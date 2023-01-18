Никас Сафронов осуществил мечту 7-летнего мальчика, сбитого депутатом в Татарске

Накануне Старого Нового года Сафронов оплатил семье Богдана перелет и проживание в лучшем отеле города. Фото: Личный архив

Страшное ДТП в Татарске, в котором пострадал 6-летний Богдан, случилось в ноябре прошлого года.

- Богдан гулял во дворе, искал свою кошку. И вдруг, прям на пешеходной зоне, вылетела машина и сбила ребенка. Местный депутат Сергей Мамонтов (сейчас виновник аварии находится под домашним арестом, суд решает его дальнейшую судьбу-Ред.) выбежал из машины, увидел, что под колесами лежит ребенок и скрылся с места аварии. Поехал со спокойной душой по своим делам. Даже «Скорую» Богдану не вызвал. Если бы этот кошмар не попал бы на камеры наблюдения, никто бы не узнал о трагедии и ее виновнике,-рассказал «КП» сын художника Никаса Сафронова известный пианист Лука Затравкин.

Никас Сафронов одним из первых финансово помог семье пострадавшего: оплатил реабилитацию ребёнка и пригласил Богдана с мамой и его сестренкой к себе домой, в Москву.

Накануне Старого Нового года Сафронов оплатил семье Богдана перелет и проживание в лучшем отеле города.

Прям как в знаменитой песне Ильи Резника «Три счастливых дня было у меня». Богдан никогда не был в Москве, погулять по столице было его мечтой.

- В день прилета Никас дал семье Богдана машину с водителем, который возил ребёнка по городу. Богдан побывал на Красной площади, зашел в ГУМ. А на следующий день, в день своего рождения мальчик оказался у Никаса в гостях. Там и отметил свой 7-ой день рождения, - делится с KP.RU сын Никаса Сафронова музыкант Лука Затравкин .- Кстати, в тот же день ребёнка ждал ещё один подарок - представление в цирке Запашных, где после шоу Богдану разрешили покормить слонов. По просьбе Никаса Эдгард и Аскольд устроили малышу эксклюзивную экскурсию по закулисью цирка. А на следующий день Богдана ждали на своем магическом шоу братья Сафроновы и 89-ый этаж смотровой площадки комплекса «Москва-сити», где ребенок побывал на производстве мороженого.

В свое время Никас Сафронов одним из первых финансово помог семье пострадавшего мальчика. Фото: Личный архив

Отдельное и наверное, одно из самых сильных впечатлений Богдана - экскурсия в Храм Христа Спасителя. Мама Богдана не крестила детей, хотела, чтобы сын и дочь выросли и сами пришли к вере. И вот в день аварии Богдан сам надел крестик, сам выбрал свой путь. Когда Никас услышал об этой истории, он договорился с директором Храма Христа спасителя, чтобы ребенку организовали экскурсию в это красивое и благодатное место.

Сам же Никас объясняет в разговоре с «Комсомолкой», мол, понимает чувства Богдана, поскольку сам в детстве пережил подобную трагедию.

- Меня сильно тронула история Богдана, поскольку со мной произошло подобное, когда мне было 3 года, - рассказал KP.RU Никас Сафронов. - Я увидел трофейную машину и залюбовался. Пытался увернуться от нее, не вышло, человек просто проехал по мне. Травмы были тяжёлыми. Полгода я пролежал в больнице. Но мой обидчик не был таким негодяем, как тот депутат. Помню, он пришел ко мне в больницу просить прощения с бутылкой кефира. Мама в ответ лишь тихо сказала: «Уходите отсюда…» Она не стала на него подавать в суд.

И поэтому, понимая чувства Богдана, для меня было важно его поддержать. Я отправил его маме деньги на лечение и пригласил малыша в Москву, чтобы ребенок видел, что есть и хорошие люди.

Мне кажется, мальчик остался в невероятном восторге от поездки: я принял его у себя дома, мы отметили вместе его день рождения. Замечательный кулинар Олег Ильин приготовил для Богдана торт.

Я вручил мальчику подарки: картины, календари, книги, сувениры. Потом Богдан увидел у меня дома макет корабля, он ему понравился, я ему его отдал. Я просто хотел, чтобы эти добрые эмоции перекрыли негативные -аварию, больницу. А какая у Богдана хорошая семья-мама, сестра.

Они привезли мне сибирское сало, масло, грецкие орехи. Эти люди живут очень скромно, у детей нет отца, мама их воспитывает одна. И эта красивая, добрая женщина готова делиться последним. Вот красота русской души,-отмечает художник.

Мама Богдана призналась в беседе с «Комсомолкой», что ее дети даже не мечтали побывать в Москве, в доме у легендарного художника.

- Не знаю как подобрать слова благодарности Никасу,-говорит Светлана, мама пострадавшего мальчика.-Я бы сама не смогла вывезти детей в Москву, показать им город. Просто даже финансовой возможности такой нет. Когда Богдан узнал, что едет в Москву, запрыгал от счастья. Вся семья была в приятном шоке. Да, я предполагала, что Никас душевный человек, но что он настолько добрый и заботливый я увидела, когда мы приехали к нему в гости. От восхищения у Богдана глазенки в два раза увеличились. Сын получил столько внимания и добра от художника, которого знает весь мир.

После этой поездки, Богдан забыл все плохое, что связно с аварией. Столько положительных эмоций сын не получал за все 7 лет своей жизни,-поблагодарила художника мама Богдана.