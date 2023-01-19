Ради танков НАТО на Украине требуют отказаться от норм международного права в торговле оружием

В ближайшее время США объявят о новом пакете помощи ВСУ, но "Абрамсы" в пакет не влезли. Фото: REUTERS

Немецкие и американские СМИ сообщили, что Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц согласился поставить Украине немецкие танки "Леопард-2", но с одним совершенно незначительным условием: Берлин будет готов сделать это на следующий день после того, как американские танки "Абрамс" приедут в Киев из Вашингтона. Такое вот "после Вас" в мировой политике.

А вот администрация Байдена сейчас к такому не готова. В ближайшее время США объявят о новом пакете помощи ВСУ, но "Абрамсы" в пакет не влезли. Отговорок масса – тут и вес танка, который могут не выдержать мосты Незалежной, и сложность обслуживания, и отсутствие ремонтной базы с запчастями, но сквозь все эти имеющие место и смысл доводы явственно чувствуется запашок сомнений и нежелания видеть в публичном пространстве, как горит продукция хваленого американского ВПК на поле боя. Аналогично после поставок "Абрамсов" французы также готовы подумать о поставках своих танков "Леклерк".

Но в данной ситуации гораздо интереснее, что будет с теми "Леопардами", которые Польша уже изъявила готовность отдать Украине. Это ведь тоже немецкие танки, проданные Варшаве Берлином. Но по нормам международного права в той части, которая касается вооружений, при продаже\поставке импортированных вооружений в третью страну, если это оговорено в первом контракте (а так обычно дело и обстоит), тем более, принимающую участие в вооруженном конфликте, необходимо спрашивать разрешение на это у страны-поставщика. В данном случае, у ФРГ. И сейчас главный вопрос, даст ли Шольц согласие на поставку Варшавой "Леопардов" Киеву или и тут вернется к правилу "только после вас".

Бывший министр иностранных дел Украины Павло Климкин уже выразил свое негодование по поводу этих правил и назвал их маразмом.

- В изготовлении и экспорте вооружения есть правила. Если ты получаешь вооружение, то подписываешь контракт, в котором написано – для дальнейшей передачи оружия необходимо получить разрешение у того, кто тебе их продавал. Это общее правило, оно включено почти во все контракты, - рассказал громадянам Павло в эфире телеканала Espreso. - Мы с такой проблемой столкнулись, когда я работал с нашими немецкими друзьями над тем, когда Швейцария изготовила и предоставила Германии боеприпасы для «Гепардов», которые нам сейчас так нужны для борьбы с российскими дронами.

И не смог сдержать раздражения этими правилами, которые вызвали у него настоящую изжогу.

- В Швейцарии существует принцип нейтральности. Они видят его совсем не так, как мы, - объяснил Павло "украинское понимание" термина "нейтральность". - Я считаю, что это маразм с точки зрения международного и гуманитарного права, быть нейтральным в таких конфликтах, как у нас с Россией. Это постепенно заходит многим в головы в Швейцарии, но не до конца.

Кто бы рассказал этому недоумку, что Швейцарии глубоко до одного места его мнение касательно их нейтралитета. И что втихую, конечно, Швейцария тоже его придерживается не так жестко (например, об этом свидетельствуют некоторые нюансы сотрудничества страны с нацистами во Вторую Мировую), но старается делать это без излишней огласки. И не в таких случаях, когда в ситуацию вовлечены сразу несколько стран.

Кстати, не Климкину бы обижаться, и не Украине тут ломать или изменять правила, поскольку страна участвует в таком количестве сделок по контрабанде и нелегальной торговле оружием и вооружениям, что никаким оружейным "баронам" такие масштабы и в мечтах не могли привидеться.