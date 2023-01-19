В Турции заявили о сенсационной находке

Исследовательская группа около двух месяцев собирала образцы из района турецкой провинции Агри, где могут находиться останки древнего корабля. Фото: Shutterstock

Ученые из двух крупных научно-исследовательских центров Турции изучают переданные им фрагменты, которые вполне могут оказаться частями библейского Ноева ковчега, который позволил спастись не только ветхозаветному праведнику, но и ныне населяющим землю животным.

Известно, что сами фрагменты представляют собой куски дерева, окаменевшие за прошедшее с момента всемирного потопа время.

Какие именно исследования проводят ученые, пока хранится в секрете, но можно предположить, что основными из них станут определение возраста фрагментов и, если это действительно окаменевшее дерево, то подтверждением легенды может служить определение его породы.

Исследовательская группа около двух месяцев собирала образцы из района турецкой провинции Агри, где могут находиться останки древнего корабля.

Интересно, что помимо христианства, упоминание о вселенском потопе и праведнике Ное есть также в иудаизме и исламе – именно этот факт позволяет ученым надеяться на историческую достоверность самого события, хотя бы в части существования ковчега.

Предполагается, что исследования продлятся около месяца, после чего ученые скажут, отличаются ли собранные во время экспедиций образцы от геологического фона местности.