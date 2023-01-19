Кто из великих ученых был двоечником: изобретателя Эдисона в школе называли дебилом

Hе спешите расстраиваться и ругать своего ребенка, если он приносит из школы двойки и тройки. Фото: Shutterstock

Незавидна жизнь плохого ученика в школе – родители ругают, учителя ругают, пугают и водят к директору. Но не спешите расстраиваться и ругать своего ребенка, если он приносит из школы двойки и тройки. Возможно, что рядом живет гений. Хотя это не точно. Потому что есть выдающиеся ученые и среди бывших отличников, а вот то, что большинство двоечников не добивается в жизни ничего, известно достоверно. И вообще, положи на место папину газету и марш делать уроки!

Директор школы называл его дебилом

Томас Алва Эдисон – великий изобретатель, автор более тысячи патентов, создатель электросчетчика, фонографа, лампочки накаливания, миллионер – отвратительно учился в школе и был вечно рассеян. К концу первого месяца Томас стал круглым двоечником. Он продержался в первом классе четыре месяца. Под Рождество 1854 года мальчик пришел домой в слезах и сказал, что директор обозвал его «дебилом» и вызывает к себе родителей. Директор, мистер Ингл, с порога объявил, что Томас «совершенно неспособен к обучению по причине умственной отсталости». «Лучшее, что вы можете сделать, — это забрать его домой», — резюмировал он. Затюканного ребенка мать забрала из школы, и сама занималась его образованием. Больше ее сын никогда не переступал порога общеобразовательных учреждений. Все свои знания основатель General Electric получил дома. Мать научила его читать (правда, не писать — с этим у Томаса были проблемы всю жизнь), и вскоре образование пошло вперед семимильными шагами.

Изобретатель, автор более тысячи патентов Томас Алва Эдисон. Фото: ru.wikipedia.org

«Из вас, Эйнштейн, никогда ничего путного не выйдет»

Лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн (1879-1955 гг.), который знаком всем по фотографии с высунутым языком и теории относительности, родился с крупной деформированной головой. Одно время думали, что он умственно отсталый, так как в детстве мальчик часто прятался по углам, был медлительным и не говорил где-то лет до пяти.

Альберт Эйнштейн.

В 5 лет он пошел в первый класс Мюнхенской католической начальной школы, которая находилась рядом с домом. В 1888 г. мальчик поступил в Луитпольдовскую гимназию. «Из вас, Эйнштейн, никогда ничего путного не выйдет», – говорил ему учитель: Альберт очень плохо учился по всем предметам. В результате юного Эйнштейна исключили за неуспеваемость. Впрочем, родители примерно в это время переехали в Милан, а затем Эйнштейн поселился в Швейцарии. Он пытался поступить в Высшее техническое училище Цюриха, но провалил экзамены. Только за несколько месяцев до 17-летия — призывного возраста в Германии — Альберт получил швейцарское гражданство и был принят в школу города Арау. Ее он окончил в 1896 г., чтобы получить аттестат. После чего Эйнштейн снова попытался поступить в техническое училище и был наконец принят. Однако даже там профессор физики (!) говорил, что у юноши достаточно усердия и доброй воли, но не хватает способностей. В 1900 г. Альберт успешно сдал выпускные экзамены, но затем несколько лет безуспешно пытался найти работу и продолжить занятия физикой. Только когда в 1905 г. ведущий научный журнал Германии «Анналы физики» опубликовал три статьи Альберта Эйнштейна, положившие начало новой научной революции, к нему пришел успех.

Космические трудности

Отец нашей космонавтики Константин Циолковский не смог окончить даже начальную школу – его выгнали из третьего класса мужской гимназии г. Вятка (ныне Киров). В детстве Костя переболел скарлатиной и частично потерял слух, поэтому почти ничего не понимал из того, что бубнили себе под нос учителя. Вместо учебы юноша читал страстно «все, что было и что можно было достать». Он любил помечтать и даже платил младшему брату, чтобы тот слушал его «бредни».

В 1870 году умерла мать, и мальчик стал учиться еще хуже. Во втором классе Циолковский из-за плохой успеваемости просидел два года. К тому же за хулиганство Константин не раз попадал в карцер, почему от него и поспешили отделаться.

Константин Циолковский в саду с моделями металлического дирижабля. Фото А. В. Ассонова, 9 июля 1913 Фото: ru.wikipedia.org

После этого Циолковский занимался только самостоятельно. Читал книги, изготовил астролябию, домашний токарный станок, проводил опыты с аэростатами. Через 6 лет самообразования он успешно сдал экзамены на звание учителя, а позже получил официальное направление от Министерства просвещения. Переехал в Москву, поставил десятки научных опытов. А потом сделал открытия, позволившие советским ученым построить ракету и отправить человека в космос.

Кстати, другой основоположник отечественной космонавтики, гениальный конструктор Сергей Королев в школе тоже часто получал двойки и тройки. Родители не считали своего сына одаренным ребенком, хотя Сергей с детства мечтал об авиации, чем и стал заниматься, повзрослев. Именно благодаря ему состоялся запуск первого спутника «Восход», а также полёт Юрия Гагарина.

Чуть не отчислили из гимназии

Создатель периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев, которому также приписывают определение соотношения воды и спирта в русской водке (что неправда), фигурирует и в списках великих ученых из числа бывших двоечников, и в списке успешных бывших отличников, так как в разное время учился по-разному. Он был 17-м ребенком в семье. В 7 лет, чтобы не путался под ногами, его отдали в Тобольскую классическую гимназию, куда вообще-то принимали только с 8 лет. Для решения этой проблемы ребенка 2 года продержали в первом классе и ему, естественно, стало скучно. Дима нередко получал «худые отметки», чаще всего по латыни, прогуливал уроки, дрался с одноклассниками, ругался с учителями. Однако, когда в 1847 году от чахотки умер отец Менделеева, а через год окончил гимназию брат Павел, его главный защитник в школьную пору. После этого задиристый нрав будущего ученого приутих, и он стал относиться к учебе более ответственно. Через год после гимназии Менделеев поступил в Главный педагогический институт в Санкт-Петербурге, в 1855 году окончил его с золотой медалью, а в 1869-м составил периодическую систему химических элементов.