Глава МВД Украины Денис Монастырский погиб в крушении вертолета. Фото: REUTERS

Глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба сообщил, что в среду около 8 утра рядом с детсадом и жилым домом в пригородных Броварах упал вертолет Super Puma, в котором находились глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

По предварительной информации, из-за крушения вертолета 18 января 2023 погибло не менее девяти человек, находившихся в вертолете и не менее семи человек на земле, два десятка пострадавших, половина из которых дети — находятся в больнице.

Кто такой Денис Монастырский

Погибший министр внутренних дел родился 42 года назад в 250-тысячном древнем Хмельницком Украинской ССР. 22 года спустя он окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Потом четыре года учился в Институте государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины. В университете будущий глава министерства внутренних дел блистал в команде КВН «Три толстяка».

Зеленский и Монастырский в Одесской области, лето 2022 г. Фото: REUTERS

Занявшись политической деятельностью с 2002 года, Монастырский пять лет спустя начал работу на англо-саксонские компании. Сначала - на юридическую британо-украинскую фирму Hillmont Partners. Затем — на некоммерческую организации Global Ties KC, основанную в США для «продвижения гражданской дипломатии», а еще позже — на ООО «Лигал Консалтинг». Стал автором семи десятков проектов, которые были поданы в Верховную Раду Украины. С 2019 по 2021, придя в Раду от партии «Слуга народа», возглавил там комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В июле 2021-го сменил на посту глав МВД одиозного Арсена Авакова, получив две трети голосов в парламенте.

Среди версий произошедшего, по данным советника погибшего министра, Антона Геращенко, — неисправность техники, нарушение правил полета и диверсия.