У Главного храма Вооруженных сил России открылись 14 купелей

Фото: Минобороны РФ

В парке «Патриот», что в подмосковной Кубинке начались традиционные Крещенские купания. Военные строители построили у Главного храма Вооруженных сил России для омовения 14 купелей.

Фото: Минобороны РФ

Для того, чтобы омовение могли совершать сразу несколько человек, было подготовлено 14 купелей в виде креста. Возле купелей оборудованы палатки, в которых купающиеся могут погреться и выпить горячего чая.

Фото: Минобороны РФ

«В честь Крещения, одного из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников, в 8:00 мск состоится праздничная литургия. Службу возглавит митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност», - рассказали журналистам в Минобороны РФ.

Фото: Минобороны РФ

Набрать освященную воду в Главном храме Вооруженных Сил России и окунаться в крещенскую купель можно будет до исхода дня.

Фото: Минобороны РФ

КСТАТИ

В зимние дни на Соборной площади продолжается фестиваль «НАША ЗИМА», в рамках которого для посетителей организовано несколько бесплатных зон отдыха - тюбинговый спуск длиной около 60 метров, ледовый каток площадью 5,5 тысяч квадратных метров, а для обеспечения питания работает множество точек питания. На сегодняшний день фестиваль посетили более 220 тыс. человек. Также гости могут посетить мультимедийный музей «Дорога памяти».