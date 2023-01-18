Ларисе Удовиченко сделали операцию после серьезной травмы позвоночника

Актриса Лариса Удовиченко. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника - эта информация облетела все электронные СМИ со ссылкой на сайт регионального отделения билетного оператора «Кассир.ру». То, что это правда, косвенно подтверждала замена актрисы в антрепризном спектакле «Новогодний переполох» в Петрозаводске. «Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу», — сказано в объявлении на сайте театра. Судя по всему, Удовиченко получила травму в конце прошлого года.

Не только в Петрозаводске заменили Ларису Ивановну. Зрители в Великом Новгороде написали в отзывах после спектакля 5 января: «Мы шли на Ларису Удовиченко, а увидели какую-то незнакомую тетю! То-то нас смутил полупустой зал! Мы еще удивились, как так? Но видимо местные прознали про эту замену. Нигде нет оповещений, что главная героиня заменена!». Многие зрители были возмущены, что их не предупредили. Билеты покупала ради Удовиченко. Вместо нее играла актриса Дарья Михайличенко.

«В рекламе заявлена Лариса Удовиченко, а по факту другая актриса. Это обман, господа! – писали зрители. - Игра актёров хорошая, но подмена актёров без уведомления зрителей оставило отвратительный осадочек! За такие фокусы надо деньги за билет вернуть!». «В целом спектакль понравился. Актеры очень хороши ! Жаль только, что их никто не представил зрителям. А хотелось бы знать их имена! Кроме Сергея Колесникова никого не знаю»…

Мы позвонили Сергею Колесникову.

- По поводе Ларисы Удовиченко ничего не буду говорить, - сказал как отрезал Колесников. - Это не моё дело.

Свет на историю с заменой в спектакле пролил другой актер Андрей Бутин, муж той самой Дарьи Михайличенко, которая заменила Удовиченко.

- Про Ларису Удовиченко - это правда: она получила серьезную травму позвоночника, ей сделали операцию, сейчас она восстанавливается - подтвердил Андрей Бутин. - Все документы и справки имеются. Все площадки, где показывали «Новогодний переполох», были предупреждены о замене за две недели до спектакля.

- Что же случилось с Ларисой Ивановной? Где она получила травму, на гастролях?

- Нет, не на гастролях. Но давайте не будем писать подробности. У неё серьезная травма. Но спектакль не отменили. Роль Удовиченко сыграла Дарья Михайличенко. Все были довольны. Даша знает этот спектакль. Легко ввелась в роль. В Новый год очень трудно найти замену артисту.

Лариса Удовиченко сыграла во многих популярных фильмах и сериалах: «Самая обаятельная и привлекательная», «Мэри Поппинс, до свидания», «Место встречи изменить нельзя», «Женатый холостяк», «Золотая мина»...