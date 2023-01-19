Страх и ненависть в российской школе: что с этим делать

Первоклассник на торжественной линейке в честь Дня знаний. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как правило, это происходит после каникул по утрам во всех квартирах страны, а то и прямо на улицах. Крики, иногда борьба со взрослыми у маленьких учеников начальной школы, слезы у многих ребят даже из 4-5 классов, умоляющие гримасы старшеклассников: «Не хочу идти в школу!», «Ненавижу эту школу!!!», «А можно я не пойду в школу, ну хотя бы сегодня, пожалуйста!».

И, несмотря на совершенствование системы образования, на то, что в России строятся настоящие дворцы знаний, где работают высокопрофессиональные педагоги, накал ненависти не снижается. Почему они ненавидят школу? Можно ли это изменить?

Говорят дети

В глаза школьники опасаются признаваться в своих проблемах. Младшеклассники молчат, особенно при папе с мамой, кто постарше, говорит прямо: «Да, школу ненавижу, но говорить об этом боюсь – заругают». Зато в сети школяры не стесняются в выражениях. Буквально: из множества постов (а только ВКонтакте количество групп с характерным названием «Ненавижу школу» насчитывает не один десяток) мало что можно цитировать.

У малышей – есть в соцсетях и аккаунты второклассников, третьеклассников и даже первоклассников – одни эмоции, междометия, печальные или злые смайлики. Много кратких заявлений, типа «Надоела», «Нихачу» (5-6 классы). Декларации старшеклассников более развернутые: «На уроках скука зеленая», «Учителя – изверги, делают из детей неврастеников», «Школа – это концлагерь, где пытаются влезть в твое сознание». Жалуются на травлю одноклассников или просто плохие отношения, на педагогов и на нагрузку. В 9-11 классах предложения складываются в абзацы и получаются уже не крики, а монологи.

«Учёба долбит и долбит, долбит и долбит, - пишет десятиклассник Иван Гордеев. - Передышек нет, двух выходных не хватает. АААААА. Конченая школа, лучше бы в колледж свалил. ПАХАТЬ, ПАХАТЬ, ПАХАТЬ. Устал ПАХАТЬ».

«Я ненавижу школу по многим причинам, - пишет старшеклассница из Красноярска Олеся Аскарова. - Портит отношения с родителями настолько, что общаться с ними пропадает желание. Всё разговоры только про школу, одноклассников и т.д., и т.п. Одноклассники. Везде своих имбицилов хватает, но есть классы, которые напичканы идиотами. Ну и зачем они нужны? Социализация? А на улицу вышел – это не социализация? Мероприятия. Большинство из них - тупые. На некоторых выступает только "элитка" класса, как правило – это <…>. Если бы были нормальные ребята-активисты, то ещё пофиг. Есть и ладно, но из-за <…> пропадает желание участвовать где-то».

Чаще всего школьники жалуются на травлю одноклассников или просто плохие отношения, на педагогов и на нагрузку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, с некоторыми детьми в итоге удалось поговорить лично. И не зря.

«Я возненавидела школу в первом классе, но сейчас не могу этого сказать, - говорит девятиклассница Анна, ученица одной из крупнейших и суперсовременных московских школ. – Какое-то эмоциональное отупение наступило. Нет времени на переживания, надо много заниматься. Очень тяжелая нагрузка, расписание, наполненное предметами, которые наверняка не пригодятся – ведь у нас уже специализация. И постоянное запугивание бесит. Сейчас пугают ОГЭ и ЕГЭ, до этого – двойками, какими-то неизвестными наказаниями тем, кто вдруг испортит школе показатели. Живу в постоянном стрессе. Скорее бы уже все это закончилось».

Перезагрузка после перегрузки

После превращения школы в «поставщика образовательных услуг» она перестала быть заинтересованной в чем-либо кроме роста показателей, считает психолог Наталия Пономарева. «Теперь школа не старается, чтобы детям там было хорошо, ей нужно лишь, чтобы ниоткуда не «прилетело», - пояснила она. – В результате никто не думает о детях, но все хотят получать гранты, бонусы, благодарственные письма от департамента образования». Вдобавок родители часто портят школьнику жизнь своими ожиданиями, планами и мечтами, в том числе нереализованными. В результате нагрузка на детей растет – они меньше спят и хуже отдыхают, отметила психолог.

«Сейчас в старших классах дети работают по факту больше своих родителей, рабочую нагрузку которых ограничивает Трудовой кодекс, - обеспокоен школьный учитель информатики и руководитель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов. – Параллельно иные умники, что ни год, лезут в школу со словами: а теперь нам нужна такая-то грамотность (финансовая, функциональная), ОРКСЭ, РОВ и прочая, и прочая...»

В этих условиях родители школьников могут и должны помочь им снизить стресс. Один из эффективных способов – беседа: нужно расспрашивать ребенка после школы, как прошел день, интересоваться его успехами и проблемами, рассказывать о своих делах и заботах на доступном языке. И давать возможность маленькому человеку просто делиться своими эмоциями и страхами, в том числе беспричинными.

Если ребенок захочет просто побыть с вами, возможно, стоит разрешить ему пропустить один учебный день.

Что делать, если ребенок ненавидит школу?

Если в школу не хочет идти ребенок младшего школьного возраста (7-10 лет), то это вызывает наибольшую тревогу. Ведущей деятельностью в этом возрасте является учеба. Если этого не происходит, значит могут быть конфликты с одноклассниками, педагогами, даже возможна школьная травля, психологическое насилие педагога (обзывание, унижение, давление).

Еще одной причиной нежелания посещать школу у ребенка 7-10 лет может быть слишком высокая учебная нагрузка. Стоит пересмотреть весь распорядок дня ребенка и расставить приоритеты. Наладьте режим сна и бодрствования.

Подростки (11–16 лет) чаще всех отказываются идти в школу. Но обычно они не ставят родителей в известность и просто прогуливают. Им нужно объяснить, что школа — отличное место для общения с одноклассниками, там можно выбрать себе компанию по вкусу, общаться с ребятами из разных классов.