В России хотят запретить вейпы: в Госдуме беспокоятся о здоровье подростков

«Подсесть» на электронные сигареты просто, ароматизаторы облегчают процесс курения, и токсичная нагрузка на организм повышается. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Госдуме задумались о том, чтобы запретить продажу электронных устройств для курения, известных как вейпы. Спикер Вячеслав Володин предложил профильным комитетам подготовить предложения. Особое опасение вызывает то, что к вейпам пристрастились подростки, так что инициатива направлена, прежде всего, на ограничение курения среди них.

ЧЕМ ОПАСНЫ ВЕЙПЫ:

- «Подсесть» на электронные сигареты просто, ароматизаторы облегчают процесс курения, и токсичная нагрузка на организм повышается.

- В составе жидкостей для вейп-систем – целый химический набор, от никотина (так что слова про то, что они не вызывают зависимости – миф), до пропиленгликоля, глицерина и диацетила, которые облегчают проникновение никотина в организм. Как эти вещества влияют на легкие, еще до конца не ясно, но многие курильщики вейпов чувствуют тяжесть в груди, у некоторых развиваются аллергии, нагноения. При вдыхании пара в организм попадают и мельчайшие частицы тяжелых металлов - олова, никеля и других.

- Из того, что ученые уже успели доказать. Вред вейпов для эндокринной и половой систем организма: снижение сперматозоидов у мужчин, негативное влияние на женскую половую систему (особенно в период беременности).

- Эфирные соединения, которые делают так, чтобы устройство не нагревалось, нарушают выработку гормонов щитовидной железы, которые отвечают за функции сердца и мозга.

- Ароматизаторы и тяжелые металлы мешают нормально работать железам внутренней секреции, а это в свою очередь приводит к нарушению гормонального баланса и не дает подросткам нормально расти, адаптироваться к жизни, может спровоцировать и проблемное поведение.

- Часто любители пустить пар жалуются на головные боли, головокружение, ухудшение памяти снижение концентрации внимания, перепады настроения, боли в животе.

- Вейпы дают существенную дополнительную нагрузку на сосуды и увеличивают риск инсультов, инфарктов и онкологических болезней.