном конфликте, и Зеленский не должен идти ни на какие переговоры с Россией.

Таким образом, несмотря на заверения американских экспертов в том, что украинцы сами должны определить свои приоритеты развития, разработка подобного рода стратегий в отношении Киева свидетельствует о явном стремлении Запада взять эту страну под свой тотальный контроль, используя слабость ее нынешнего экономического положения и несостоятельность марионеточного политического руководства. При этом необходимо заметить, что реализация данных планов будет также зависеть от решения боевых задач специальной военной операции, от сплоченности и слаженности действий российской армии, имеющей славные исторические традиции силы духа, характера и воли к победе. Мы за ценой не постоим.