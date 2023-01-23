«Нам не все равно»: как одна идея превратилась в многолетний марафон помощи и добра

Фото: предоставлено ЦСП

В конце декабря в 21 городе России завершился благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» - традиционная ежегодная благотворительная акция корпоративных волонтеров РУСАЛа.

Ее суть в том, что весь последний месяц года команды волонтеров дарят радость, участие, эмоции тем, кто в них нуждается: воспитанникам детских домов, приютов, одиноким пожилым людям. Делают то, что для них действительно важно и вместе создают новогоднее настроение.

Концерт перед геронтологическим центром в Волгограде. Фото: предоставлено ЦСП

Рассказывать о новогоднем марафоне можно бесконечно – это тысячи событий, сотни команд и море эмоций! Но самое важное – что для многих сотрудников компании эта акция, которая проходит уже 12 лет, становится началом новой жизни, волонтерской.

- Для меня волонтерство началось с Новогоднего марафона. Было это более пяти лет назад. Помню, как ездили в детскую больницу, расписывали стены, знакомились с особыми детьми, строили горки. Всего и не расскажешь, - говорит Ольга Кузнецова, сотрудник Ачинского глиноземного комбината. – Теперь не только я волонтер, но и моя старшая дочь!

Волонтеры из Ачинска. Фото: предоставлено ЦСП

Еще одна особенность этой зимней акции – ее продолжение в течение года. В каждом городе команды волонтеров соревнуются друг с другом, а победители получают от компании РУСАЛ денежный приз, который тратят на свое подшефное учреждение. Общая сумма благотворительной помощи по итогам марафона за эти годы составила 20 млн рублей, на которые в разные годы созданы комнаты отдыха, сделаны ремонты, куплена мебель или техника – это определяют сами подопечные.

Юлия Евдокимова на радиомарафоне «День добрых дел-2022». Фото: Радио КП

- Радует, что учреждения, с которыми команды работают в проекте – становятся подшефными. Волонтеры не просто посещают их разово перед Новым годом, а знакомятся и потом дружат, – говорит куратор проекта «Новогодний марафон» Юлия Евдокимова.

Нередко подопечные и сами становятся волонтёрами.

Например, команда Уральского алюминиевого завода в Каменске-Уральском более двадцати лет работала со Школой с интернатом №27. А в 2017 году сами дети тоже вызвались участвовать в новогоднем марафоне и решили помочь малышам из детского сада готовиться к празднику.

Каменск-Уральский. Фото: предоставлено ЦСП

А в поселке Таежном Красноярского края к волонтерам Богучанского алюминиевого завода присоединись школьники, и они участвуют во всех мероприятиях.

- И это понятно! Наши волонтеры в большинстве своем люди молодые, активные и подросткам интересно с ними общаться, - рассказала Татьяна Каминская, руководитель пресс-службы Богучанского алюминиевого завода.

Волонтеры БоАЗа. Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Истории – личные, дело – общее!

Девиз марафона 2022 года – «Ваше внимание – лучший подарок». Пришло время, когда эмоции, отзывчивость, доброта и участие стали важнее и ценнее любого, даже самого дорогого подарка. Причем, это важно и для тех, кто дарит добро, и тех, кто его получает.

- Волонтерство - это не только тяжелый труд, можно помогать людям и играючи, весело, например, как на фестивале «Энергия наших сердец». Став волонтером, я познакомилась с очень интересными людьми, всегда учусь новому. Открою свой секрет: я в детстве мечтала стать супергероем и обладать суперсилой. И когда ты волонтер, помоги поднять бабушке тяжелый пакет, посади с детьми деревья, убери мусор в парке, приди к детям в веселом костюме, и для этих людей ты станешь настоящим супергероем, - считает Анастасия Иванова, лаборант по анализу газов и пыли «РУСАЛ Ачинск».

Школа в Краснотурьинске. Фото: предоставлено ЦСП

- Сказать, что я стала волонтёром потому, что хочу помогать и делать добро - это было бы не совсем честно. Наверное, мне таким образом хотелось помочь самой себе. Внутреннему моему «я» не хватало эмоций. Сейчас я чувствую себя нужной, и мне еще больше хочется участвовать в разных событиях, где так этого ждут. Общаясь с грамотными и образованными людьми, которые меня обучают, я начинаю чувствовать себя по-другому. Но самое важное, чему научило меня волонтерство - это ценить то, что я имею. Воспринимать жизнь по-другому, с пониманием, уважением и благодарностью. Доказала сама себе, что, даря тепло другим, ты получаешь наивысшее удовольствие. Выбирая путь волонтера, вы делаете не только мир лучше и добрее, но и получаете новый опыт, смену обстановки, свежие знания, -делится совей историей Александра Климова, транспортерщик «РУСАЛ Ачинск».

