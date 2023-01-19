«Мне больно»: Юрий Гальцев высказался по поводу СВО и Максима Галкина*

Юрий Гальцев жестко высказался по поводу СВО Фото: Кадр видео

Руководителя петербургского Театра эстрады Юрий Гальцев, известный уморительными миниатюрами, мы привыкли видеть в приподнятом настроении. Он записывает веселые скетчи для соцсетей, участвует в розыгрышах и веселых спектаклях. Но для ютуб-блога «Эмпатия Манучи» Юрий Николаевич сделал исключение и обсудил все самое злободневное без тени иронии. KP.RU приводит избранные фрагменты беседы.

ПРО ВЫСТУПЛЕНИЯ В ГОСПИТАЛЯХ

«Я ездил туда не один раз. Для поднятия духа у парней. Ездил с моими актерами и музыкантами. Работали, как могли. Но что мы можем сделать? Пели песни. Там один парень молодой — у него мама, младше меня. Года 43. И она у сына спрашивает про меня: «Знаешь его?». Он говорит: «Нет». А ему года 22. Ну, она ему объяснила, что я актер, ей нравится, как я играю. И он попросил сфотографироваться, после чего пожал руку и говорит: «Увидев вас, мама так обрадовалась. Я сколько в больнице нахожусь, ни разу не видел у нее таких счастливых глаз»

Юморист ответил на серьезные вопросы Фото: Кадр видео

ПРО «АНШЛАГ»

«Мне тяжело про это говорить. Я буду лгать себе, если скажу, что это кайф. Слава богу, хоть и поздно, но начали по телевидению [вместо «Аншлага» и «Смехопанорамы»] стали показывать фильмы, которые показывали всегда. Когда мне было 12 лет, отец сажал меня смотреть «Судьбу человека» Бондарчука. И когда офицер СС бил наших бойцов по скуле, я сидел и рыдал. А отец успокаивал»

ПРО МАКСИМА ГАЛКИНА*

«Это его судьба. Его жизнь. И залезать в нее я не имею никакого права. Обвинять никого не хочу. Придет время — найдутся люди, которые скажут про них [уехавших]. Хочу ли уезжать я? Нет. У меня здесь мама, театр, друзья, дети. Я авторитет для родственников. Ко мне прислушиваются. Если я сделаю что-то не то, это может стать примером. Правда — хорошо, а счастье — лучше, как написал Островский. Если ты чем-то недоволен, можно и в России об этом сказать, никуда не уезжая. Что, расстреляют? Я многое могу сказать. Что касается Максима Галкина* — мне больно, что так произошло с ним [уехал и поливает родную страну]. Но это моя боль. И это мало кому интересно»

Гальцев бывал на передовой с группами артистов. Фото: Кадр видео

ПРО АНАТОЛИЯ БЕЛОГО

«Вот Белый тоже уехал. Вайсман. Работал в России, получал главные роли, а потом уехал и начал обливать все грязью. А чего он не назывался тут Толя Вайсман? Одно дело, если ты просто уехал. Ну, уехал и уехал — разберешься в себе. А когда уехал — и начинаешь обсирать, это другая тема. Это как маму с папой обсираешь. Для меня так»

* признан Минюстом РФ иноагентом