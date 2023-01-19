Зеленский сам рассказал о своей неадекватности всему миру, усомнившись в существовании Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Верховный наркокомандующий и, по совместительству, президент (пока еще) Украины Вольдемар Зеленский уже сутки не может выйти из неадекватного состояния. Вчера он выдал потрясающий спич о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД Незалежной.

— Я считаю... это не несчастный случай, это война. Война просто не только на поле боя. У войны есть несколько направлений, - начал старательно рассуждать Зеленский, но сам обрубил себя и сделал неожиданный вывод. - Нет больше несчастных случаев, все это результат войны. Абсолютно.

То есть, отравление паленой водкой, гибель в ДТП, все, что ни происходит с летальным исходом – это все результат военных действий. По такой логике можно посоветовать Зеленскому сунуть два пальца в розетку и объявить это тринадцатым покушением на себя любимого. Чтобы выжить, совать их он станет, когда в электросети не будет напряжения.

Впрочем, это было вчера. А сегодня Зеленский отмочил еще более потрясающую "хохмочку" на "украинском завтраке" в рамках "Всемирного экономического форума" в Давосе. Зеленский выступал там в режиме онлайн и поразил слушателей и зрителей не меньше, чем когда играл на рояле или выступал с другими репризами на концертах "Квартала 95" в бытность свою комиком.

Он, конечно, долго и нудно рассуждал про сопротивление, "перемоги" Украины, про необходимость борьбы с Россией, но потом огорошил всех, когда коснулся темы возможности (невозможности) переговоров.

- Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации, - заявил он, заставив аудиторию опешить.

И кто, кто это сказал? Человек-"мастер хромакея", история съемок которого с применением этой технологии уже вошла в историю средств современных массовых коммуникаций. Это по-настоящему смешно, как выразился бы в такой ситуации канцлер ФРГ.

Это весь окружающий мир, глядя на президента Украины, должен гадать, жив ли он в данный момент, или это все хромакей, а его выхаживают врачи под капельницей, чтобы не отошел раньше времени. Как дискутировали персонажи "Приключений Буратино", "персонаж скорее жив, чем мертв" или "персонаж скорее мертв, чем жив".

Съемки Зеленского с применением технологии "зеленого экрана" уже вошли в историю.

Зато по вопросу, "кто принимает решения" в Киеве нет никаких разночтений, а исключительно редкое единодушие. Решения принимаются в двух, максимум, трех столицах зарубежных стран, а до руководства Украины доводятся либо через посольства, либо через облеченных полномочиями "посыльных".

В отличие, кстати, от России, где процесс принятия решений, о которых можно рассказать широким кругам населения, происходит максимально прозрачно, да еще с трансляцией совещаний у президента или в Правительстве РФ.

Собственно говоря, на том же Западе сейчас уже убедились, что Зеленский просто недоговороспособен и, более того, выпускать его на какие-либо переговоры можно лишь в том случае, если их надо сорвать. Не в последнюю очередь еще и по этой причине в последнее время прекратились уговоры Зеленского пойти хотя бы на перемирие с Россией, и Запад принялся заклинать Зеленского и себя и вдалбливать в головы мантры о победе над Россией. Правда, самые догадливые и тут начали подозревать, что под командованием наркофюрера этой победы можно ждать очень долго и так ее и не дождаться.

Президент Польши и практически "побратим" Зеленского Анджей Дуда все в том же Давосе проговорился, что ситуация в Незалежной станет "критичной для Украины в ближайшее время" и даже более того.

- Через несколько месяцев или недель наступит решающий момент, и мы поймём, выживет ли Украина, - заключил Дуда совсем не оптимистично на фоне криков на "экономическом форуме", что "Россия должна проиграть! Мы должны победить! Танки, танки, дайте Киеву больше танков!" Конечно, большой вопрос, какие планы у самого Дуды и Польши на Украину, в частности, на бывшие польские земли Западной Украины. Но примечателен сам факт, что глава союзного с Украиной государства впервые официально поставил вопрос о перспективах существования этой страны.

Дурик Вольдемар расчехлился по полной и перед всем миром. Собственно, а чего от него было еще ждать, кроме сплошного потока бессознательного по самому больному для него вопросу?

Панове, вы там прекращайте "кормить" Зеленского отравленным коксом. Он нам на скамье подсудимых нужен в трезвом уме и здравой памяти. И никакие попытки закосить в "дурку" здесь не пройдут.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на влажные фантазии Зеленского заметил, что для президента Украины было бы лучше осознать реальность существования Путина и России: "Понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для такой страны, как Украина".

Только не в коня корм, Дмитрий Сергеевич, оно не осознает. Оно само живет уже не в реальности и не хочет в нее возвращаться. А мы еще простудимся, как говорится, на их похоронах.