Президенту Путину показали очередное творение российского автопрома. Фото: REUTERS

Путин не сел за руль Е-Neva

Президенту Путину показали очередное творение российского автопрома. Это произошло в среду, когда глава государства посещал Обуховский завод в Санкт-Петербурге. Предприятие входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей» и специализируется на создании командных пунктов для ракетных войск, а автомобили разрабатывает в рамках конверсии.

В прошлом году на заводе собрали демонстрационный образец электромобиля-кроссовера С-класса Е-Neva, его и показали президенту. Выглядит машина вполне современно, светло-серая, с черной крышей. В сопровождении главы Минпромторга Дениса Мантурова Путин подошел к автомобилю, сам открыл водительскую дверь, заглянул в салон, но садиться не стал. Потом открыл дверь пассажирскую, мягко закрыл, практически просто отпустил — дверь тем не менее, шарахнула будь здоров. Похоже, уплотнения надо будет доработать…

Впрочем, глава государства не стал заострять на этом внимание. Осмотрев еще несколько разработанных на заводе образцов автомобильной техники, он поднял большой палец вверх и сказал: «Продолжайте».

Электромобиль E-Neva, что за машина

Компактный электрокроссовер Е-Neva — полноприводная машина длиной 4,5 м (как Volkswagen Tiguan), причем передний привод у нее подключаемый, уточняется на сайте предприятия. Благодаря модульной платформе, автомобиль может оснащаться как чисто электрической, так и гибридной газоэлектрической установкой. То есть ездить может как на газе, так и на электродвигателе. Причем при езде на газе батарея для электромотора будет подзаряжаться — примерно, как это происходит с аккумулятором в привычных автомобилях.

Авто сможет разогнаться до скорости 100 км/ч за 8,5 секунды (до 60 км/ч - за 2,7 секунды) и проехать от одной зарядки батарей 463 км. Причем, у гибридной модификации (газ+электричество) запас ходя составляет почти 1000 км! Это, чтобы было нагляднее, от Москвы до Бреста на одной заправке. Предельная скорость — 197 км/час. Суммарная мощность двух электромоторов, устанавливаемых на чисто электрическую модификацию, составит около 500 лошадиных сил.

В остальном это будет обычный современный кроссовер. Вместительный багажник 610 л (это побольше, чем у одноклассников), мультимедийная система с цифровой приборной панелью, как у всех современных иномарок, проекционный дисплей на лобовом стекле, сенсорный экран диагональю 15 дюймов.

Автоэксперт Тузов предположил, что электромобиль E-Neva будут производить на бывшем заводе Nissan в Петербурге Фото: REUTERS

Где будут выпускать электромобиль E-Neva

Официальной информации, где будут выпускать новинку, показанную Путину, пока нет. В беседе с KP.RU автоэксперт Алексей Тузов предположил, что вероятнее всего, это будут делать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Эта площадка перешла к нашему АвтоВАЗу и надо ее чем-то загружать.

Альтернативной площадкой для оборонной электрички некоторые эксперты называли завод «Автотор» в Калининграде. Но машину, носящую имя реки-символа Санкт-Петербурге логичнее все-таки и выпускать в северной столице. Тем более, что, как говорится в одном из релизов АвтоВАЗа, для загрузки ниссановской площадки предприятие готово рассматривать «дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге электромобиля».

О дате выхода первых серийных образцов также официальной информации пока нет, но эксперты сходятся на том, что это будет, скорее всего, уже в 2024 году.