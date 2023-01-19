Минобороны России сообщило о занятии выгодных рубежей на Южно-Донецком направлении

Наши воины уничтожили за сутки сотни украинских националистов и десятки единиц бронетехники

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ на линии соприкосновения с нашими войсками: на Купянском направлении авиацией и артиллерией уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 60, на Донецком до 80, на Южно-Донецком более 30.

Нашими воинами также сожжены десятки танков, бронемашин и пикапов ВСУ, и по словам Конашенкова им удалось занять более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении.

Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России за сутки нанесено поражение: двум самоходным гаубицам «Акация», двум складам артиллерийских боеприпасов ВСУ, гаубице Д-20, трем французским самоходным артиллерийским установкам «Caesar», артиллерийской системе М-777 американского производства, самоходной артиллерийской установке «Гвоздика», двум САУ «Акация», радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также 67-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98-ми районах.

Генерал-лейтенант отметил, что истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины, а средствами противовоздушной обороны - пять вражеских беспилотников.

Отметим, что число сбитых вертолетов ВСУ в сводке осталось прежним - 200 штук. Выходит, что Минобороны России точно не имеет никакого отношения к падению под Киевом вертолета, в котором сгорел глава МВД Украины Денис Монастырский, его зам и госсекретарь министерства. Всего при падении вертолета погибли 9 человек.

Ранее в украинских СМИ выдвигалось несколько версий: от российской диверсионной группы до убийства верхушки МВД агентами СБУ. Но, скорее всего причина падения в банальной неисправности иностранного вертолета или халатности.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

374 - самолета.

200 - вертолетов.

2903 - беспилотных летательных аппарата.

401 - зенитный ракетный комплекс.

7569 - танков и других боевых бронированных машин.

985 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3865 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8113 - единиц специальной военной автомобильной техники.