Звездный нумеролог раскрыла правду о рождении ребенка Тины Канделаки

Тина Канделаки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость о том, что 47-летняя Тина Канделаки в третий раз стала мамой, в считанные часы разнеслась по всем СМИ. Якобы ребенка телеведущей и ее молодому мужу Василию Бровко (их разница в возрасте - 12 лет) родила суррогатная мать, поэтому с животом звезду никто не видел. Для знаменитостей такая практика не редкость: два года назад, например, с помощью сурмамы стали родителями Яна Рудковская и Евгений Плющенко, которые тут же сообщили прессе о счастливом событии.

Однако, Канделаки подтверждать или опровергать новости о пополнении в семье не спешит. Поэтому о возможном материнстве телепродюсера мы спросили звездного нумеролога Клару Кузденбаеву, которая, к слову, лично знакома с Тиной Канделаки.

В далеком 2011 году они встретились на съемках очередного телешоу, и Тина обратилась к эксперту с вопросом - что не так, почему в личной жизни нет счастья? Тогда Кузденбаева посоветовала ей следовать предписанному коду поведения - в случае Канделаки это оказалось поведение серого кардинала или маленькой девочки: демонстрировать слабость перед мужчинами, стать мягче, закрыться от публики, уйти в тень. И действительно, после этого совета телеведущая сменила род деятельности, уйдя из кадра в продюсирование, стала реже давать интервью. А главное, встретила своего человека и вышла замуж.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

- Тина Канделаки родилась 10 ноября 1975 года - этот день в нумерологии называется "днем превращения", - рассказала Клара Кузденбаева, проанализировав программу знаменитости. - Она носитель знака артистизма и знака предсказателя. Личность самодостаточная, с волевым характером, с хорошей мягкой энергией. У Тины три пятерки в жизненной программе - это знак проповедника, большая редкость. Такие люди пришли на Землю отдавать, они пропускают через себя чужую боль. Это экстрасенсы. Вот и Канделаки обладает экстрасенсорными способностями, видит вещие сны, но сама их боится.

По словам эксперта-нумеролога, теледива легко относится к материальному, хотя благодаря высокой линии реализации деньги к ней приходят легко. Обладает громадной харизмой: баловень судьбы, всеми любима. Однако, в быту характер не из легких: эмоции преобладают над разумом. Также у Канделаки доминирует мужское начало.

- На сегодняшний день Тина проживает год спада, который начался после дня рождения в ноябре. Но в то же время это год десятки - славы, успеха, популярности и... рождения ребенка, - подтвердила наша собеседница. - В программе написано рождение девочки. 48 лет у Канделаки - год интриг, 49 - год энергетического спада. А в 50 лет в жизни ведущей может появиться новый мужчина, потому что этот год - судьбоносный, когда судьба предоставляет вторую половинку. В её программе написано не менее трех браков, в том числе - с мужчиной другой национальности. Так что через несколько лет телеведущую могут ждать перемены в личной жизни.

А вот нынешний супруг Василий Бровко, который родился 6 февраля 1987 года - в "день популярности", по словам нумеролога, вовсе не идеальная пара для Тины Канделаки. Хотя встретились они не случайно.

- Любопытный случай: их жизненный код начинается с одной цифры - с двойки. Это значит, что у Тины и Василия есть связь из прошлой жизни. Хотя по стихиям они друг другу не подходят: Скорпион и Водолей - взаиморазрушающие знаки. Да и в остальном они очень разные: Василий эгоистичный и жесткий человек, а Тина, вопреки ее образу, очень чувствительная. Этот год у Василия сложный, год спада. После его дня рождения в феврале есть риск конфликтов в паре, тем более, что оба ревнивы и нетерпеливы. У обоих в программе отсутствуют четверки, а это означает вечную ругань.

Нумеролог уверена, что в этом браке доминирует Канделаки: у неё чувствуется пренебрежение к мужу, а тот, в свою очередь, не уверен в себе.

- Однако, если Тина и дальше будет пользоваться моим советом и вести себя как маленькая беззащитная девочка, этот брак они могут сохранить, - считает Клара Кузденбаева.