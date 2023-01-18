Минобороны России с добровольцами-штурмовиками взяли поселок Соль

На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии освободили поселок Соль Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ за ближайшие сутки: на Купянском направлении уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 90, на Южно-Донецком более 90, на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии освободили поселок Соль Донецкой народной республики, где также перебили до 90 украинских националистов.

Также сожжены десятки танков, бронемашин и пикапов ВСУ.

За сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России нанесено поражение: артиллерийской системе М777 производства США, двум радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, радиолокационной станции обнаружения и сопровождения целей СТ-68, гаубице «Мста-Б», машине РСЗО «Град», 76-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах.

В Краматорске наши летчики уничтожили склад боеприпасов ВСУ к реактивным системам залпового огня «HIMARS» и «Град», а также самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Генерал-лейтенант отметил, что средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь беспилотников и снаряд системы залпового огня «Ольха».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

373 - самолета

200 - вертолетов

2898 - беспилотных летательных аппаратов

401 - зенитный ракетный комплекс

7563 - танка и другие боевые бронированные машины

985 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3855 - орудий полевой артиллерии и минометов

8101 - единица специальной военной автомобильной техники