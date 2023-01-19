Судебные приставы разыскивают Ольгу Бузову из-за долга по коммуналке

На Ольгу Бузову подали в суд из-за долга по ЖКУ на 43 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ольга Бузова теперь невеста с приданым: в конце прошлого года поющая ведущая справила новоселье в своей роскошной квартире на 200 "квадратов" стоимостью 120 млн рублей. Ремонт длился почти три года, зато теперь пятикомнатное жилье в элитном ЖК в Раменках полностью соответствует представлениям Бузовой о прекрасном: светлые тона, много золота, повсюду умная подсветка, а главное - разнообразные портреты Оли и коврики с её инициалами.

Между тем, в родном Санкт-Петербурге по своей хозяйке уже много лет скучает ее первая квартира во Фрунзенском районе. Бузову здесь не видели со времен "Дома-2", разве что её почтовый ящик регулярно пополняют платежки за ЖКУ. Только платить по ним блогерша не торопится.

Так, по данным KP.RU, знаменитая хозяйка задолжала управляющей компании 43,5 тысячи рублей. Еще летом-2022 жилищники обратились в суд и дело ожидаемо выиграли. Но решение суда вечно занятая звезда проигнорировала, и документы на должницу попали к судебным приставам: в конце декабря на Бузову завели исполнительное производство.

- Очень странно, что Ольга Бузова покупает новые квартиры, а обязательства по ЖКУ игнорирует. Наверняка, это какая-то ошибка с её стороны, - считает звездный адвокат Андрей Алешкин. - В любом случае, ведущей лучше поторопиться и добровольно погасить задолженность. Иначе судебные приставы будут вынуждены принудительно списать деньги со счетов Бузовой или даже арестовать её имущество.

Звездный адвокат Андрей Алешкин.

Между тем, это уже не первый подобный случай с брошенной питерской квартирой. Два года назад на поющую ведущую тоже заводили исполнительное производство из-за долга в 10 тысяч рублей. Оля тогда открестилась от финансовых вопросов, заявив, что платежками у неё занимается бухгалтер.