Российским подросткам помогут разбогатеть: устроиться на работу станет проще с 1 марта 2023

Самые популярные позиции на сайтах по трудоустройству – это традиционно продавец-консультант, курьер, официант, бармен, бариста, промоутер. Фото: Shutterstock

В феврале Госдума может проголосовать за законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до 18 лет». Если срастется, подросткам, которым исполнилось 14, устроиться на работу по трудовому договору будет проще уже с 1 марта 2023 года.

Что конкретно изменится? Не нужно будет получать согласие органов опеки и попечительства (сейчас это обязательно для детей до 15 лет) — достаточно предоставить разрешение одного из родителей. Работодателей могут освободить от необходимости оплачивать медосмотр несовершеннолетнего работника, а при расторжении с ним трудового договора – от согласования с госинспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних.

- Изменения в трудовом законодательстве помогут и работодателям, и соискателям с точки зрения кадрового резерва, - считает Артем Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

И приводит цифры: только за прошлый год на их платформе разместили 200 тысяч объявлений о найме с пометкой «с 14 лет». Подходящих подросткам предложений, легальных, проверенных стало больше на 59%. Количество запросов о поиске работы от подростков тоже выросло вдвое.

Опросы тоже подтверждают тягу к труду у старшеклассников: 90% хотят подрабатывать на летних каникулах или даже на постоянной основе, совмещая с учебой.

Всем, получается, законодательные перемены в радость: компании решат проблему кадров. А подростки – с профориентацией. С этим, увы, беда. Многие дети не представляют, кем им становиться и куда идти, даже в 11 классе, когда на носу ЕГЭ и поступление. Если и пробуют работать, то наощупь. Самые популярные позиции на сайтах по трудоустройству – это традиционно продавец-консультант, курьер, официант, бармен, бариста, промоутер. Есть и неофициальные варианты — например, соцсети, где можно зарабатывать откровенными фото и видео. Или выполнять чьи-то поручения, не всегда законные.

Вот и эксперты, говоря о кадровом резерве, подчеркивают важность ранней и осознанной профориентации. Тогда и с крепким кадровым резервом проблем не будет. Помочь подросткам должны профориентационные классы, которые открывают в школах, но пока это не повсеместно и измерить эффективность нового формата сложно.