Кишечная палочка, плесень и антибиотики: Что нашли в российской сметане и как найти безопасную

В некачественной сметане на полках не всегда виноват именно производитель, зачастую могли быть нарушены условия транспортировки продукта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роскачество завершило всероссийское исследование качества 20-процентной сметаны. Именно такой вариант этого продукта — самый популярный на нашем рынке. Проверили 87 образцов от разных производителей, закупленных в самых разнообразных торговых точках — вплоть до «сметаны домашней» без опознавательных знаков с Москворецкого рынка. Итоги такие.

1.Фальсификатом признаны 7 марок из 87 (8%).

В них обнаружен растительный жир. Такой продукт не может называться сметаной, это обман потребителя. Что интересно, оба образца сметаны с рынков — где мы обычно ожидаем увидеть более натуральные продукты - «с пальмой» и оказались. При внушительной цене в 70 рублей за 100 г. Причем в одном из образцов — той самой «сметане домашней» без всяких этикеток — экспертиза вообще почти не нашла… ничего молочного (меньше 1% молочного жира, продукт типа рядом со сметаной полежал). В названиях еще двух «сметан, которые не сметаны», использовались слова, вызывающие ассоциации с фермерской, деревенской продукцией - «Аннушкина ферма», «Новая деревня».

2.К 19 маркам (22%) претензии похуже — по части микробиологии. Потенциально это небезопасные продукты.

В 5 сметанах обнаружили кишечную палочку, в 10 — превышение норм по содержанию дрожжей, в 3 — и кишечную палочку и дрожжи. А особенно отличилась сметана Vita из Ставропольского края — там нашли и кишечную палочку, и дрожжи, и плесень (а еще и растительные жиры, так что это и фальсификат).

Маленькое уточнение для тех, кто сейчас собирается в магазин и уже готов грохнуться в обморок. Патогенных микроорганизмов типа сальмонеллы или бактерий золотистого стафилококка, которые гарантированно отправят вас на больничную койку, исследователи в нынешней сметане не нашли. Но и есть продукт с кишечной палочкой небезопасно, а тем более давать его больным и детям.

Как утверждает начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова, кишечная палочка и превышение норм по дрожжам могут говорить о нарушении технологии производства или санитарных норм. Но не всегда виноват именно производитель — так же могли быть нарушены условия транспортировки продукта. Или его хранения и реализации в торговой сети.

3. Ну и наконец в одном из образцов «органической» сметаны обнаружили следы антибиотиков. В органическом продукте их точно быть не должно.

В 2018 году Роскачество проводило аналогичное исследование по сметане. Тогда растительные жиры нашли всего в двух продуктах, а кишечную палочку нигде не обнаружили. Нынешние результаты — хуже. Это при том, что с 2021 года усиленно внедряется маркировка молочной продукции — как нас заверяли, в том числе для борьбы с фальсификатом.

Лишь в одном из образцов «органической» сметаны из почти 90 проверенных были обнаружили следы антибиотиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты разводят руками: если сметана сделана на официальном заводе, а не в подвале и в основном из молока, отследить с помощью маркировки, добавлено ли туда пальмовое масло, невозможно. И уж точно маркировка не поможет проверить, в правильных ли температурных условиях сметана продается.

-Зато проверки Роспотребнадзора сейчас практически не проводятся, чтобы не «кошмарили» бизнес. Кроме как в тех случаях, когда уже реально что -то случилось и кто -то отравился, - утверждает председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. - Вполне ожидаемо, что фальсификатом оказалась продукция с рынка. Это самое удобное место для сбыта такой «не сметаны». Доверие к тому, что там «настоящая деревенская» продукция, до сих пор живо. Плюс только на рынке можно продать сметану даже без указания производителя на этикетке (как в случае «отметившейся» в исследовании Роскачества «домашней сметаны» - Ред.). Я бы рекомендовал потребителям ради своей безопасности покупать продукты проверенных известных производителей. Для которых попасть вот в такой «черный список» Роскачества, который будет немедленно растиражирован СМИ, означает огромные убытки.

К слову, к сметанам известных марок типа «Простоквашино», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «ВкусВилл» и т. п. у Роскачества действительно никаких претензий не обнаружилось. При этом «хорошей» сметаны на рынке все-таки больше. Из 87 марок этого продукта 38 эксперты по результатам экспертизы поставили высший балл. Это значит, что продукция не только соответствует требованиям законодательства, но и может претендовать на Знак качества. К такой продукции повышенные требования — например, она должна быть полностью чиста от следов антибиотиков.

Вот эти сметаны: «Агрокомплекс Выселковский», «Алтайская Буренка», «Бабулины продукты», «Белый замок», «Вемол», «ВкусВилл», «Вкуснотеево», «Гармония дня», «Домик в деревне», «Зеленый Берег», «Зеленый луг», «Ермолино», «Коровка из Кореновки», «Кунгурская», «Лебедянь молоко», «Летний луг», «Любимое молоко», «МолкоМ», «Молочная культура», «Молочный родник», «Наша корова», «Нытвенская», «От Красули», «Особая коллекция», «Пискаревская», «Приневское», «Простоквашино», «Самокат», «Северная долина», «Село Зеленое», «Снежок», «ЭкоВакино», «Экомилк», «ЭкоНива», Metro Chef, Spar, «Минская марка» (Беларусь), «Сарафаново» (Беларусь).