- Волонтерство для меня - это теплая, позитивная, энергичная атмосфера! Быть волонтером значит прожить не одну жизнь! Я с уверенностью могу сказать, что делать добро может каждый! А я лишь нашла то, что делает меня счастливей и мир вокруг меня чище, светлее, добрее, - уверена Наталья Андреас, лаборант по анализу газов и пыли «РУСАЛ Ачинск».

В 2016 году, на финальном вечере, где награждали участников Новогоднего марафона, с вокальным номером для красноярских волонтеров РУСАЛа выступал Ваня Дмитриенко. Тогда он был талантливым школьником, а сейчас его "Венеру и Юпитер" слышали многие.

Главная идея – конкретная помощь конкретным людям

Организатор нвогоднего марафона – корпоративный благотворительный фонд «Центр социальных программ» (www.fcsp.ru). Через него идет финансирование всех социальных программ РУСАЛа, грантовые конкурсы, отбор и тиражирование полезных общественных инициатив. Это один из крупнейших российских некоммерческих фондов. Сейчас это основной инструмент реализации социальной политики компании по всей стране с головным офисом в Красноярске и семью филиалами в Республике Хакасия, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской и Свердловской областях, Красноярском крае.

Волонтеры РУСАЛа из Волгограда в школе-интернате. Фото: предоставлено ЦСП

А начиналась эта масштабная деятельность в 2004 году с решения Олега Дерипаски создать в компании структуру, которая будет напрямую работать с людьми, помогать тем, кто в этом нуждается.

Изначально центр социальной помощи РУСАЛа решал самые насущные бытовые проблемы людей: недорогие стрижки для пенсионеров, пошив одежды для многодетных и малообеспеченных семей и т.п.

Шли годы, менялось общество и менялись запросы, но главная идея Олега Дерипаски – конкретная помощь конкретным людям, - осталась и останется неизменной.

А вот «Центр социальных программ» (ЦСП) за эти 19 лет изменился очень сильно и не имеет аналогов в России по своей структуре. Это единственный в России корпоративный благотворительный фонд, у которого есть представительства в 7 регионах, где работают предприятия РУСАЛа, и который объединяет абсолютно все социальные инвестиции компании. Еще одна особенность ЦСП – сотрудничество с разными общественными организациями и органами власти, а это около 2000 партнеров!

Помогай-мэн. Фото: предоставлено ЦСП

За эти годы построено и модернизировано более 250 различных объектов социальной инфраструктуры: современные спортивные площадки, модернизированные библиотеки, лаборатории технического творчества, коворкинги, инклюзивные пространства и многое другое.

Требование времени - создание современных и комфортных общественных и культурных пространств, и ЦСП активно поддерживает это направление.

Примеров преобразования общественных пространств очень много! В историческом центре Красноярска в 2018-2019 годах были реконструированы площадь Революции и Сквер им. Сурикова, в 2020 году с международного конкурса архитектурных концепций началось преображение Центрального парка им. Горького. Планируемый общий объем финансирования проекта – 1 млрд рублей.

Проект масштабной реконструкции Центрального парка Красноярска.

Одна из последних инициатив Олега Дерипаски –сотрудничество с физфаком МГУ, который он сам окончил в 1993 году, поддержка фундаментальных исследований и экспериментов.

В 2020 году по его инициативе в России построены и оснащены оборудованием 7 медицинских центров помощи и спасения для лечения ковида. За два года медцентры спасли жизни и сохранили здоровье более 20 тысячам человек.

Олег Дерипаска на открытии Центра помощи и спасения в Краснотурьинске. Фото: Александр КАЗАКОВ

Комментируя роль бизнеса в развитии экономики и борьбе с коронавирусом, Олег Дерипаска тогда сказал: «Мы здесь работаем. Здесь живут наши близкие. И нам не всё равно».

Конкретно

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