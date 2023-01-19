Экопривычки делают людей счастливыми

Исследование текущей экологической повестки и влияния на нее национального проекта «Экология» в 2022-2023 году представлено в экспертном докладе «Экологическая повестка как стратегический ориентир российской экономики и общества».

Исследование подготовлено АНО «Национальные приоритеты» совместно с ГК «Росатом», НАФИ, Российским экологическим обществом и AXES Management. Его презентация состоялась 17 января в пресс-центре ТАСС. На нем присутствовали генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, заместитель генерального директора по персоналу ГК "Росатом" Татьяна Терентьева, генеральный директор AXES Management Сергей Львов и председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Результаты исследования показали: экологическая повестка сохраняет свою актуальность, несмотря на текущую социально-экономическую ситуацию в мире. При этом тема ESG отошла на второй план, а фокус сместился на экологический образ жизни. Как отмечают авторы, существенный вклад в устойчивое развитие страны вносит нацпроект «Экология» за счет систематизации экологических проектов как федерального, так и регионального уровня.

«Мода и так называемый хайп на экологию проходит, и тема смещается в стратегическое направление и образ жизни. В последние годы у предприятий была модная тема ESG, сейчас эта повестка ушла (как инструмент ее просто перестали двигать), а также снизилась роль глобальной климатической повестки в обсуждении и в дискурсе. Приоритеты как раз скорректировались и ушли на места – в города, то есть сами уже жители городов и сотрудники предприятий несут эту повестку на себе, внедряя в жизнь и являясь полноценными участниками формирования экологической повестки», - отметила София Малявина.

Исследование охватило сразу несколько стейкхолдеров экоповестки: государство, бизнес и простых граждан. Авторы доклада провели более 30 экспертных интервью и 3 соцопроса: об экопривычках, образе жизни и экологических ценностях.

Так, по данным одного из опросов, у россиян хорошо приживаются те экопривычки, которые сопряжены с экономической выгодой. Они особенно характерны для сотрудников крупных компаний и молодых людей. Например, 53% опрошенных рассказали, что используют бумагу с напечатанным текстом повторно для черновиков или заметок. А 49% респондентов ремонтируют либо пытаются пристроить сломанную технику или мебель. Ходят за продуктами с тканевыми сумками или авоськами, чтобы не использовать пакеты, 42% опрошенных. «Чемпионами по вовлеченности» в экоповестку оказались люди старшего поколения (55+), а вовсе не молодежь, как многие ожидали.