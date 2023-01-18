Звезда "Мстителей" Джереми Реннер рискует лишиться ноги и успешной карьеры в кино

Новый год в штате Калифорния — это только звучит сказочно и притягательно. На самом деле, каникулы в русской тайге ничем не отличаются. Тоже тонны снега, тоже угроза жизни. Не оценил всей опасности январских завалов голливудский актер Джереми Реннер, чуть не погибший под снегоуборочной машиной.

Звезда «Мстителей» включил режим супергероя и помог расчистить подъездной путь к дому в Неваде, чтобы родственники смогли разъехаться по домам. Но когда Джереми увидел, что снегоуборочная машина не встала на «стоп», а продолжила движение, попытался запрыгнуть на нее, но наступил на гусеницу и в итоге попал под нее. Тяжелейших увечий было не избежать.

Выбравшись из комы, Реннер опубликовал первое фото и даже видео. Выглядит артист неважно. И это понятно. Он чуть не погиб. И даже теперь, когда находится под надзором лучших врачей, находится в тяжелом состоянии. Американские лекари не исключают, что речь может пойти об ампутации пострадавшей от наезда тяжеленной машины ноги.

— Его близкие беспокоятся, что повреждение было достаточно значительным, чтобы помешать ему двигаться так, как раньше, и что он может полностью потерять ногу, — сообщает источник, близкий к семье Реннера.

Актер уже перенес две сложнейшие операции. И до сих пор непонятно, останется ли он прикован к инвалидному креслу до конца дней, или нет. Во всяком случае, говорить о возвращении к съемкам в ближайшее время говорить не приходится. Реабилитация Реннера может затянуться на годы...

7 января в больнице с врачами Джереми отпраздновал день рождения. А теперь вернулся домой, где под присмотром близких приступил к просмотру премьеры второго сезона сериала «Мэр Кингстауна», где сыграл главную роль.

— Несмотря на то, что мой мозг все еще затуманен и в ходе выздоровления, я воодушевлен посмотреть первую серию второго сезона со своей семьей дома, — не унывает актер.

Компания Paramout+, выпустившая сериал, в знак уважения к актеру, пережившему второй день рождения, замазала кровавые раны на лице его героя. Так гуманнее.