«Восстанавливаем связки, чтобы больше не крушить микрофоны»: Лепс отдыхает в Таиланде с девушкой

Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Григорий Лепс улетел на отдых в Таиланд, чтобы восстановить силы и голосовые связки после скандального концерта в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года. Об этом артист рассказал в соцсетях. На своей странице музыкант опубликовал фотографии, снятые на Пхукете.

«Отдыхаем, и восстанавливаем связки для того, чтобы больше не крушить микрофоны», - подписал снимки Григорий. Артист также поздравил поклонников с Крещением.

Артист отдыхает в Таиланде. Фото: соцсети.

Напомним, во время концерта в Санкт-Петербурге 3 декабря 2022 года Лепс исполнял один из своих хитов, но остановился, замотал головой, показал слушателям большой палец, с силой швырнул микрофон об пол и ушел за кулисы. Позже музыкант заявил, что на концерте все пошло «не по плану».

На отпускных фото Лепс позирует с обнаженным торсом. Осенью он похудел на десять килограммов, так что теперь может позволить себе похвастаться подтянутой фигурой. Впрочем, гораздо больше, чем голая грудь артиста подписчиков заинтересовало отражение в окне за его спиной. Судя по всему, на курорте Григорий отдыхает не один, а со спутницей. Во всяком случае, в стекле отразилась симпатичная темноволосая девушка, фотографирующая артиста на мобильный телефон.

В стекле отразилась девушка, фотографирующая артиста на мобильный телефон. Фото: соцсети.

Певец вполне может позволить себе отдых в женской компании. В 2021 году музыкант неожиданно развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет семейной жизни. Поклонники были уверены, что бывшие супруги помирятся и снова будут вместе, но этого не случилось. Тем не менее, Лепс и его бывшая жена по-прежнему живут по соседству: Анна с детьми – в их семейном доме, Григорий – в особняке, который он в свое время отдал под продюсерский центр. Певец даже после развода не перестает заботиться о бывшей жене. Он активно участвует в воспитании детей и помогает семье финансово.

Артисту приписывали романы с телеведущими Яной Кошкиной и Юлией Барановской. Говорят, именно из-за них и распался брак артиста. Так или иначе, но с женой Григорий за минувший после развода год, видимо, не сошелся, но и новые отношения афишировать не спешит.

Развод и скандал в Санкт-Петербурге нисколько не повлиял на заоблачные гонорары артиста. По словам организаторов концертов. Лепс сейчас – самый высокооплачиваемый музыкант в российском шоу-бизнесе. За выступление на корпоративах он берет 120 тысяч евро (почти 9 миллионов рублей). И, по словам продюсеров, билеты на его концерты всегда продаются с аншлагом.