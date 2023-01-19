На горе Арарат все же лежит Ноев ковчег: Турецкие ученые готовы представить доказательства

Химики, геологи и археологи в лабораториях Технического университета Стамбула исследуют образцы почв и горных пород из той местности, где, предположительно, лежат останки Ноева ковчега. Фото: YouTube

В Турции готовится научная сенсация. Найден Ноев ковчег! То есть пока ещё это не доказано. Но над задачей работают ученые сразу двух турецких университетов - Технологического университета Стамбула и Университета Агры Ибрагим Чечена, расположенного в городе Агры на востоке Турции, рядом с Араратом и недалеко от границы с Арменией и Ираном. Агры - ещё и турецкое название горы Арарат.

Химики, геологи и археологи в лабораториях Технического университета Стамбула исследуют образцы почв и горных пород из той местности, где, предположительно, лежат останки Ноева ковчега. Между деревнями Тэлчэкэр и Узенгили есть скальная формация, напоминающая силуэт судна.

Что хотят найти? ДНК Ноя и каждой твари по паре? Нет. Свидетельства того, что почвы и камни в этом месте как-то отличаются от окружающих гор.

Профессор Фарук Кайя, проректор Университета Агры, занимающихся темой Ноева ковчега почти 20 лет, рассчитывает получить вердикт в конце января - феврале. Вместе с коллегами он готов продолжить полевые работы весной 2023 года, искать новые артефакты.

Если доказательства будут получены - это станет величайшей научной сенсацией. Жаль, Нобелевских премий по истории и археологии не дают.

Однако из интригующей истории торчат большие туристические уши.

- Регион обладает огромным потенциальным для религиозного туризма - уверен профессор Кайя. - Наша цель - превратить его в туристический центр, это поможет экономике Агры и всей страны.