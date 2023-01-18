Оставил в соцсетях жуткую запись: Мальчик и девочка, выпавшие с 22 этажа, оказались звездами школы

Разбившийся десятиклассник Семен в родной школе много лет висел на доске почета как круглый отличник. Фото: Личный архив

Стали известны новые подробности жуткой трагедии на юго-западе Москвы. Напомним, в ночь на 18 января под окнами дома на улице Знаменские Садки нашли два тела. Как записано в скупой полицейской сводке: «со следами падения с большой высоты». Установлено, что накануне вечером 16-летние Семен и Марина (имена изменены, - Авт.), живущие в другой части Южного Бутово, наведались в чужую многоэтажку, чтобы «пообщаться». Некоторое время они находились на общем балконе 22 этажа. Что произошло дальше - пока загадка.

В СК рассказали, что возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

- На всякий случай, тут нужно уточнить: уголовное дело по данной статье возбуждается автоматически всегда, когда погибают несовершеннолетние после выпадения из окон и так далее. Сейчас во всем нужно разобраться, - объяснил KP.RU источник в правоохранительных органах.

- Следователями установлен и детально изучен маршрут передвижения подростков, изучены камеры видеонаблюдения, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова. - Допрошены педагоги, родственники, друзья и жители дома.

По данным KP.RU, также были изъяты мобильные телефоны и ноутбуки, которыми пользовались школьниками. Но понятнее после этого не стало…

МАЛЬЧИК С ДОСКИ ПОЧЕТА

- На балконе была обнаружена пространная записка, предположительно написанная молодым человеком. Но в ней нет никаких деталей , - отметил источник.

Десятиклассник Семен в родной школе, которая находится буквально в пяти минутах ходьбы от места трагедии, много лет висел на доске почета как круглый отличник.

- Да и в целом его можно назвать настоящей звездой нашей школы, - рассказал KP.RU один из ребят, друживших с погибшим парнем. - Он же профессионально вокалом занимался, ходил в музыкальную студию, ездил с гастролями даже, а уж любые школьные концерты - это всегда с участием Семена…

Семья у школьника, как говорят, насквозь положительная. Верующая. Дружная. Многодетная. Помимо Семена у родителей еще шестеро сыновей и дочерей (пятеро из них учатся в той же школе) и все умнички. Правда, родные последние месяцы замечали, что Семен стал постепенно меняться. И по учебе немного съехал, и в общении с родителями будто замкнулся. Взрослые посчитали, что это обычные подростковые «завихрения», растет парень - вон у него уже и девушка появилась!

По словам школьников, Семен и Марина были знакомы давно (хоть и учились в разных классах), но долгое время общались в формате «друзья». Однако несколько месяцев назад они стали парой официально.

- Марина - девочка эффектная, обращающая на себя внимание, - говорят друзья. - За ней никаких особых странностей тоже не замечали.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, силовики обследовали все переписки парня и девушки, но никаких намеков на мысли о самоубийстве там не нашли.

«ОБОЖАЮ, КАК ПАДАЕТ МАРИНА!»

При этом на страничке у Семена закреплена запись: «Обожаю, как падает Марина!»

С учетом того, что произошло, звучит жутко. То есть, все, что произошло, было запланировано заранее?

Друзья погибших ребят уверяют, что это все лишь стечение обстоятельств и «статус во ВКонтакте тут не при чем».

Силовики обследовали все переписки парня и девушки, но никаких намеков на мысли о самоубийстве там не нашли. Фото: Личный архив

- Это было написано в шутку еще прошлой зимой, - сообщила KP.RU подруга Семена. - Они вдвоем катались на катке и Марина упала. Им было весело. Поэтому он так написал. Еще год назад!

Статус на страничке у Марины тоже вызывает оторопь: «Обожаю …» (название наркотического средства).

- Это тоже шутка. Ребята такими вещами не увлекались! - уверяет девушка.

При этом по словам нашего источника в правоохранительных органах, на балконе, где парочка провела до трагедии около часа, были обнаружены несколько бутылок пива и опустошенная бутылка шампанского. В следствии считают, что школьники любовались в высоты видами Южного Бутово и выпивали.

- Конечно, уже назначены различные экспертизы. В том числе специалисты должны будут выяснить, какие конкретно вещества остались в организмах погибших подростков, - сообщил источник.